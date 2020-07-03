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"У Раді орудують тіньові контрабандисти. Група Павлюка, наприклад", - призначений Зеленським головою виконкому реформ Саакашвілі звинуватив нардепа "СН" у контрабанді. ВIДЕО

Призначений президентом України Володимиром Зеленським главою Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність нардепа "Слуги народу" Максима Павлюка до масштабних контрабандних схем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі заявив у прямому ефірі програми "Право на владу".

"В українському парламенті орудує група тіньових контрабандистів... Це міжфракційна група ... Я їх знаю, на жаль, дуже добре, тому що вони починають все блокувати... Вони пошируюють плітки, вони замовляють статті, вони бігають уже по всіх органах... Група Павлюка, наприклад. Група Павлюка дуже інтенсивно цими речами займатися... є багато інших груп регіонального масштабу... Скажімо як є: Хоч куди тицьнеш, є якась група зацікавлених у status quo - на надрах сидить така ж група, на податкових схемах...", - розповів Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "#бем Смолія в тупий собачий рот", - "слуга народу" Дубінський

Автор: 

депутат (1779) Зеленський Володимир (23946) контрабанда (1823) Саакашвілі Міхеіл (2155) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+34
Шо и там барИги? Карлсом, лети на родину, там тебе на ужин макароны давать будут.
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03.07.2020 12:12
+34
Зелехторат не поймёт. Они привыкли, что во всём виноват Порошенко, а тут Саак наехал на Слуг Народа.
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03.07.2020 12:15
+34
Саакашвили неправильно понял, для чего его наняли....Он должен обвинять Пороха и иммитировать реформы.....Мародёров и воров от слуг путена трогать категорически нельзя...
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03.07.2020 21:26
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Саакашвилли, бедного сейчас привалит обломками "зеленого домика".
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05.07.2020 15:23 Відповісти
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