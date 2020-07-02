ДБР повідомило про підозру патрульному і його спільнику, які влаштували бійку в кафе. ВIДЕО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру співробітнику Управління патрульної поліції в Харківській області та цивільній особі. Вони підозрюються у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у липні 2019 року компанії, серед якої був і патрульний поліцейський, під час відпочинку в одному із закладів Харкова не сподобався сервіс громадського харчування. Спочатку свої претензії гості виражали словесно, коли ж власник кафе запропонував врегулювати всі питання наступного дня, правоохоронець зі своїм товаришем розпочав бійку.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

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У разі доведення вини, поліцейському та його спільнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.







Фото: сайт ГБР