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ДБР роззброїть армію? Як Україну ледь не залишили без ППО перед російською загрозою. ВIДЕО

Як ДБР вирішило знищити протиповітряну оборону України та хто працює на Москву? Про це сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Щоб знищити українську систему ПВО, як виявилося, геть не треба наступу Росії - достатньо ноу-неймів із місцевого суду і кількох посадовців ДБР. Так, 1 липня в зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗСУ прибули слідчі теруправління ДБР і вилучили чотири НВЧ прилади (клістрони) та супровідну документацію.

Що це означає? Клістрони - це один із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Тобто невідомі особи в цивільному просто зруйнували систему протиповітряного захисту України! І це в той час, коли на українському кордоні - купа російських військ, а Москва готує масштабні військові навчання.

З якого дива ДБР заявляється на режимні військові об'єкти і виводить військове обладнання із бойового чергування? Хто в Україні хоче отримати кар'єру і військові звання російської армії? Чому військові в бригадах послухалися цивільних невідомого-кого і таким чином роззброїли країну? Чи справді українське Державне бюро розслідувань працює на ворога?

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Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Автор: 

Міноборони (7401) оборона (4793) ППО (3211) ДБР (3504) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+50
Ото часи настали. Раніше в ЗСУ постачали зброю і обладнання, а тепер вилучають.
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03.07.2020 15:52
+42
Хорошая постановка вопроса!

перед нападением рашки в часть заходят "зеленые человечки" с фальшивими или даже настоящими корочками ГБР или еще какой-нибудь хрени и выдирают ключевые элементы оборудования как вещь-доки

ву-а-ля !!!!!
Украину можно брать голыми руками !
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03.07.2020 16:05
+41
ГБР разоружит армию? Как Украину чуть не оставили без ПВО перед российской угрозой - Цензор.НЕТ 1004
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03.07.2020 15:53
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Сторінка 2 з 2
Командование должно разобраться сруководством подразделения, в котором подобному позволили произойти. Для начала отстранив от командования 96 бригадой. Обязать и впредь не допускать никаких гражданских без распоряжения соответствующих лиц в командовании ВСУ.
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03.07.2020 17:34 Відповісти
---- Це навіть не " Чорна рада . " Пантеліймона Куліша. а ЧОРНА ЗРАДА . ЗЕ-засланців ......
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03.07.2020 18:43 Відповісти
а чому охорона обєкту не відкрила вогонь по по нападникам?
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03.07.2020 19:09 Відповісти
всё очень просто (если мыслить логически) - если человек поступает как враг и враг от этого
в выигрыше значит он враг или - судите по делам их.... и не надо скулить шо типа ж неопыт-
ный и голод кадровый - просто следим за процессами и смотрим результат.........
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03.07.2020 19:56 Відповісти
_Цензор! Почему. Нельзя. Развернуть. Видео. Во весь экран?! Зачем вы это постоянно делаете, упоротые? Чтобы уходили с сайта и зависали на ютуб? Плуги!
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03.07.2020 20:02 Відповісти
Треба діставати зброю та винищувати зелених говнюків.
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03.07.2020 20:29 Відповісти
Военначальников отдавших такой приказ под трибунал.
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03.07.2020 21:33 Відповісти
Надо заметить что одно слово Клистрон, как-то нехило возбуждает 99% посетителей.
А полной информации того что произошло нет, обсуждать нечего.
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03.07.2020 21:37 Відповісти
да, выведение ПВО из строя, что там обсуждать тем,которых нет
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04.07.2020 10:47 Відповісти
а яким чином ці херої (новнейми) змогли щось вилучити. Військові ви що з глузду зїхали а де устав
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04.07.2020 03:27 Відповісти
Чому ці слідчі не були пристрелені на місці в момент вилучення за розброєння під час війни? Слідчих до трибуналу за сприяння АГРЕСОРУ, командира в/ч який допустив розброєння звільнити і під суд за порушення уставу. І ніяка ******* не має права, не може в майбутньому так діяти. Є устав є, є командири і їх команди виконуються письмові і тільки так. Правда, головнокомандувач зрадник і уклоніст може віддати наказ про розброєння. ПРОБЛЕМА І ЇЇ ТРЕБА УСУВАТИ А ТО ПРОПАДЕМО.
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05.07.2020 10:19 Відповісти
Починаючи від міністра оборони до нач караула частини--всі повинні звільненіі віддани під суд. Такого бардака не можливо навіть уявити. Нинішнє ГБР розформувати і частину --також під суд.
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04.07.2020 07:46 Відповісти
цу цілеспрямованна операція по дескридитації армії
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04.07.2020 07:48 Відповісти
"цілеспрямованна операція по дескридитації армії"--------- та ні, це операція з ліквідаціі
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05.07.2020 09:04 Відповісти
Це реформи Зелі, він поміняв командирів, скорочує армію, веде до капітуляції.
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04.07.2020 20:24 Відповісти
Дайте відповідь хто такій путін, та хто такий медведчук і хто такий коломойський.. і нам стане відомо хто така ти.
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04.07.2020 20:43 Відповісти
Не звезди, ГБР створили при петі. Всілякі реформи силових відомств запроводили при петі. ось петі і потрібно відповісти за ту імпотентність в провадженні реформ.
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05.07.2020 09:51 Відповісти
наверное, уже пришла пора расстреливать за Госизмену.
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04.07.2020 14:01 Відповісти
Кого? Щось міністра оборони ця кричуща подія зовсім не здивувала, і не сколихнула...
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04.07.2020 20:26 Відповісти
Добре... будьте ласкаві, приведіть закон згідно якому в Україні діє війсковий час. Номер закону, та дату коли він був прийнятий.
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04.07.2020 23:49 Відповісти
Дебіл два, на території військової частини військовий час діє постійно, як і на режимних об'єктах у мирний час. Та шантрапа при владі не розуміє.
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05.07.2020 04:58 Відповісти
Знаток законодавства... давай номер закону та дату коли він був прийнятий. Якщо не можешь, то так і напиши, що "не шмогля"
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05.07.2020 09:53 Відповісти
Дебіл три. Військова частина ППО постійно на боєвому чергуванні, вона в кожну секунду повинна відбити напад любого АГРЕСОРА, сьогоднішнього або майбутнього. Це не зрозуміло тільки уклоністам і зебілам. Ось чому очолювати країну і силові структури, бути депутатами в ВРУ повинні люди які відслужили в ЗСУ, боронили державу або хоча би були ВОЛОНТЕРАМИ.
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05.07.2020 10:28 Відповісти
Імпотенти розумові, ща раз... Номер закону, та коли він був прийнятий... по факту.. Навіщо з пустого в порожнє переливати.
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05.07.2020 10:35 Відповісти
Дебіл чотири. Піди послужити в збройних силах. Є устав ЗС і це є закон для військовослужбовців. Він діє і мирний час і під час війни. А то імпотенти, уклоністи Зебіли не розуміють що є в/ч і є боєве чергування. Вони ж не служили і не боронили Державу.І є постійний захист Держави в мирний і військовий час. І при чому тут закон про військовий час? Дебіли є дебіли, імпотенти не тільки розумові а й фізичні. Борони іди Україну а не звєздіть.
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05.07.2020 11:07 Відповісти
Ось... вже ближче.. а тепер дебілятко обьясни мені наприклад такі простенькі питання. Перше, яка фахова придатність війскових, які як ти тут дуже нам втираєшь в "війсковий час" допустили вилучення складових частин ПВО ? друге, по заявам війскових складові частини вилучили і це підірвало оборонну здатність, ось і питання, а де запасні "клістрони"?
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05.07.2020 13:11 Відповісти
Можливо він наступний президент.
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05.07.2020 12:47 Відповісти
Вищезазначений соцвибух мережі щодо блокування ППО України мурляками ДБР / на халуйську догоду РФ перед самітом в Берліні/ таки" дійшов " .до найголовнішого ЗЕ-засланця..Рішення . як у Соломона / за сценарієм к-фма " 17 - миттєвостей весни ."Згадайте . як завершилося . внутрішнє . розслідування Мюллера проти Шеленберга щодо зради інтересам рейху .час перемовин на перемир *я Вольфа у Далосі ??? Аналогічне : СБУ супроти ДБР ... Висновок очевидний : підступна .чорна зрада України--- буде зам*ята !!! /оскільки ініціатива .як пити дати --- вийшла від самого ЗЕ- клоуна .../
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04.07.2020 15:49 Відповісти
P.S. Як прикро: в УП /Гонгадзе / проникли ЗЕ--агети і .цілковито. банять критичні замітки... натомість підключають штат тупорилих солов*їв -- віршомазів. які денно і ношно прославляють /іще не досвдченого. але такого нахраписто--наполеливого енергійного ЗЕ-керманича ...до того ж обіцяють..: що він. НЕодмінно .всих посадить. .цікаво--кого ж першого ???/
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04.07.2020 16:12 Відповісти
Наша армия сама себя не может защитить.Обидно,но это факт.
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04.07.2020 22:01 Відповісти
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