Долар по 100? Чи вийде у Коломойського звільненням голови Нацбанку зробити дефолт. ВIДЕО
Як "балакучі голови" Коломойського ведуть країну до нових 90-х? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Після місяців атак глава НБУ Яків Смолій таки подав у відставку через політичний тиск. Ігор Коломойський і наближені до олігарха не можуть пробачити керівництву Нацбанку націоналізації Приватбанку і всіх позовів, які посипалися від держави на колишніх власників за завдані збитки. Дійсно, чого б їм просто не забути про вимиті з банку мільярди?
Але і це ще не все. Лави "слуг народу", які активно просувають тему користі дефолту і відмову від співпраці з МВФ, поповнила Людмила Буймистер, яка взагалі пропонує просто надрукувати кілька сотень мільярдів гривень - просто так, щоб роздати всім грошей.
Що буде, якщо НБУ завтра раптом дійсно увімкне друкарський верстат і всім роздадуть "три Вовині тисячі"? Хто стане наступником Смолія в НБУ? Де гарантії, що з новим керівником НБУ не знайде спільну мову той-таки Ігор Коломойський? А якщо таки знайде (що дуже ймовірно), то які це матиме наслідки?
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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
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БЕНЯ с ЗЕлей будут висеть на Хрещатике, на "туях" за несколько часов до объявления дефолта
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
меня , как голосовавшего во втором туре за зе, зебила,
это очень интересует
НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.