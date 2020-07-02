Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Кожен четвертий суб'єкт господарювання в Україні порушує карантинні обмеження, встановлені Кабміном у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на перевірки, які проведені Держпродспоживслужбою за минулий тиждень. Було проведено 37 000 перевірок, з них на кожному четвертому об'єкті виявлено порушення протиепідемічних норм, зокрема дотримання карантинних заходів. Це свідчить про те, що більш ніж 9122 об'єкти стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусної хвороби", - розповів він.

Ляшко підкреслив, що боротьба з COVID-19 - це комплексна робота, яку мають виконувати уряд, органи місцевого самоврядування, бізнес і люди.

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"Виключно в такому поєднанні є шанс подолати проблему коронавірусу", - підсумував головний санлікар.

На сайті Держпродспоживслужби йдеться, що порушення виявили на 9112 об'єктах із 37 293, зокрема у 2730 закладах громадського харчування, 3889 об'єктах торгівлі продовольчими товарами, 1669 місцях торгівлі непродовольчими товарами, 284 перукарнях і салонах краси і 540 об'єктах водопостачання та водовідведення, транспорту та аптек.

Нагадаємо, що головний санлікар Віктор Ляшко був оштрафований за порушення карантинних заходів через візит у кафе з президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому. Зокрема, за порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова та інших супутників Зеленського.