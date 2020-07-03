Найманці РФ 12 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сьогодні, 3 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве.

З 5 до 8 ранку ворог випустив по позиціях українських військовослужбовців на різних ділянках нашої оборони 166 мін 120-мм та 22 міни 82-мм калібрів, здійснив 40 пострілів з артилерії 122-мм калібру.

Окупанти вели обстріл з мінометів різних калібрів у районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських воїнів немає.

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