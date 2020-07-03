"У Раді орудують тіньові контрабандисти. Група Павлюка, наприклад", - призначений Зеленським головою виконкому реформ Саакашвілі звинуватив нардепа "СН" у контрабанді. ВIДЕО
Призначений президентом України Володимиром Зеленським главою Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність нардепа "Слуги народу" Максима Павлюка до масштабних контрабандних схем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі заявив у прямому ефірі програми "Право на владу".
"В українському парламенті орудує група тіньових контрабандистів... Це міжфракційна група ... Я їх знаю, на жаль, дуже добре, тому що вони починають все блокувати... Вони пошируюють плітки, вони замовляють статті, вони бігають уже по всіх органах... Група Павлюка, наприклад. Група Павлюка дуже інтенсивно цими речами займатися... є багато інших груп регіонального масштабу... Скажімо як є: Хоч куди тицьнеш, є якась група зацікавлених у status quo - на надрах сидить така ж група, на податкових схемах...", - розповів Саакашвілі.
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