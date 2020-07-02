УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11840 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
15 984 83

Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї". ВIДЕО

Колишня українська адвокатка Надія Колотович, отримала російський паспорт і брала участь у голосуванні на російському референдумі з "обнулення Путіна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Твіттер пише користувач Necro Mancer і публікує фрагмент відео із сюжету окупаційних ЗМІ в Луганську.

"Рівно рік тому ми отримали паспорти ... Сьогодні ми їдемо голосувати. Це як посвята найперше, як хрещення в православ'ї. Для нас - для громадян Росії, це - хрещення, посвята. Я щаслива", - говорить на записі Колтунович, дані якої є у базі "Миротворець".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ТБ луганських терористів перериває випуск новин терміновим повідомленням: "Міністр генерал Корнет, здоров'я вам!". ВIДЕО

Автор: 

Луганськ (576) окупація (6715) УПЦ МП (1208) православ’я (190) колабораціонізм (1160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+90
Якє ж воно іпануте.... той регіон не вилікувати
показати весь коментар
02.07.2020 13:02
+63
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 3667
показати весь коментар
02.07.2020 13:39
+48
А кловун збудував для них міст. Тамжінашілюді!
показати весь коментар
02.07.2020 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якє ж воно іпануте.... той регіон не вилікувати
показати весь коментар
02.07.2020 13:02 Відповісти
А кловун збудував для них міст. Тамжінашілюді!
показати весь коментар
02.07.2020 13:06 Відповісти
ну какая это украинка так помесь татарки монглоидного разлива как все у кацапии за 300 лет правления моголов и татар .. ей бы где то в Республика Соха РФ проживать россиянка мать ее крещение у нее возьми бубен и танцуй танец оленеводов..ушлебочная...
показати весь коментар
02.07.2020 13:35 Відповісти
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 3667
показати весь коментар
02.07.2020 13:39 Відповісти
В точку!Или какой нибудь геолог трахнул какую то якутку или какой то военный женился на татарке и привёз её на донбасс!!!Но дело не в этом-если она так мастурбирует(ехать по жаре и при ковиде) на путина и россиян -то пускай поменяет свою фамилию,с "укропской" КОЛОтович...перейдёт на мацковскую КРУГОтович!!!
показати весь коментар
03.07.2020 10:32 Відповісти
100 пудово
показати весь коментар
02.07.2020 13:08 Відповісти
Есть разные лекарства , например эта тварь после нашей победы сможет выносить судно в госпитале где лечатся украинские воины или захоранивать останки найденные на месте боев , а можно лет десять стоять на красной площади с плакатом ГЕРОЯМ СЛАВА .
показати весь коментар
02.07.2020 13:13 Відповісти
Та запінити її нахій та розіп'яти в трусіках.
показати весь коментар
02.07.2020 17:10 Відповісти
Колотович Надія Олександрівна


№ Свідоцтва
4144
Дата видачі свідоцтва:
21.09.2012
Адреса:

83086, Донецька обл., Донецьк, р-н Ворошиловський, вул. Горького, буд. 50
Мобільний:


E-mail:



Форми адвокатської діяльності.

Найменування, адреса, номери засобів зв'язку

Індивідуальна адвокатська діяльність

Адреса:
91053, Луганська обл., Луганськ, вул. Херсонська, буд. 24, літ. А, кв. 24

До сих пор в реестре адвокатов УКРАИНЫ!!!)))))))))))))
показати весь коментар
02.07.2020 13:14 Відповісти
не здивувався ....
показати весь коментар
02.07.2020 13:17 Відповісти
Не надо "за весь регион"... Любой предавший Родину старается быть "большим католиком чем Папа Римский", а в нашем случае выходит "большим Дерьмом чем вся городская канализация Луганска"!
показати весь коментар
02.07.2020 14:05 Відповісти
Але чомусь самє той регіон запросив війну в мою краіну , самє там кидалися під нашу війскову технику не пропускаючи іі , самє там виходили на вулиці з аквафрешами та мукали Расея Путен ! І то не дивно - скрепи ж иьопта (!) всі ми знаємо звідки то взялися там Иванови Петрови Сидорови
показати весь коментар
02.07.2020 14:15 Відповісти
То же мукають и в вашем регионе, смотри на свой флаг.
показати весь коментар
03.07.2020 10:20 Відповісти
Ленин говорил точнее :"...очень любят нацмены во всех национальных вопросах "пересаливать" и стараются быть БОЛЬШЕ русскими-чем сами русские!!!"
показати весь коментар
03.07.2020 10:40 Відповісти
и таких долбое-в зеленое оманское чмо тянет в Украину ????
показати весь коментар
02.07.2020 14:09 Відповісти
О тож бо !(
показати весь коментар
02.07.2020 14:17 Відповісти
Колотович к Колотовичу..
показати весь коментар
02.07.2020 15:15 Відповісти
Та подожди - ее опарышы еще будут учиться в Украине на бюджете, за наши деньги. Дайте членограю еще время
показати весь коментар
02.07.2020 14:52 Відповісти
Тормоза розвитку...
...
показати весь коментар
03.07.2020 03:34 Відповісти
название болезни - ПГМ (путин головного мозжечка), тяжелая форма гражданского предательства, гуманными способами - практически не лечится
показати весь коментар
03.07.2020 10:08 Відповісти
Какая разница...
показати весь коментар
03.07.2020 12:05 Відповісти
Унтерменши, что с них взять.....
показати весь коментар
02.07.2020 13:02 Відповісти
Мочалка тупая
показати весь коментар
02.07.2020 13:03 Відповісти
Няш-Мяш теж з Лоханська. Совпадєніє?
показати весь коментар
02.07.2020 13:04 Відповісти
закономерность
показати весь коментар
02.07.2020 13:08 Відповісти
Андрей Луганский - тоже.
показати весь коментар
02.07.2020 13:35 Відповісти
да и товарищ портнов оттуда же
показати весь коментар
02.07.2020 15:43 Відповісти
ну монголы и мордва не могут быть украинскими, они остаются генетическими кацапами. Их много по Всей Украине
показати весь коментар
02.07.2020 13:04 Відповісти
Они все там обдолбанные и не излечимые.
показати весь коментар
02.07.2020 13:04 Відповісти
как минимум 95 %....
показати весь коментар
02.07.2020 13:07 Відповісти
Едет на обнуление, на своё.
показати весь коментар
02.07.2020 13:04 Відповісти
Дякую боже що я не кацап, не зевиборець та не маю жодного відношення до динири чи линири.
показати весь коментар
02.07.2020 13:05 Відповісти
в черговий раз риторичне...- хто що хоче із тими зомбо-ватними куфайками щось мати .....- а тому тільки ІзраЄльська стіна і тільки ОДНЕ КТП - і ніяких КПП....
показати весь коментар
02.07.2020 13:07 Відповісти
Так росіянам і треба. Підтримували війну путіна в Україні, получіть таких співгромадян
показати весь коментар
02.07.2020 13:08 Відповісти
Замироточила, ******* лишнехромосомная
показати весь коментар
02.07.2020 13:12 Відповісти
Они перекрасятся при смене власти.Просто таким пожизненно можно голосовать только за уличком в Украине.
показати весь коментар
02.07.2020 13:22 Відповісти
Такі ... з нашої землі - українцям легше і здоровіше жити! Як понавозилив в 30-ті роки всіляку шоблу, так і назад "на родіну" забирають.
показати весь коментар
02.07.2020 13:22 Відповісти
северная корея
показати весь коментар
02.07.2020 13:23 Відповісти
И вочему это важная новость для Украины? Зачем это тут в ленте?
показати весь коментар
02.07.2020 13:27 Відповісти
Чтобы знать - кто там.
показати весь коментар
02.07.2020 13:36 Відповісти
Готовий кандидат у зами генрокурора, чи ДБР. Тільки проголусує і забирайте її зебобіки, вона ваша!
показати весь коментар
02.07.2020 13:39 Відповісти
ага, хай Зелебобики ее себе и забирают. Только когда в Ростов драпать будут, а сейчас этот довесок к Хублу нах... 1000 лет не нада
показати весь коментар
02.07.2020 13:54 Відповісти
ТУПА ОВЦА!!!
показати весь коментар
02.07.2020 13:40 Відповісти
Лизнула, соснула и одно метсо дала. Как еще угодить? Погань маскальская
показати весь коментар
02.07.2020 13:53 Відповісти
ну зачем эту шизофреничку из лугандона тут рекламировать?)))
неужто чего то интересного нет, кроме как речи больных на голову озвучивать?)))
показати весь коментар
02.07.2020 13:57 Відповісти
Громадяни України, незважаючи на національність, саме Громадяни, залишили ту клоаку ще в 2014-му, почали нове життя в Україні, часто - з нуля.
Які "наші люди" можуть бути на 7-му році війни? Зате "сепарятята" можуть вступати до українських вишів без ЗНО. Громадяни рашки з Криму спокійно отримують українську біометрику. Слів немає...
показати весь коментар
02.07.2020 14:03 Відповісти
Проте їх дітям в Україїні відкрили двері на бюджет без ЗНО. Як мило.
показати весь коментар
02.07.2020 14:04 Відповісти
Untermensch. Це лише подоба людини. Тільки напалм,по іншому ніяк...
показати весь коментар
02.07.2020 14:12 Відповісти
а почему она куда-то едет чтобы "голосовать"?
показати весь коментар
02.07.2020 14:14 Відповісти
...ей бы хер на километр и пусть наслаждается...
показати весь коментар
02.07.2020 14:28 Відповісти
После освобождения дустом и дихлофосом всю територию от гнид очистить , хотя и в Киеве уже полным полно таких вшей .
показати весь коментар
02.07.2020 14:32 Відповісти
Та вы шо,как можно, там же ж "наши люди". когда Украина туда вернётся нужно будет такой режим создать на ближайшие 2-3года,шоб любой из местных,проходя по улице,глянуть боялся на какого-либо украинского военнослужащего,полицейского и т.п.их нужно будет жёстко запугать,всех.знаю что говорю-жил там когда-то,на шахте работал в Зимогорье и Димитрове тогдашнем
показати весь коментар
02.07.2020 21:25 Відповісти
Чем больше донбасят получат руснянские паспорта тем проще булет от них потом избавиться
показати весь коментар
02.07.2020 14:43 Відповісти
тоже рад .... чемодан вокзал - помойка! на калыму!
показати весь коментар
02.07.2020 14:46 Відповісти
і це людина із вищою освітою? мабуть вчилася в мауп?
показати весь коментар
02.07.2020 14:47 Відповісти
Она агент СБУ, работает под легендой: "предала Украину, РФ - мой второй дом" ..
показати весь коментар
02.07.2020 14:49 Відповісти
Чем больше я вижу такие рыла. тем больше я начинаю понимать тов.Сталина и большевиков ленина... Дерьмократией такую мразь не убедить...Расстрелливать..расстрелливать и еще раз расстрелливать...детей в специнтернат с особой промывкой мозгов, все российско-советское вычищать добела, в случае неисправимости детские урановые рудники...
показати весь коментар
02.07.2020 14:56 Відповісти
Тут даже не знаешь, что и сказать то, это какой то гипер "Православный" вы*ер получается
показати весь коментар
02.07.2020 14:56 Відповісти
Путин - удмурт, она - татарка, оба к Украине не имеют никакого отношения.
показати весь коментар
02.07.2020 15:05 Відповісти
Обнуление ботоксного рептилоида помешанное на православии головного мозга. Днище. Эта **** едет голосовать потому, что везут бесплатно, накормят с лопаты и дадут с собой паек на шару. Народец скотский. Я не понимаю, почему таких не лишат украинского гражданства.
показати весь коментар
02.07.2020 15:24 Відповісти
кому цікава думка ватної скрєпоносіци
показати весь коментар
02.07.2020 15:52 Відповісти
Та голосовала б у себя дома уже. Там, говорят, достаточно было сказать в форточку "Да"!
показати весь коментар
02.07.2020 16:27 Відповісти
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 7454
показати весь коментар
02.07.2020 17:27 Відповісти
а что у нее с иплом???
показати весь коментар
02.07.2020 17:41 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2020 08:45 Відповісти
наши люди.Их дети ДОЛЖНЫ поступать в ВУЗы без екзаменом. Да, президент?
показати весь коментар
02.07.2020 18:28 Відповісти
Вот таких влюбленных в старика Кабаева псевдоукраинцев Зе хочет "обязательно вернуть в Украину"!
показати весь коментар
02.07.2020 19:05 Відповісти
Їдь, *****, оближи там що захотіла, але повертатися не треба.
показати весь коментар
02.07.2020 19:17 Відповісти
Так там в ОРДЛО, граждане Украины или России?
показати весь коментар
02.07.2020 19:22 Відповісти
А платьячко в маках .
показати весь коментар
02.07.2020 21:09 Відповісти
Генетически - больное существо.
показати весь коментар
02.07.2020 21:56 Відповісти
Таких Сар Клитович полукраины. Русофилы ёпт!
показати весь коментар
02.07.2020 22:10 Відповісти
Для гавноросских, продажных утырков, все "православное крещение"...даже присест на бутылку!...

)))))
показати весь коментар
02.07.2020 23:52 Відповісти
особый статус этой мадам, а тех кто отбивался от колорадов - в тюрьму...
показати весь коментар
02.07.2020 23:56 Відповісти
Інфекційні і що цікаво ... довільні ...
показати весь коментар
03.07.2020 03:32 Відповісти
Бойка виборець...
показати весь коментар
03.07.2020 03:36 Відповісти
тупа кацапська повія, єщьо пєнсію єй пріслать надо, українскую
показати весь коментар
03.07.2020 09:15 Відповісти
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 2924
показати весь коментар
03.07.2020 09:33 Відповісти
Мразота ,,,, фу млять,,,удобрение ,,,
показати весь коментар
03.07.2020 17:26 Відповісти
ГОСТ 5566-50
показати весь коментар
04.07.2020 16:05 Відповісти
 
 