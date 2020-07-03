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В окупованих Ровеньках "ветеран ополчення" підірвав двох "поліцейських ЛНР", які намагалися його роззброїти: "#бануті, б #дь! У#обуємо звідси!". ВІДЕО реєстратора

В окупованих Ровеньках "ветеран ополчення" кинув гранату в "поліцейських ЛНР", які намагалися роззброїти його. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Денис Казанський і публікує відеозапис моменту вибуху.

"У Ровеньках "поліція ЛНР" нагрянула додому до "ветерана ополчення" і спробувала вилучити у нього арсенал зброї. Антифашист роззброюватися не захотів і підірвав "поліцейських" гранатою. Підсумок - два трупи", - пише Казанський у коментарі.

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Автор: 

вибух (4478) Луганськ (576) окупація (6717) знищення (7313)


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Топ коментарі
+138
Любо дорого дивитись!
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03.07.2020 09:47
+130
в этом видео , прекрасно все
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03.07.2020 09:49
+118
и наши ватные Бойко - Медведчуки хотят устроить такое по всей Украине выиграв следующие выборы президента
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03.07.2020 09:48
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Боже , як файно . Дійсно хороша новина .
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04.07.2020 14:41 Відповісти
деградировавшие полуобезьяны.
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04.07.2020 15:42 Відповісти
с гранатой.
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04.07.2020 15:42 Відповісти
мало убил...
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04.07.2020 16:02 Відповісти
Маладая свабодная риспублика, ****...
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04.07.2020 20:21 Відповісти
двум трупам просто сказочно повезло. если бы их не взорвал классовый друг, то их могли бы взорвать солдаты нато.
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05.07.2020 00:40 Відповісти
Да ещё и изнасиловали бы!!!!
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05.07.2020 09:39 Відповісти
))))))))) а потом запенили.
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05.07.2020 10:15 Відповісти
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