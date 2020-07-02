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Карантин по-одеськи: переповнений пляжі і транспорт, відсутність масок і недотримання дистанції: "Боятися потрібно тим, у кого проблеми зі здоров'ям і слабкий імунітет". ВIДЕО
Переповнені пляжі і центр міста, відсутність захисних засобів і недотримання соціальної дистанції - такі особливості карантину в курортній Одесі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті журналістів Радіо Свобода.
"У Києві жорсткіший карантин. По-перше, в транспорті. Сьогодні їхала в Одесі в трамваї - в масці були тільки ми", - говорить киянка Юлія Платоненко.
"Боятися потрібно тим, у кого реальні проблеми - цукровий діабет, рак, слабкий імунітет. Їм потрібно боятися, дистанціюватися, носити маски, а здоровим людям - молодим, міцним, здоровим - це не потрібно", - впевнена одеситка Тетяна Сахарова.
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