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Найманці РФ 12 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сьогодні, 3 липня, за наявною станом на 12:00 інформацією, обстановка на лінії бойового зіткнення різко загострилася. Окрім 12 прицільних обстрілів наших позицій від початку поточної доби, переважно з важкого озброєння – мінометів та артилерії, російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве.

З 5 до 8 ранку ворог випустив по позиціях українських військовослужбовців на різних ділянках нашої оборони 166 мін 120-мм та 22 міни 82-мм калібрів, здійснив 40 пострілів з артилерії 122-мм калібру.

Окупанти вели обстріл з мінометів різних калібрів у районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських воїнів немає.

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Автор: 

Міноборони (7401) обстріл (28648) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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Наемники РФ 12 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6640В Украине тоже нужно сделать такое,чтобы отбить привычку у Московии собирать "свои" земли
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03.07.2020 13:38
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Наемники РФ 12 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6640В Украине тоже нужно сделать такое,чтобы отбить привычку у Московии собирать "свои" земли
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03.07.2020 13:38 Відповісти
А Герус косоглазый, принимает постановление покупать электроэнергию у параши!!! Ну не тварь??!!!
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03.07.2020 13:40 Відповісти
Де слова "найцманці " у речника міноборона він все вірно говорить "російсько-окупаційні війська зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве." який дебіл знову пише "найманц" я вже пояснював що там немає найманців, терористів, сепаратистів, там російсько-окупаційні війська " коли ви вже бовдури журналісти станете професіоналами?
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03.07.2020 15:21 Відповісти
Наемники, это люди работающие военными за деньги - правительство (российское ли, гондурасское ли, или любое другое, нанимает их на работу, поэтому все кто не по призыву на срочную службу или по мобилизации в военное время - наемники и есть.
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03.07.2020 16:04 Відповісти
Не так, наемник- лицо, вступающее в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 вооружённый конфликт не из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологических , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC национальных , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политических соображений (и не принадлежит к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C воинской обязанностью , а ради личной выгоды. Там же сплошная ідеология русского мира, православия и строительства империи. А это уже что то другое - вооруженные формирования РФ.
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03.07.2020 17:08 Відповісти
Шахтер, нанимается копать уголь из идеологических соображений или из соображений, что там бабла больше, чем у водителя троллейбуса например? Вот и минометчик, нанимающийся стрелять из миномета за бабки, тоже просто работает ради личной выгоды. Ну просто работы другой нет - оставленных пока на плаву шахт на всех шахтеров не хватает, ну и с трактористами и токарями аналогично. Нихера они не строят, жрать просто хочется.
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03.07.2020 17:57 Відповісти
Наемники это, например содаты ЧВК Вагнера в ЦАР, они ни языка банту, ни политической ситуации в той Африке не знают и не желают знать, они не знают, кто и за что там воюет. Вот это типичные наемники. Как и РОА, это тоже не наемники а попутчики Вермахта, так и шахтеры, казачки или люмпены, они четко знают , за что, с кем, и против кого воюют т.е. что такое хорошо и что такое плохо в их черепной коробке четко разделено. Они видят и учавствуют в парадах ДыРы, они голосуют за обнуление фюрера. Я надеюсь объяснил все.на пальцах. Это внутренние коллаборанты делают промывку мозгов, что бы торговать, иметь дипотношения, ездить в Москву, получать денежки из РФ, дескать войны то нет, там шахтеры-наемники, сепаратисты, террористы, трактористы. поэтому можно и гешефтом заниматься. Ведь Поречсенков стрелял не среди шахтеров- ну туда, где Украина. В этом суть гнилой и продажной нашей власти. Тогда если найомники сразу возникает вопрос а если в Украины Вооруженные силы, которые мгновенно уничтожать наемников, сепаратистов, террористов, партизан. А если нет то Главнокомандующий и весь Генштаб должны пойти под трибунал! Вот к чему приведут такие игры в словоблудие.
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03.07.2020 18:42 Відповісти
Тогда если найомники сразу возникает вопрос а если в Украины Вооруженные силы, которые мгновенно уничтожать наемников, сепаратистов, террористов, партизан.

В Украине нет профессиональных политиков, поэтому у нее нет армии, нет правоохранителей, нет пограничников и таможни, нет налоговой службы и т.п. Под этими вывесками есть клановые "доильные аппараты", которым, по большому счету, на страну как суверенную державу - глубоко фиолетово. главное в рамках своих "бизнесов" заколачивать бабло на хатынки, яхты, майбахи и т.п.
Пока в Украину не "заплывет" какой-нибудь "колумб" из цивилизованного мира и за ним не потянуться на эту землю либерально-демократические "колонизаторы", которые заставят местных "индейцев" жить по демократическим правилам, не будет ни армии, ни флота, ни экономики, ни жизни ....
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03.07.2020 20:17 Відповісти
И вы правы.
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03.07.2020 20:25 Відповісти
отступай дальше может не достанут......................просто не стрелять не працюе
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03.07.2020 18:27 Відповісти
 
 