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Київський безпековий форум: Чи є шанс не допустити російського реваншу і продовжити курс до гідного життя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

"Основою безпеки кожного людського і суспільного організму є надія. Надія – це поштовх до дій. Вона заперечує приреченість і дає шанс на зміни. Розмова про надію – ось такою є тема нашої сьогоднішньої дискусії", - йдеться в повідомленні.

У ході дискусії планується обговорення таких питань:

- Чи є шанс без втрат минути нинішній етап популістів, не допустити російського реваншу і, врешті, продовжити курс до гідного життя, справжнього верховенства права і справедливих економічних відносин?
- Чи ми не втратили цю навігацію?
- Що переживає світ навколо і якою є нова доба перед нами?

Учасники дискусії:

Борис Ґудзяк, президент Українського Католицького університету, Архиєпископ і Митрополит Філадельфійський Української Греко-католицької церкви;
Лілія Гриневич, міністерка освіти України у 2016-19 роках, народна депутатка України VII і VIII скликань, колишня голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти;
Микола Княжицький, народний депутат України VII, VIII і IX скликань, колишній Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності;
Орися Луцевич, керівниця Українського форуму Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House";
Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду "Відкрий Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Білорусь

Автор: 

Форум (132) Яценюк Арсеній (2571) Гудзяк Борис (1) Гриневич Лілія (385) Лубківський Данило (46)


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Топ коментарі
+10
Конечно, есть!
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни - Цензор.НЕТ 2936
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03.07.2020 15:04
+6
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1278724306521018368 19 ч

Президент Порошенко власним коштом відновив систему ППО.
Перзидент Зеленський коштом платників податків зруйнував систему ППО.
Одна Україна. Дві події. Два світи.
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03.07.2020 15:05
+6
А от Зеленского, как главнокомандующего, никакой реакции на вывод из строя ПВО страны!
Вот такой реванш!
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03.07.2020 15:21
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https://mobile.twitter.com/ihor108

https://mobile.twitter.com/ihor108 Бот Савчука 25% https://mobile.twitter.com/ihor108 @ihor108 https://mobile.twitter.com/ihor108/status/1279004143055712256 1 ч

Як відомо, Дубинський і Портнов досить близькі.
Обидва просувають «повєстку» Коломойського.
Але інформація про те, що вони настільки інтимно близькі, стала сенсацією.
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03.07.2020 15:01 Відповісти
У ініціатив доларового мільярдера Яценюка немає перспектив, він політичний труп.
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03.07.2020 15:03 Відповісти
"доларовий мільярдер Яценюк" пішов із московської методички. інше джерело є? Гриценко?
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03.07.2020 15:06 Відповісти
яценюк називав себе учнем Миколи Азарова і не дарма, він в курсі всіх корупційних оборудок в Україні і швиденько підмяв під себе всі корупційні грошові потоки в 2014 році, через що у банди яценюка стався конфлікт з бандой порошенка! Те що яценюк доларовий мільярдер я навіть не сумніваюсь! В руках яценюка було ключове міністерство інфраструктури з Укрзалізницею, портами та аеропортами, був Ошадбанк, на керівництво яким призначили однокурсника яценюка - Андрія Пишного! Ощадбанк кожен рік показував збитки по 15 млрд. грн! Це той банк який в принципі не може бути збитковим! Тому дивно що разом з порошенком не саджають яценюка за грати - це абсолютно рівнозначні корупціонери та крадії!
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03.07.2020 15:25 Відповісти
Мочанов теж у свій час повівся на методичку, потім просив пробачення. А взагалі, почитати ваші коменти, де ви систематично обпльвуєте всіх проукраїнских політиків і мовчите про найодіозніших слуг народу, опзжівців, і проросійських олігархів - і враження складається таке ж як післе просмотру ньюз-ван, інтеру і решти вата-тв, у яких принцип пропаганди - постійно підкидувати тухлого оселедця на проукраїнських/проєвропейських політиків. ви дієте так само. висновок напрошується сам собою.
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03.07.2020 15:48 Відповісти
Мочанову заплатили і він почав все спростовувати! Ну який сенс Мочанову без грошей спростовувати навіть чутки? А банкет на честь першого мільярда доларів таки був!
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03.07.2020 15:59 Відповісти
звичайно заплатили, і вам заплатили, і ви - мільярдер, і бенкет у вас мабуть був. не був? а чим докажете?
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03.07.2020 16:11 Відповісти
Я не мільярдер і тому мені байдуже якщо про мене будуть розповсюджувати такі чутки! А от яценюку не байдуже, тому він дуже переймаєтсья.
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03.07.2020 16:24 Відповісти
https://censor.net/user/347491. Putin - ***** !
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03.07.2020 15:33 Відповісти
Підтримую, путін- куйло і порошенко куйло і яценюк куйло, вони всі одна міжнародна мафія!
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03.07.2020 16:00 Відповісти
только юлька не куйло , она другая
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03.07.2020 16:14 Відповісти
тимошенка теж куйло, ще та су*а.
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03.07.2020 16:23 Відповісти
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российского реванша и продолжить курс к достойной жизни.

Так мы, оказывается уже 6 лет к достойной жизни маршируем?
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03.07.2020 15:01 Відповісти
уже год, как повернули обратно
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03.07.2020 15:03 Відповісти
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1278724306521018368 19 ч

Президент Порошенко власним коштом відновив систему ППО.
Перзидент Зеленський коштом платників податків зруйнував систему ППО.
Одна Україна. Дві події. Два світи.
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03.07.2020 15:05 Відповісти
прокинулися,він вже відбувається.
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03.07.2020 15:03 Відповісти
https://mobile.twitter.************

https://mobile.twitter.************ Юрий Шулипа (Yuriy *******) @*******Y

https://mobile.twitter.************ https://mobile.twitter.************



В Кремле попросили своего агента Ермака (Козырь) не препятствовать и даже содействовать проведению активных подрывных мероприятий группы В. Медведчука против Украины.
На начало сентября планируется АМ "просадка в договорняке" по линии Ермак-Сурков-Козак президента В. Зеленского.
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03.07.2020 15:03 Відповісти
https://24tv.ua/ru/poroshenko_i_medvedchuk__chomu_vorog_prihodit_dodomu_n1317915 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому? - 24 Канал Президент України Петро Порошенко має регулярні таємні зустрічі із кумом Путіна - Віктором Медведчуком. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили результати свого чотиримісячного спостереження за оточенням нашого гаранта.
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03.07.2020 15:18 Відповісти
Не допустить? Они чё там, обкуренные? Реванш уже давно прошел...
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03.07.2020 15:03 Відповісти
Конечно, есть!
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни - Цензор.НЕТ 2936
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03.07.2020 15:04 Відповісти
Есть ли шанс на победу под белым флагом
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03.07.2020 15:05 Відповісти
нет, таких шансов уже нет. Штормит будет конкретно.
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03.07.2020 15:05 Відповісти
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни.
 Шанс есть, но только в случае не продолжения курса "к лучшей жизни".
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03.07.2020 15:06 Відповісти
При этой власти вероятность шанса минимальна. Чего стоит только вывод из строя ПВО страны, я уже не говорю о жопоблоках и иже с ними.
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03.07.2020 15:14 Відповісти
Пустопорожний трёп.
Как показали события, портновская шваль может ворваться на территорию воинской части и с*издить клистроны с техники, которая стояла в полной готовности для выхода на боевое дежурство.
Тот факт что портновцы не были на месте пристрелены часовым, означает что армия де-факто небоеспособна.
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03.07.2020 15:15 Відповісти
А от Зеленского, как главнокомандующего, никакой реакции на вывод из строя ПВО страны!
Вот такой реванш!
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03.07.2020 15:21 Відповісти
Из клоуна может только "лайнокомандувач" получиться.
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03.07.2020 15:25 Відповісти
Всё ясно - междусобойчик.
Ну, обсуждайте, кто вам не даёт.
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03.07.2020 15:22 Відповісти
Интересно, всё ли участники этой говорил ни уже заработали себе на пресловутую достойную жизнь, о которой говорят?Некоторые, думаю, несомненно.
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03.07.2020 15:34 Відповісти
Петрофаны, раздуйте нормальную зраду хоть в одной теме. Скучные какие-то сегодня. Пятница, наклюкались уже все?))
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03.07.2020 15:42 Відповісти
Какой еще зрады вам надо, уроды? Куда еще больше?
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03.07.2020 16:03 Відповісти
Щоб не було кацпского реваншу,треба знищувати кацапську бидлоту в Україні.
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03.07.2020 17:23 Відповісти
 
 