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Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї". ВIДЕО
Колишня українська адвокатка Надія Колотович, отримала російський паспорт і брала участь у голосуванні на російському референдумі з "обнулення Путіна".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Твіттер пише користувач Necro Mancer і публікує фрагмент відео із сюжету окупаційних ЗМІ в Луганську.
"Рівно рік тому ми отримали паспорти ... Сьогодні ми їдемо голосувати. Це як посвята найперше, як хрещення в православ'ї. Для нас - для громадян Росії, це - хрещення, посвята. Я щаслива", - говорить на записі Колтунович, дані якої є у базі "Миротворець".
Топ коментарі
+90 Igor Lemke #390467
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+63 Роман с камнем
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№ Свідоцтва
4144
Дата видачі свідоцтва:
21.09.2012
Адреса:
83086, Донецька обл., Донецьк, р-н Ворошиловський, вул. Горького, буд. 50
Мобільний:
E-mail:
Форми адвокатської діяльності.
Найменування, адреса, номери засобів зв'язку
Індивідуальна адвокатська діяльність
Адреса:
91053, Луганська обл., Луганськ, вул. Херсонська, буд. 24, літ. А, кв. 24
До сих пор в реестре адвокатов УКРАИНЫ!!!)))))))))))))
...
неужто чего то интересного нет, кроме как речи больных на голову озвучивать?)))
Які "наші люди" можуть бути на 7-му році війни? Зате "сепарятята" можуть вступати до українських вишів без ЗНО. Громадяни рашки з Криму спокійно отримують українську біометрику. Слів немає...
)))))