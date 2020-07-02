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Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Кожен четвертий суб'єкт господарювання в Україні порушує карантинні обмеження, встановлені Кабміном у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на перевірки, які проведені Держпродспоживслужбою за минулий тиждень. Було проведено 37 000 перевірок, з них на кожному четвертому об'єкті виявлено порушення протиепідемічних норм, зокрема дотримання карантинних заходів. Це свідчить про те, що більш ніж 9122 об'єкти стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусної хвороби", - розповів він.

Ляшко підкреслив, що боротьба з COVID-19 - це комплексна робота, яку мають виконувати уряд, органи місцевого самоврядування, бізнес і люди.

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"Виключно в такому поєднанні є шанс подолати проблему коронавірусу", - підсумував головний санлікар.

На сайті Держпродспоживслужби йдеться, що порушення виявили на 9112 об'єктах із 37 293, зокрема у 2730 закладах громадського харчування, 3889 об'єктах торгівлі продовольчими товарами, 1669 місцях торгівлі непродовольчими товарами, 284 перукарнях і салонах краси і 540 об'єктах водопостачання та водовідведення, транспорту та аптек.

Нагадаємо, що головний санлікар Віктор Ляшко був оштрафований за порушення карантинних заходів через візит у кафе з президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому. Зокрема, за порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова та інших супутників Зеленського.

Автор: 

бізнес (1985) карантин (18172) порушення (607) Держпродспоживслужба1 (574) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А шо то за чувак на задньому плані?
Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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02.07.2020 10:51
+4
а каждый второй.. политик, министр и преЗЕдент идут во главе этих нарушителей
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02.07.2020 10:40
+4
Велюр сюда попол? Или друзьям все - остальным закон?!
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02.07.2020 10:46
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А КТО ДАЛ ЭТОМУ ПРИМЕР!!???
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02.07.2020 10:37 Відповісти
Зелёные ублюдки хватит мешать людям
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02.07.2020 10:37 Відповісти
а каждый второй.. политик, министр и преЗЕдент идут во главе этих нарушителей
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02.07.2020 10:40 Відповісти
Да что там бизнес. У нас сам зе!ля с радой на карантин плюют.
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02.07.2020 10:41 Відповісти
Велюр сюда попол? Или друзьям все - остальным закон?!
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02.07.2020 10:46 Відповісти
А шо то за чувак на задньому плані?
Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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02.07.2020 10:51 Відповісти
Где такой закон что в пандемию человек должен носить намордник. Сначала обоснуй свою дурь в диспуте с опанентами, прийми закон,а потом требуйте. разбойники охчие до штрафов
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02.07.2020 10:51 Відповісти
Они это не смогут обосновать, так как все имеющиеся исследования на эту тему говорят только о бесполезности ношения масок здоровыми людьми для защиты от вирусов. Даже ВОЗ это подтверждает.
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02.07.2020 14:13 Відповісти
А ти вводь спершу надзвичайний стан по закону, а потім *****, шо тобі народ не той попався. Як же вони заїбали, серйозно, ні дня спокою не дають. Шо не влада, за винятком в обличчі Ющенка - то понаєхавшиє суки і їх малорусняві пособники.
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02.07.2020 10:56 Відповісти
бизнес в Украине нарушает карантинные меры

Как по мне, это правительство ставит палки в колеса бизнесу.Как говорят-ни ума ни фантазии...
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02.07.2020 11:01 Відповісти
сначала вы нарушили все законы..
почему крадуцкий еще не ответил за продажу контрабандой сотен тонн масок в период эпидемии?? отвечать за все должен зеленский..
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02.07.2020 11:04 Відповісти
Каждый 100-й украинец не нарушал карантинные меры.
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02.07.2020 12:26 Відповісти
миколко тищенко наверняка пятый???)))
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02.07.2020 17:31 Відповісти
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02.07.2020 23:45 Відповісти
 
 