Київський безпековий форум: Чи є шанс не допустити російського реваншу і продовжити курс до гідного життя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

"Основою безпеки кожного людського і суспільного організму є надія. Надія – це поштовх до дій. Вона заперечує приреченість і дає шанс на зміни. Розмова про надію – ось такою є тема нашої сьогоднішньої дискусії", - йдеться в повідомленні.

У ході дискусії планується обговорення таких питань:

- Чи є шанс без втрат минути нинішній етап популістів, не допустити російського реваншу і, врешті, продовжити курс до гідного життя, справжнього верховенства права і справедливих економічних відносин?

- Чи ми не втратили цю навігацію?

- Що переживає світ навколо і якою є нова доба перед нами?

Учасники дискусії:

Борис Ґудзяк, президент Українського Католицького університету, Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський Української Греко-католицької церкви;

Лілія Гриневич, міністерка освіти України у 2016-19 роках, народна депутатка України VII і VIII скликань, колишня голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти;

Микола Княжицький, народний депутат України VII, VIII і IX скликань, колишній Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності;

Орися Луцевич, керівниця Українського форуму Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House";

Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду "Відкрий Україну".

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