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ДБР повідомило про підозру патрульному і його спільнику, які влаштували бійку в кафе. ВIДЕО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру співробітнику Управління патрульної поліції в Харківській області та цивільній особі. Вони підозрюються у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у липні 2019 року компанії, серед якої був і патрульний поліцейський, під час відпочинку в одному із закладів Харкова не сподобався сервіс громадського харчування. Спочатку свої претензії гості виражали словесно, коли ж власник кафе запропонував врегулювати всі питання наступного дня, правоохоронець зі своїм товаришем розпочав бійку.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

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У разі доведення вини, поліцейському та його спільнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

ДБР повідомило про підозру патрульному і його спільнику, які влаштували бійку в кафе 01
ДБР повідомило про підозру патрульному і його спільнику, які влаштували бійку в кафе 02
ДБР повідомило про підозру патрульному і його спільнику, які влаштували бійку в кафе 03
Фото: сайт ГБР

Автор: 

бійка (740) Нацполіція (15191) Полтава (558) ДБР (3503)


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нова отреформированая полиция - очьень важьно.
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02.07.2020 10:29 Відповісти
ГБР сообщило о подозрении - теперь звучит как анекдот
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02.07.2020 10:36 Відповісти
Аттестацию всем, это точно поможет!
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02.07.2020 10:51 Відповісти
Животное
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02.07.2020 10:53 Відповісти
Аваков отмажет,не найдет состава преступления как и в случае с дебилом,который в Киеве на Хрещатике бросался на машину, и направлял заряженный пистолет на водителя и его жену..
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02.07.2020 11:42 Відповісти
А где Эка Чурчхела и Катька Хачапури? Где они набрал это стадо? В наркопритонах?
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02.07.2020 12:22 Відповісти
 
 