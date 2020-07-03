Мер Умані Цебрій проти приїзду хасидів на святкування Рош а-Шана через коронавірус. ВIДЕО

Мер Умані Олександр Цебрій проти приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош а-Шана, оскільки побоюється спалаху коронавірусу в місті.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд прогнозує другу хвилю коронавірусу на вересень. У ситуації, що склалася на сьогоднішній день, я проти приїзду паломників до Умані цього року", - зазначив міський голова в підписі до звернення.

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