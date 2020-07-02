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Терористи "ДНР" погрозами і тортурами намагалися завербувати мешканця Вінниччини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Терористи

Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували факт вербування мешканця Вінницької області представниками підконтрольного російським спецслужбам так званого "МДБ ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чоловік відвідував своїх родичів, які проживають на тимчасово окупованій території Донеччини. Під час перетину лінії розмежування чоловік був незаконно затриманий представниками так званого "МДБ ДНР".

Після цього потерпілого доставили до спецв’язниці на території тимчасово окупованого Донецька. Використовуючи психологічний тиск і фізичні тортури, зловмисники схилили його до конфіденційного співробітництва. "Куратори" вимагали від чоловіка збирати і передавати інформацію, у тому числі фотоматеріали, щодо українських стратегічних об’єктів.

Після повернення на підконтрольну українській владі територію чоловік звернувся до СБУ та надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування і поставлених завдань.

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Автор: 

Вінницька область (1017) контррозвідка (470) СБУ (12842) вербування (246) найманці рф (2058)


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Топ коментарі
+7
Скільки можна людям розтлумачувати, що не треба туди їздити?
Ну, 37-й рік там, НКВС та Єжов.
Бажають бути побитими?
Так стрибанить с третього поверху на бетон - ті ж самі почуття...
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02.07.2020 15:33
+5
Рюзьгє курва, ти за скільки береш?
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02.07.2020 15:16
+4
А шо в твоём **********? *****?
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02.07.2020 15:23
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а на хрена он им нужен? шо в той виннице?
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02.07.2020 15:13 Відповісти
Рюзьгє курва, ти за скільки береш?
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02.07.2020 15:16 Відповісти
от туда родом главный враг всех москалей . новоросов . зебобиков и мальчиков в трусиках
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02.07.2020 15:16 Відповісти
насиров шоли?
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02.07.2020 15:54 Відповісти
А шо в твоём **********? *****?
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02.07.2020 15:23 Відповісти
Рюзге дибіліус, у Вінниці- штаб ПС ЗСУ...
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02.07.2020 22:25 Відповісти
Директора базара,не?
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02.07.2020 15:17 Відповісти
Скільки можна людям розтлумачувати, що не треба туди їздити?
Ну, 37-й рік там, НКВС та Єжов.
Бажають бути побитими?
Так стрибанить с третього поверху на бетон - ті ж самі почуття...
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02.07.2020 15:33 Відповісти
Чого він туди поперся? Всі свої на нашій території. А ДБР не виїхали в ОРДЛО і не заарештували катувальників? Що сцикотно? А в Павлограді заарештували і не знають, що робити. Продовжують фальшувати. І Вінницького нацдружинника заарештували цілим "Кордом". То що слабо заарештувати злочинців в ОРДЛО?
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02.07.2020 15:37 Відповісти
Некуй шастать! Дупа стремилась к приключениям и нашла их в лугандоне.
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02.07.2020 15:39 Відповісти
Родичи уже невыездные? Какой годик этому экстремалу?
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02.07.2020 16:23 Відповісти
В России тоже таких сказок до хрена.
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02.07.2020 16:58 Відповісти
 
 