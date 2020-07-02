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Долар по 100? Чи вийде у Коломойського звільненням голови Нацбанку зробити дефолт. ВIДЕО

Як "балакучі голови" Коломойського ведуть країну до нових 90-х? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після місяців атак глава НБУ Яків Смолій таки подав у відставку через політичний тиск. Ігор Коломойський і наближені до олігарха не можуть пробачити керівництву Нацбанку націоналізації Приватбанку і всіх позовів, які посипалися від держави на колишніх власників за завдані збитки. Дійсно, чого б їм просто не забути про вимиті з банку мільярди?

Але і це ще не все. Лави "слуг народу", які активно просувають тему користі дефолту і відмову від співпраці з МВФ, поповнила Людмила Буймистер, яка взагалі пропонує просто надрукувати кілька сотень мільярдів гривень - просто так, щоб роздати всім грошей.

Що буде, якщо НБУ завтра раптом дійсно увімкне друкарський верстат і всім роздадуть "три Вовині тисячі"? Хто стане наступником Смолія в НБУ? Де гарантії, що з новим керівником НБУ не знайде спільну мову той-таки Ігор Коломойський? А якщо таки знайде (що дуже ймовірно), то які це матиме наслідки?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Автор: 

НБУ (10394) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+56
Доллар по 100? Получится ли у Коломойского увольнением главы Нацбанка сделать дефолт - Цензор.НЕТ 5700
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02.07.2020 09:35
+41
Доллар по 100? Получится ли у Коломойского увольнением главы Нацбанка сделать дефолт - Цензор.НЕТ 2902
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02.07.2020 09:37
+37
Велкам зелені дебіли, ви зробили це разом!
Долар по 100? Чи вийде у Коломойського звільненням голови Нацбанку зробити дефолт - Цензор.НЕТ 4291
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02.07.2020 09:44
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часу не залишилося зовсім
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02.07.2020 15:00 Відповісти
На кордонах Украіни Euroзона , а не Америка з баксами ,до чого тут доляри ?
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02.07.2020 12:14 Відповісти
Боже, яке ти дурне!
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02.07.2020 12:26 Відповісти
Вам теж доброго дня
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02.07.2020 12:49 Відповісти
украинцы все делают как всегда перед расстрелом

БЕНЯ с ЗЕлей будут висеть на Хрещатике, на "туях" за несколько часов до объявления дефолта
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02.07.2020 12:25 Відповісти
Поверь, не будут, а свалят, когда припрет и будут жить в комфорте и роскоши. А быдло, наголосовавшее и оставшееся в Украине будет жить впроголодь в нищете и в оккупации рашкой.
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03.07.2020 08:34 Відповісти
100%
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03.07.2020 09:02 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey @FursaSergey
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
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02.07.2020 13:00 Відповісти
Дубинский до выборов таким правдоборцем был. А оказался ещё тем ********... Смотреть на него тошно, как и на обосравшихся зелёных с предводителем во главе...
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02.07.2020 14:11 Відповісти
такое впечатление,что тут пишут либо идиоты,либо воры и коррупционеры,(адепты "святого" петра),либо продажные проститутки
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02.07.2020 14:12 Відповісти
во туфта. видео рассчитано на слабоумных мармеладо-ботов.
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02.07.2020 15:39 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0.html Банкир с пачкой уголовных дел метит на «трон» председателя НБУ - нардеп Июль 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0.html Долар по 100? Чи вийде у Коломойського звільненням голови Нацбанку зробити дефолт - Цензор.НЕТ 7642 Во главе Национального банка Украины хотят поставить действующего банкира Кирилла Шевченко, по которому открыто ряд уголовных дел. А злые языки уверяют, что главными его карьерными достижениями являются легализации доходов, хищение бюджетных денег и мошенничество. Буквально в этом году в его офисе происходил обыск по одному из таких уголовных дел. Хотя очевидно, что человек с испорченной …https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0.html#more-107326 Читать далее
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02.07.2020 18:35 Відповісти
за такі статті, навіть заголовки в країні яка в стані війни мають розстрілювати... нажаль в нас немає свого Ататюрка
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02.07.2020 19:02 Відповісти
єдине, що може вийти з КАЛЛомойського - це ГІВ НО!!!!
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02.07.2020 19:41 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B3%D0%BD%D0%B0.html Почему Смолия нужно было давно уже гнать в шею: три причины
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02.07.2020 20:33 Відповісти
сегодня на работе спрашиваю одного зебила-как говорю вы так ненавидящие коломойшу умудрились за него проголосовать?молчит.потом уже когда до него дошла суть вопроса и содеянного отвечает так яж против пети голосовал...
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02.07.2020 20:35 Відповісти
Це називається : на зло жінці відрубаю собі х*й
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02.07.2020 22:12 Відповісти
почему Ахметов так резко стал Патриотом Украины ?
меня , как голосовавшего во втором туре за зе, зебила,
это очень интересует
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03.07.2020 08:28 Відповісти
Нацбанк и Приватбанк это единственное что ещё нормально работает в стране.
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02.07.2020 22:57 Відповісти
Работало
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03.07.2020 09:04 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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03.07.2020 00:37 Відповісти
repost for facebook
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03.07.2020 01:10 Відповісти
Если наш "мудрый народ", в конце концов, протрезвеет от зелёных иллюзий и галлюцинаций, он сможет достойно "похоронить" и зелёную власть, и каломойских, и кремлёвскую 5-ю колонну.... Было бы желание, а сил предостаточно....Ещё не всё потеряно....
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03.07.2020 06:01 Відповісти
Спасибо, посмеялся. Мудрый нарид протрезвеет поздно, когда, возможно, снова будет есть собственных детей с голодухи и опорожняться кровавым калом... Украинцы настолько тупы, что не учаться даже на собственных ошибках..
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03.07.2020 08:38 Відповісти
ЗеБіли та Зе-срань,згадаєте восени,що ви,сволото, порушили...

НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
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03.07.2020 06:42 Відповісти
Надо было кинуть на бабло туповатых избирателей Зедебила, вот они к этому идут правильным путём.
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03.07.2020 09:06 Відповісти
Шутки шутками, а https://fraza.com/news/291434-kurs-grivny-prodolzhaet-stremitelno-padat-vtoroj-den-krjadu курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду !..
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03.07.2020 09:34 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 09:41 Відповісти
бЕНЮ НА КОЛ !
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03.07.2020 12:33 Відповісти
до речі..сьогодні на міжбанку пішов відкат курси після вчорашнього трешу..
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03.07.2020 14:18 Відповісти
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