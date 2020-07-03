Україні в 2021 році треба буде виплатити 600 млрд грн за держборгом, - Марченко. ВIДЕО

За попереднім прогнозом Міністерства фінансів, платежі за державним боргом наступного року орієнтовно становитимуть 600 млрд грн.

Про це під час Години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що прогнозні платежі з державного боргу становитимуть орієнтовно 600 млрд гривень. Відповідним чином будуть сформовані державні внутрішні і зовнішні запозичення", - сказав Марченко.

Він також додав, що дефіцит Держбюджету-2020 становить 7,5% ВВП, проте наступного року Мінфін планує цей дефіцит скоротити.

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