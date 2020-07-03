Україні в 2021 році треба буде виплатити 600 млрд грн за держборгом, - Марченко. ВIДЕО
За попереднім прогнозом Міністерства фінансів, платежі за державним боргом наступного року орієнтовно становитимуть 600 млрд грн.
Про це під час Години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу сказати, що прогнозні платежі з державного боргу становитимуть орієнтовно 600 млрд гривень. Відповідним чином будуть сформовані державні внутрішні і зовнішні запозичення", - сказав Марченко.
Він також додав, що дефіцит Держбюджету-2020 становить 7,5% ВВП, проте наступного року Мінфін планує цей дефіцит скоротити.
Топ коментарі
+10 Zelya Vsyo
показати весь коментар03.07.2020 13:23
+9 Solomon #418722
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+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.07.2020 13:24
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что это ?
опять "3 миллиарда Януковича " из рашки ?
КАШТАН ТАК КАШТАН
даже если долг в гривнах - то давали их иностранные инвесторы.. И они конвертируюх их в доллары, что обрушит курс гривны. Так - понятно, или йулька набирает совсем уж тцупых к себе?))
а сами в Монако и к яхтам
глядишь и дежки появятся !
последний ответит за всех !
і ми знаємо
луб'янка смокче
А що Україна гривнями розплачується з МВФ?
Переведіт у рупплі, так будетще круче
2 ТРІЛЛІОНА !
"Кредит" МВФ це умовно папірець на якому написано 3 млрд SDR. Це ні разу не гроші. Це гарантійна росписка. З цією роспискою можна йти до кредитора і під її гарантію взяти кредит.
По закінченні терміну цей папірець повертається МВФ. Плюс комісія 125 млн долларів за послуги посередника. На цьому все - "кредит" МВФ погашено.
Правда залишаються борги власне перед кредиторами і звичайно з процентами.
Нормальні люди доповляються з кредиторами напряму. Без посередника МВФ.
Сумнівним під великі відсотки.
Якщо зовсім погано, то дають через гаранта-посередника (МВФ) який ставить купу умов. Відсотки в такому варіанті платяться двічі, але відносно невеликі. Приблизно як нормальним людям плюс 2,5% за послуги МВФ.
У нас і ОДВП брали під 18%. Мабуть самі в себе із офшорів.
такие бакланы живут только в кремле и дают деньги януковичам