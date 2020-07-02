Польща заплатить за тестування українських заробітчан на коронавірус, - посол Ціхоцький. ВIДЕО

Усі громадяни України, які поїдуть працювати в Польщу, пройдуть тестування на COVID-19 за рахунок державних коштів цієї країни там, де вони працюватимуть.

Про це розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у програмі "Насправді: світ" в ефірі телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання, чого очікувати і як готуватися до поїздок українцям, які працюють у Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Їм (українцям. - Ред.) обов'язково треба заповнити анкету, в якій пояснюється, де вони будуть жити в Польщі, щоб можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину, ну і вимірюють їхню температуру, основні ось такі елементи перевірки на хвороби. Але що важливо, що цікаво, всі громадяни України, які їдуть до Польщі за роботою, вони проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі там, де вони працюватимуть", - зазначив Ціхоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажирів літаків з України в Польщі звільнили від обов'язкового 14-денного карантину