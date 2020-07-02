Долар по 100? Чи вийде у Коломойського звільненням голови Нацбанку зробити дефолт. ВIДЕО

Як "балакучі голови" Коломойського ведуть країну до нових 90-х? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Після місяців атак глава НБУ Яків Смолій таки подав у відставку через політичний тиск. Ігор Коломойський і наближені до олігарха не можуть пробачити керівництву Нацбанку націоналізації Приватбанку і всіх позовів, які посипалися від держави на колишніх власників за завдані збитки. Дійсно, чого б їм просто не забути про вимиті з банку мільярди?

Але і це ще не все. Лави "слуг народу", які активно просувають тему користі дефолту і відмову від співпраці з МВФ, поповнила Людмила Буймистер, яка взагалі пропонує просто надрукувати кілька сотень мільярдів гривень - просто так, щоб роздати всім грошей.

Що буде, якщо НБУ завтра раптом дійсно увімкне друкарський верстат і всім роздадуть "три Вовині тисячі"? Хто стане наступником Смолія в НБУ? Де гарантії, що з новим керівником НБУ не знайде спільну мову той-таки Ігор Коломойський? А якщо таки знайде (що дуже ймовірно), то які це матиме наслідки?

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.