Найманці РФ 12 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Сьогодні, 3 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве.
З 5 до 8 ранку ворог випустив по позиціях українських військовослужбовців на різних ділянках нашої оборони 166 мін 120-мм та 22 міни 82-мм калібрів, здійснив 40 пострілів з артилерії 122-мм калібру.
Окупанти вели обстріл з мінометів різних калібрів у районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове.
За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських воїнів немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Украине нет профессиональных политиков, поэтому у нее нет армии, нет правоохранителей, нет пограничников и таможни, нет налоговой службы и т.п. Под этими вывесками есть клановые "доильные аппараты", которым, по большому счету, на страну как суверенную державу - глубоко фиолетово. главное в рамках своих "бизнесов" заколачивать бабло на хатынки, яхты, майбахи и т.п.
Пока в Украину не "заплывет" какой-нибудь "колумб" из цивилизованного мира и за ним не потянуться на эту землю либерально-демократические "колонизаторы", которые заставят местных "индейцев" жить по демократическим правилам, не будет ни армии, ни флота, ни экономики, ни жизни ....