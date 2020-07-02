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Карантин по-одеськи: переповнений пляжі і транспорт, відсутність масок і недотримання дистанції: "Боятися потрібно тим, у кого проблеми зі здоров'ям і слабкий імунітет". ВIДЕО

Переповнені пляжі і центр міста, відсутність захисних засобів і недотримання соціальної дистанції - такі особливості карантину в курортній Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті журналістів Радіо Свобода.

"У Києві жорсткіший карантин. По-перше, в транспорті. Сьогодні їхала в Одесі в трамваї - в масці були тільки ми", - говорить киянка Юлія Платоненко.

"Боятися потрібно тим, у кого реальні проблеми - цукровий діабет, рак, слабкий імунітет. Їм потрібно боятися, дистанціюватися, носити маски, а здоровим людям - молодим, міцним, здоровим - це не потрібно", - впевнена одеситка Тетяна Сахарова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ні масок, ні дистанції: в мережі показали відео з курортної Кирилівки. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) море (223) Одеса (5470) пляж (154) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А заодно и вавки в головах залечиваете, видимо!
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02.07.2020 11:31
+6
"та ей в ответ рявкнула "нетУ"."

Если нету - то пошла вон. Разговор короткий должен быть.
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02.07.2020 10:30
+6
"здарова олеситка" - образец тупости. Мол вы старики, и люди со слабым здоровьем бойтесь, а мне мол пихуй, я же молодая и здоровая, поэтому буду ходить без маски, не соблюдать дистанцию и трусить своими бацилами на всех остальных. Моральная уродка и таких очень много..
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02.07.2020 12:56
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олень, у меня родственница умерла от COVID-19, знакомый в тяжелом состоянии, а ты тупорез продолжай и дальше верить во всемирный заговор.
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02.07.2020 13:42 Відповісти
********** ты, ну да и хер с тобой.
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02.07.2020 14:07 Відповісти
медики говорит у него знакомые.. стамотолог или практолог, который тебя пальцем испортил?
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02.07.2020 14:09 Відповісти
у него такие же медики умники как и он сам ..... болеют то ли от ковида толи от недостатка серого вещества в мозге.... ну а вообще эти вот НОУ неймы по типу Фреїв - это засланые казачки - которые косят под украинцев ..... ноль подписчиков и ноль по жизни ...сидят тут дэзинформируют с поддельных аккаунтов .... тупые боты.
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02.07.2020 19:24 Відповісти
100% так и есть.
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02.07.2020 19:34 Відповісти
Ветеринары у тебя знакомые, а не медики ...
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03.07.2020 08:56 Відповісти
Оно, все видалено))) "одєссітьі вьі ето шото(((
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02.07.2020 12:09 Відповісти
Купаются без масок !!
Низ-з-зя!
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02.07.2020 12:36 Відповісти
.....непоказывайте эти КАДРЫ крысчанам !!! ИЗОЙДУТ СЛЮНЯМИ !!!!
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02.07.2020 13:10 Відповісти
Загорать и купаться строго в масочках
Карантин по-одеськи: переповнений пляжі і транспорт, відсутність масок і недотримання дистанції: "Боятися потрібно тим, у кого проблеми зі здоров'ям і слабкий імунітет" - Цензор.НЕТ 849
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02.07.2020 13:34 Відповісти
Я бы в таком лягушатнике и без карантина не купался
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02.07.2020 13:55 Відповісти
Так тебя туда и не пускают
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02.07.2020 14:46 Відповісти
можешь без маски прямо в отделение с больными на КОВИД заходить .... вируса НЕТ ...если его не видишь - значит и не существует !!!!!! кстати с твоим мозгом эта теория также работает.
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02.07.2020 19:16 Відповісти
Пусть подыхают!!Зато на море отдыхали!!Хотя какое там море!!Болото вперемешку с дерьмом!!!
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02.07.2020 15:00 Відповісти
Стадо баранов.
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02.07.2020 18:54 Відповісти
говорят что в Криму люди соблюдают карантин на пляжах ... с 2014 года )))))
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02.07.2020 19:15 Відповісти
Ну и дураки. В США вон тоже все пооткрывали а теперь закрываются обратно.
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02.07.2020 21:42 Відповісти
~~~Непра... я не ве.. Аллигатор вздохнул и,сытый в холодную воду нырнул.
Детский стишок.
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02.07.2020 23:10 Відповісти
Сегодня узнала, что в соседнем подъезде заболела женщина. А её 45-летняя дочь уже умерла.
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03.07.2020 01:33 Відповісти
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