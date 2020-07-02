Терористи "ДНР" погрозами і тортурами намагалися завербувати мешканця Вінниччини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували факт вербування мешканця Вінницької області представниками підконтрольного російським спецслужбам так званого "МДБ ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чоловік відвідував своїх родичів, які проживають на тимчасово окупованій території Донеччини. Під час перетину лінії розмежування чоловік був незаконно затриманий представниками так званого "МДБ ДНР".

Після цього потерпілого доставили до спецв’язниці на території тимчасово окупованого Донецька. Використовуючи психологічний тиск і фізичні тортури, зловмисники схилили його до конфіденційного співробітництва. "Куратори" вимагали від чоловіка збирати і передавати інформацію, у тому числі фотоматеріали, щодо українських стратегічних об’єктів.

Після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік звернувся до СБУ та надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування і поставлених завдань.

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