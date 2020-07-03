ДБР роззброїть армію? Як Україну ледь не залишили без ППО перед російською загрозою. ВIДЕО

Як ДБР вирішило знищити протиповітряну оборону України та хто працює на Москву? Про це сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Щоб знищити українську систему ПВО, як виявилося, геть не треба наступу Росії - достатньо ноу-неймів із місцевого суду і кількох посадовців ДБР. Так, 1 липня в зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗСУ прибули слідчі теруправління ДБР і вилучили чотири НВЧ прилади (клістрони) та супровідну документацію.

Що це означає? Клістрони - це один із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Тобто невідомі особи в цивільному просто зруйнували систему протиповітряного захисту України! І це в той час, коли на українському кордоні - купа російських військ, а Москва готує масштабні військові навчання.

З якого дива ДБР заявляється на режимні військові об'єкти і виводить військове обладнання із бойового чергування? Хто в Україні хоче отримати кар'єру і військові звання російської армії? Чому військові в бригадах послухалися цивільних невідомого-кого і таким чином роззброїли країну? Чи справді українське Державне бюро розслідувань працює на ворога?

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Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.