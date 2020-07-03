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Україні в 2021 році треба буде виплатити 600 млрд грн за держборгом, - Марченко. ВIДЕО

За попереднім прогнозом Міністерства фінансів, платежі за державним боргом наступного року орієнтовно становитимуть 600 млрд грн.

Про це під час Години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що прогнозні платежі з державного боргу становитимуть орієнтовно 600 млрд гривень. Відповідним чином будуть сформовані державні внутрішні і зовнішні запозичення", - сказав Марченко.

Він також додав, що дефіцит Держбюджету-2020 становить 7,5% ВВП, проте наступного року Мінфін планує цей дефіцит скоротити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим

Автор: 

держбюджет (2396) держборг (1183) Мінфін (3649) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+10
600 млрд. грн- это по курсу 27. А по курсу 45 это 1 трлн. грн. Но в Трускавце зебилам это забыли объяснить.
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03.07.2020 13:23
+9
Посмотрим как тьху кусок хлеба за 1000 купишь, при зарплате 6000.
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03.07.2020 13:24
+8
Собирают шулеров , шоб кинуть мировую общественность и свалить Украину в мордор
а сами в Монако и к яхтам
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03.07.2020 13:24
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Зелебеня "никому ничего не должен"!
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03.07.2020 13:22 Відповісти
Они его в основном и набрали ударными темпами через ОГВЗ с лета 2019 года.
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03.07.2020 13:27 Відповісти
Уверен, что и еще наберут, как ***** блох!
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03.07.2020 13:28 Відповісти
Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко - Цензор.НЕТ 5724
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03.07.2020 13:29 Відповісти
мальчик,

ЖУЛИКАМ ДЕНЕГ НЕ ДАЮТ !!!!!!!

.
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03.07.2020 13:31 Відповісти
Так отож!
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03.07.2020 13:31 Відповісти
Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования


что это ?
опять "3 миллиарда Януковича " из рашки ?
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03.07.2020 13:28 Відповісти
а дубинский с коломойшей мечтают о дефолте..чтобы не отдавать долги
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03.07.2020 13:22 Відповісти
Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6569
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03.07.2020 13:27 Відповісти
ну что можно ответить ?

КАШТАН ТАК КАШТАН
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03.07.2020 13:29 Відповісти
Ох и мерзкие морды лиц
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03.07.2020 14:06 Відповісти
Одни мечтают другие исполняют, занавес
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03.07.2020 14:13 Відповісти
Если в гривнях то тьху. Включил станок и напечатал. Не впервой
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03.07.2020 13:22 Відповісти
Посмотрим как тьху кусок хлеба за 1000 купишь, при зарплате 6000.
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03.07.2020 13:24 Відповісти
зебил, вот потому к тебе и относятся как к идиоту)
даже если долг в гривнах - то давали их иностранные инвесторы.. И они конвертируюх их в доллары, что обрушит курс гривны. Так - понятно, или йулька набирает совсем уж тцупых к себе?))
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03.07.2020 13:56 Відповісти
Так отлично же фсё складывается! С понедельника начинаем печатать свежие гривночки и быстро отдаём долг! Фсё ш так просто!
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03.07.2020 13:23 Відповісти
Пропоную заплатити наперед свіжачком.))
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03.07.2020 13:35 Відповісти
600 млрд. грн- это по курсу 27. А по курсу 45 это 1 трлн. грн. Но в Трускавце зебилам это забыли объяснить.
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03.07.2020 13:23 Відповісти
Собирают шулеров , шоб кинуть мировую общественность и свалить Украину в мордор
а сами в Монако и к яхтам
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03.07.2020 13:24 Відповісти
Развалили такую страну, скоты.
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03.07.2020 13:24 Відповісти
вам, гебнявим, з того зиску не буде однаково
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03.07.2020 13:32 Відповісти
Это где была колбаса по 2,20?
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03.07.2020 13:32 Відповісти
Зеленский будет платить видосами и айкосами.
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03.07.2020 13:25 Відповісти
вы еще раз Стельмаха увольте,

глядишь и дежки появятся !
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03.07.2020 13:25 Відповісти
Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко - Цензор.НЕТ 7866
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03.07.2020 13:28 Відповісти
І хто ж набрав ці борги? Часом не потужні і рішучі реформатори 2014-2019?
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03.07.2020 13:29 Відповісти
НЕ ВАЖНО КТО НАБРАЛ, ВАЖНО КОГО ПОВЕСЯТ

последний ответит за всех !
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03.07.2020 13:33 Відповісти
кацапе, ти прекрасно знаєш хто
і ми знаємо
луб'янка смокче
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03.07.2020 13:34 Відповісти
Конечно до 2014 вообще никаких долгов у Украины не было, а вот как только Порох пришел сразу и долги появились.
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03.07.2020 13:35 Відповісти
ну да, это Порох камазы денег вывозил
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03.07.2020 14:21 Відповісти
Мені вже облом постити картинки - хто скільки взяв і хто скільки віддавав - для зебілів це що говою об стіну, тобто повна клініка.
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03.07.2020 13:37 Відповісти
за 6 лет страну подняли из ничего и оставили зешмаркли, которая все провалила и разокрала за пол года.
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03.07.2020 13:37 Відповісти
На этот вопрос уже неоднократно отвечали.
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03.07.2020 14:04 Відповісти
600 млрд. грн.
А що Україна гривнями розплачується з МВФ?
Переведіт у рупплі, так будетще круче
2 ТРІЛЛІОНА !
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03.07.2020 13:33 Відповісти
З МВФ розрахуватися досить просто.
"Кредит" МВФ це умовно папірець на якому написано 3 млрд SDR. Це ні разу не гроші. Це гарантійна росписка. З цією роспискою можна йти до кредитора і під її гарантію взяти кредит.

По закінченні терміну цей папірець повертається МВФ. Плюс комісія 125 млн долларів за послуги посередника. На цьому все - "кредит" МВФ погашено.
Правда залишаються борги власне перед кредиторами і звичайно з процентами.
Нормальні люди доповляються з кредиторами напряму. Без посередника МВФ.
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03.07.2020 13:51 Відповісти
Нормальні люди беруть кредити напряму під вдвічі-втричі більші відсотки ? А де ті нормальні знаходяться ?
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03.07.2020 14:20 Відповісти
Нормальним людям дають під нормальні відсотки.
Сумнівним під великі відсотки.
Якщо зовсім погано, то дають через гаранта-посередника (МВФ) який ставить купу умов. Відсотки в такому варіанті платяться двічі, але відносно невеликі. Приблизно як нормальним людям плюс 2,5% за послуги МВФ.
У нас і ОДВП брали під 18%. Мабуть самі в себе із офшорів.
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03.07.2020 14:50 Відповісти
а ты хотел чтоб МВФ тебе деньги положил сотенными купюрами и прямо в карман ?

такие бакланы живут только в кремле и дают деньги януковичам
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03.07.2020 14:24 Відповісти
Хто вам.мудакам,після такого позичати буде ???
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03.07.2020 14:17 Відповісти
Классно дефицит бюджета считать от ВВП.-7.5 ПРОЦЕНТА. А от доходов-300 ярдов дефицита на 900 ярдов доходов. Итого-дефицит- 30 процентов.
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03.07.2020 15:03 Відповісти
Залізли в борги і тепер їх МВФ тримає за причинне місце владу дуремарів України, а вона влада виконує всі забаганки кредиторів. Продати їм землю, знищити лишні роти, воювати за їх в країнах інтерсів кредиторів. Таке життя у дурнів-боржників.
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03.07.2020 15:26 Відповісти
Призначайте нового голову НБУ - він надрукує хоч трильйон грн, не проблема (((
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03.07.2020 16:39 Відповісти
друк грошей без росту економіки це дорога в часи карбованців. Хоча шось у цьому є, чинушам наставили високі зп. тепер перетворять їх на фантіки. але зеленим має сподобатись такий сценарій так же ж дядя беня завещал
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03.07.2020 17:33 Відповісти
 
 