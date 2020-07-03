Київський безпековий форум: Чи є шанс не допустити російського реваншу і продовжити курс до гідного життя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
"Основою безпеки кожного людського і суспільного організму є надія. Надія – це поштовх до дій. Вона заперечує приреченість і дає шанс на зміни. Розмова про надію – ось такою є тема нашої сьогоднішньої дискусії", - йдеться в повідомленні.
У ході дискусії планується обговорення таких питань:
- Чи є шанс без втрат минути нинішній етап популістів, не допустити російського реваншу і, врешті, продовжити курс до гідного життя, справжнього верховенства права і справедливих економічних відносин?
- Чи ми не втратили цю навігацію?
- Що переживає світ навколо і якою є нова доба перед нами?
Учасники дискусії:
Борис Ґудзяк, президент Українського Католицького університету, Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський Української Греко-католицької церкви;
Лілія Гриневич, міністерка освіти України у 2016-19 роках, народна депутатка України VII і VIII скликань, колишня голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти;
Микола Княжицький, народний депутат України VII, VIII і IX скликань, колишній Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності;
Орися Луцевич, керівниця Українського форуму Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House";
Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду "Відкрий Україну".
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https://mobile.twitter.com/ihor108 Бот Савчука 25% https://mobile.twitter.com/ihor108 @ihor108 https://mobile.twitter.com/ihor108/status/1279004143055712256 1 ч
Як відомо, Дубинський і Портнов досить близькі.
Обидва просувають «повєстку» Коломойського.
Але інформація про те, що вони настільки інтимно близькі, стала сенсацією.
Так мы, оказывается уже 6 лет к достойной жизни маршируем?
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1278724306521018368 19 ч
Президент Порошенко власним коштом відновив систему ППО.
Перзидент Зеленський коштом платників податків зруйнував систему ППО.
Одна Україна. Дві події. Два світи.
https://mobile.twitter.************ Юрий Шулипа (Yuriy *******) @*******Y
https://mobile.twitter.************ https://mobile.twitter.************
В Кремле попросили своего агента Ермака (Козырь) не препятствовать и даже содействовать проведению активных подрывных мероприятий группы В. Медведчука против Украины.
На начало сентября планируется АМ "просадка в договорняке" по линии Ермак-Сурков-Козак президента В. Зеленского.
Шанс есть, но только в случае не продолжения курса "к лучшей жизни".
Как показали события, портновская шваль может ворваться на территорию воинской части и с*издить клистроны с техники, которая стояла в полной готовности для выхода на боевое дежурство.
Тот факт что портновцы не были на месте пристрелены часовым, означает что армия де-факто небоеспособна.
Вот такой реванш!
Ну, обсуждайте, кто вам не даёт.