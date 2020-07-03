В окупованих Ровеньках "ветеран ополчення" підірвав двох "поліцейських ЛНР", які намагалися його роззброїти: "#бануті, б #дь! У#обуємо звідси!". ВІДЕО реєстратора

В окупованих Ровеньках "ветеран ополчення" кинув гранату в "поліцейських ЛНР", які намагалися роззброїти його. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Денис Казанський і публікує відеозапис моменту вибуху.

"У Ровеньках "поліція ЛНР" нагрянула додому до "ветерана ополчення" і спробувала вилучити у нього арсенал зброї. Антифашист роззброюватися не захотів і підірвав "поліцейських" гранатою. Підсумок - два трупи", - пише Казанський у коментарі.

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