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Польща заплатить за тестування українських заробітчан на коронавірус, - посол Ціхоцький. ВIДЕО

Усі громадяни України, які поїдуть працювати в Польщу, пройдуть тестування на COVID-19 за рахунок державних коштів цієї країни там, де вони працюватимуть.

Про це розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у програмі "Насправді: світ" в ефірі телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання, чого очікувати і як готуватися до поїздок українцям, які працюють у Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Їм (українцям. - Ред.) обов'язково треба заповнити анкету, в якій пояснюється, де вони будуть жити в Польщі, щоб можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину, ну і вимірюють їхню температуру, основні ось такі елементи перевірки на хвороби. Але що важливо, що цікаво, всі громадяни України, які їдуть до Польщі за роботою, вони проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі там, де вони працюватимуть", - зазначив Ціхоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажирів літаків з України в Польщі звільнили від обов'язкового 14-денного карантину

Автор: 

карантин (18172) Польща (8523) заробітчани (673) Цихоцький Бартош (40) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Польше нужны рабочие руки. А Украине не нужны. Потому что у нас прЗЕдент-табуретка, и может только отрабатывать российскую повестку.
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02.07.2020 13:45 Відповісти
звучит как угроза Польше.
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02.07.2020 15:01 Відповісти
у чому ?
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02.07.2020 15:10 Відповісти
прочитайте с ударением в предложении на "заплатит".
"Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус"
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02.07.2020 15:18 Відповісти
казнить нельзя помиловать....
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02.07.2020 21:13 Відповісти
Беларусь головного мозга, [02.07.20 17:43]
[Переслано від Экономика Беларуси]
Авиакомпания "МоторСич" отменила рейсы из Запорожья в столицу Беларуси, где по утверждению её президента, коронавирус был побеждён.
Причина: сложная эпидемиологическая обстановка в связи с массовым распространением коронавируса.
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/motor-sich-otmenila-reysy-mejdu-zaporojem-i-minskom
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02.07.2020 21:22 Відповісти
 
 