Карантин по-одеськи: переповнений пляжі і транспорт, відсутність масок і недотримання дистанції: "Боятися потрібно тим, у кого проблеми зі здоров'ям і слабкий імунітет". ВIДЕО

Переповнені пляжі і центр міста, відсутність захисних засобів і недотримання соціальної дистанції - такі особливості карантину в курортній Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті журналістів Радіо Свобода.

"У Києві жорсткіший карантин. По-перше, в транспорті. Сьогодні їхала в Одесі в трамваї - в масці були тільки ми", - говорить киянка Юлія Платоненко.

"Боятися потрібно тим, у кого реальні проблеми - цукровий діабет, рак, слабкий імунітет. Їм потрібно боятися, дистанціюватися, носити маски, а здоровим людям - молодим, міцним, здоровим - це не потрібно", - впевнена одеситка Тетяна Сахарова.

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