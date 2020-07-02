Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї". ВIДЕО

Колишня українська адвокатка Надія Колотович, отримала російський паспорт і брала участь у голосуванні на російському референдумі з "обнулення Путіна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Твіттер пише користувач Necro Mancer і публікує фрагмент відео із сюжету окупаційних ЗМІ в Луганську.

"Рівно рік тому ми отримали паспорти ... Сьогодні ми їдемо голосувати. Це як посвята найперше, як хрещення в православ'ї. Для нас - для громадян Росії, це - хрещення, посвята. Я щаслива", - говорить на записі Колтунович, дані якої є у базі "Миротворець".

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