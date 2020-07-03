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Мер Умані Цебрій проти приїзду хасидів на святкування Рош а-Шана через коронавірус. ВIДЕО

Мер Умані Олександр Цебрій проти приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош а-Шана, оскільки побоюється спалаху коронавірусу в місті.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд прогнозує другу хвилю коронавірусу на вересень. У ситуації, що склалася на сьогоднішній день, я проти приїзду паломників до Умані цього року", - зазначив міський голова в підписі до звернення.

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Автор: 

карантин (18172) мер (506) Умань (242) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Цебрій Олександр (23)


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Топ коментарі
+19
Какой интересный и щепетильный момент.... Пасху для христиан запретили мотивируя карантином и коронавирусом... Если запустят хасидов - я ложил большой и толстый на все призывы и штрафы правительства по маскам - это тест, уважаемые украинцы)))
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03.07.2020 15:55
+12
Правильное решение. Только наша про-еврейская ВР, про-евреский КМ и еврей-президент ему не позволят.
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03.07.2020 15:55
+8
Да и вообще, нафик они тут нужны.
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03.07.2020 15:56
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Правильное решение. Только наша про-еврейская ВР, про-евреский КМ и еврей-президент ему не позволят.
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03.07.2020 15:55 Відповісти
1) Обычные евреи хасидов сами недолюбливают и с ними не связанны.
2) Про-еврейская ВР это конспирологический бред. Есть проукраинские евреи, есть пророссийские евреи, и они не действуют сообща.
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03.07.2020 16:41 Відповісти
Проукраинские евреи и пророссийские евреи легко объединяются кода им надо. Между ними мелкая канавка, а вот с от гоев их отделяет бездна.
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03.07.2020 16:49 Відповісти
Каким образом например еврей Рабинович объединится с евреем Соросом? Это лютые идеологические враги и их национальность тут не важна.
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03.07.2020 17:18 Відповісти
Если пророссийские силы в Украине это что-то очень конкретное, то проеврейские силы это что-то крайне эфемерное. У меня складывается впечатление, что РФ специально подогревает антисемитизм и конспирологию в Украине, чтобы отвлечь от борьбы с настоящим врагом.
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03.07.2020 18:16 Відповісти
"Пророссийских" евреев нет... Есть "профессиональные евреи" - их так ещё во времена СССР называть стали... Это "маланцы", которые пользуются своим еврейским происхождением только тогда, когда им выгодно, и забывают о нём, когда это мешает их личным интересам...
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03.07.2020 17:22 Відповісти
Казалось бы, при чем здесь Порошенко
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Вот и я тебя хочу спросить: "А к чему здесь твой комментарий?"
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03.07.2020 17:52 Відповісти
А с чего бы я еще тебя спрашивал, что мне нужно делать?
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03.07.2020 18:28 Відповісти
А с чего ты мне свои комментарии посылаешь, да ещё не касающиеся темы евреев, которая тут обсуждается?...
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03.07.2020 19:21 Відповісти
А, ты из тех же брацлавских украинцев)) Вопросов больше не имею
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08.07.2020 12:48 Відповісти
Може буть... У мене повного "генеалогічного дерева" роду нема. Може предок, сотник Максима Кривоноса, і взяв "жидівочку" за дружину - я не знаю... Однак, ти молодець... Дякую... Визнать мене представником народу, що, за такої малочисельності, складає з своїх представників більше половини Нобелівських лауреатів - це КОМПЛІМЕНТ!!! ... А зовсім не образа... Значить, ти визнаєш мене розумнішим за себе... Це мені лестить... Дякую...
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08.07.2020 13:19 Відповісти
Потомками Кривоноса, которых только я знаю, можно средних размеров город заселить. Скорее ты имеешь ввиду холопов панов ************ в 5 поколении. Судя по твоей неистовой любви к олигархам ошибки тут нет. Не благодари, раб. Заслужил и Пэтю и Клоуна.
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08.07.2020 13:24 Відповісти
"Серанул"? Молодец... "С облегчением...". Теперь натяни штанишки и бегом в кассу, за "денюшкой на пивасик" ... (Но прежде не забудь вытереть попу, а то будешь в очереди стоять, и от тебя будет пахнуть "нефиалками"...)
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08.07.2020 13:41 Відповісти
Кто про что, а ты про говно и жопы. Рассеюшку не выветрить из вас, глинобитные ымперцы))
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08.07.2020 13:43 Відповісти
Ну а о чём же с вами, кацапами, говорить? У вас "жопа" - главный орган... "Она вам строить и жить помогает, она, как друг, и зовёт и ведёт...". И такое впечатление, что она вам помогает даже думать... Поэтому и "обгаживаетесь" постоянно и везде...
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08.07.2020 13:48 Відповісти
Ну поговори о жопах со своей усатой девчонкой. Мне это не интересно - я не москаль, чтобы в каждом комменте о задницах и куях мечтать как ты.
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08.07.2020 13:54 Відповісти
Да какой же ты "не москаль"? Ты, как раз и есть "москаль", плоть от плоти кацапской... От тебя прокисшими щами за версту воняет, а ты тут "целкой" прикидываешься... Ты думаешь, ты тут "особый", "единственный и неповторимый"?... Ошибаешься... Мы таких, как ты, "резких", тут десятки перевидели... Только "ники" разные... Как говорится, "Неважно, из чего сделан ночной горшок... Воняет изо всех, одинаково...".
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08.07.2020 14:24 Відповісти
Не нюхал горшки, даже не радует мысль что ты нюхаешь. Оставь меня в покое, боярышниковый фантазер. Проспись
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08.07.2020 14:28 Відповісти
НЕ я починав... Це ж ти себе вирішив "вумним" виставить і "вставить свої "п"ять копійок"... "Вставив"?... Так чого ж тоді "губи дмеш", що тебе "помиями облили" і з тебе люди сміються?..."Обісрався"? Обтікай...
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08.07.2020 14:51 Відповісти
Молодец - навернул говна, теперь покукарекай, стрелками поскрипи. Где вас таких убогих школьников набирают? Совсем дела плохи у вашей конторы?
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08.07.2020 15:16 Відповісти
Я "навернув"... А ти тепер "вигрібайся"... Вилізеш - не забудь збігать до річки і добре вимиться, бо в громадський транспорт не пустять...
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08.07.2020 15:32 Відповісти
Навернуть ты можешь только в свои шаровары, фантазер.
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08.07.2020 19:19 Відповісти
Ну, так ти ж сам сказав, шо я "навернул говна"... Я тільки з тобою погодився...
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08.07.2020 19:29 Відповісти
Какой интересный и щепетильный момент.... Пасху для христиан запретили мотивируя карантином и коронавирусом... Если запустят хасидов - я ложил большой и толстый на все призывы и штрафы правительства по маскам - это тест, уважаемые украинцы)))
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03.07.2020 15:55 Відповісти
Назло маме отморожу уши. Можете и не лечиться, когда наступит час К.
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03.07.2020 15:57 Відповісти
неее, это значит что нам просто лепят горбатого))))
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03.07.2020 15:59 Відповісти
а евреев не берет коронавирус?если нет то тогда вопрос почему а если да то тогда зачем пускать и откуда такая дискриминация -христианам запрещено а иудеям разрешено?
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03.07.2020 16:41 Відповісти
Христианам всех конфессий никто ничего не запрещал. Им просто их же духовные наставники рекомендовали воздержаться от излишних посещений храмов. И христиане с христианской мудростью и смирением исполнили это наставление. И только в Украине, тупой православнутой кацапне Московского патриархата пришлось запрещать. И они не послушались,а вот теперь отгребают. Жалко, что при этом страдают и другие люди
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03.07.2020 17:39 Відповісти
позакрывали храмы на карантин! ты с луны свалился ?
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03.07.2020 18:22 Відповісти
эти грязные навезут вирусов
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03.07.2020 15:57 Відповісти
Хто що забороняв? Усі бабусі поперли з яйцями як завжди.
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03.07.2020 16:06 Відповісти
Хасиды - такие же отмороженные придурки, как и православнутая кацапня. Просто братья-близнецы. Израиль сам их не выпустит. На хрена ему потом головняк с тысячами побывавшими в не шибко санитарных условиях, при большой скученности в не очень благополучной по заболеваемости стране. Все обойдется.
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03.07.2020 17:15 Відповісти
Если бы немного владел вопросом, то знал, что хасиды едут в основном из Европы. Сша и Австралии
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03.07.2020 17:36 Відповісти
Увы, но ты не прав - по собственному опыту работы знаю, что большинство как раз из Израиля
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03.07.2020 17:52 Відповісти
Да и вообще, нафик они тут нужны.
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03.07.2020 15:56 Відповісти
да ты что - для многих в Умани приезд хасидов это как курортный сезон в Одессе
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03.07.2020 16:34 Відповісти
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. Отобрать - и все.(с)
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03.07.2020 15:56 Відповісти
Пастернак и сельдерей,
Что ни овощ - то еврей.
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03.07.2020 16:00 Відповісти
Малоросцы
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03.07.2020 16:04 Відповісти
Зеленский с Коломойским и проч. Дубинскими-Смаглюк за Рош а-Шана !


пусть забирают в Израиль перечисленных персонажей и празднуют !
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03.07.2020 15:58 Відповісти
И Пороха пусть забирают
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03.07.2020 17:38 Відповісти
Правильно. В Израиле именно ортодоксов считают распространителями корововируса, поэтому закрыть для них границы Украины наглухо года на 3-4.
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03.07.2020 15:59 Відповісти
а хасиды и шахиды это одно и то же мили нет?
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03.07.2020 16:03 Відповісти
И талибы тоже.
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03.07.2020 16:05 Відповісти
ОРТОДОКСИ.
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03.07.2020 16:52 Відповісти
Коли вже ті жи...згодяться забрати того *цадика * до себе !?
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03.07.2020 16:10 Відповісти
Щаззз!А жильё кому сдавать уманчане будут, пусть и раз в году?
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03.07.2020 16:19 Відповісти
Израиль поднимал вопрос перезахоронения как минимум в 2007 и 2017 годах
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03.07.2020 16:26 Відповісти
Я бачу, ти ідіот не тільки в історії та геральдиці, але й в релігієзнавстві... Могили, в Умані, ніякої, нема, те місце, де встановлений меморіал - "кенотаф"... (надіюсь, вичитаєш у Гуглі, що це таке). На місці, де, нібито, була могила, зараз заводський ставок... Так що "віддавать" нічого... Там "поклоніння місцю поховання", а не "мощам"...
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03.07.2020 17:41 Відповісти
ой вей... да пол Умани тебя проклянут - у них эта неделя год кормит!!!
они готовы потерпеть и грязь и шум и коронавирус - но не потерять бабосики
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03.07.2020 16:27 Відповісти
писдёж
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03.07.2020 16:42 Відповісти
будете доказывать обратное или так...обида личная ?
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03.07.2020 17:13 Відповісти
общеизвестный факт что ничего кроме грязи и хамства и головняка от скупердяев хасидов -нет
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03.07.2020 17:25 Відповісти
возможно..
но они хотят где-то жить что-то кушать и где-то гулять
когда поломники набегают на Умань там все выше перечисленное дорожает в разы и не в гривнах... и местные , недовольные грязью, шумом и хамством , тем не менее приспособились к этому недолгому... стихийному бедствию (имея на этом хорошее материальное утешение)...Вы думаете почему до сих пор и не перезахоронили Цадика?
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03.07.2020 18:06 Відповісти
ничего они там не имеют -это давно известно и местные возмущаются вечно по этому а насчет перезахорон то это к властям вопрос какой у них интерес ,власть в Украине кто?-риторический вопгос
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03.07.2020 18:21 Відповісти
вот возмущаются как раз те, кто ничего и не имеет...
другие (кто хорошо сдал квартиру) тихо просто недовольны грязью и беспределом...
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03.07.2020 18:28 Відповісти
ну и? в чем тогда дело?из-за кого то кто зарабатывает денег люди должны в дерьме сидеть?делать бизнес надо не за счет других людей а то это как с моими соседями во дворе которые выехали и свою квартиру всякому непотребу сдавали пока люди не стали возмущаться и писдов вломили квартирантам которые заявляли что они заплатили и им на всех наплевать
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03.07.2020 18:40 Відповісти
мне не легко это объяснить... ибо так сложилось "исторически" что раз в году Умань на 10 дней отдается на растерзание хасидам... но если бы не было какого-то шкурного интереса, и весь бардак с лихвой не окупался...разве это допускалось бы каждый год????
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03.07.2020 18:51 Відповісти
как говорил классик -ПРОСТО НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СРАТЬ И ХАМИТЬ
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03.07.2020 19:39 Відповісти
ой... и кто этот гений?
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03.07.2020 19:46 Відповісти
соплеменник
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03.07.2020 22:28 Відповісти
тогда 4 слово - лишнее или с двойным утрированным смыслом ))))
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03.07.2020 22:32 Відповісти
Из них в Израиле быстро людей сделают. Трудить заставят всех. Там жить за счёт эксплуатации гоев не проканывает. Ещё и с оружием в руках пойдут защищать новую Родину (вернее историческую Родину).
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03.07.2020 16:52 Відповісти
приїде )!(идівське би9ло і обсере всю Умань
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03.07.2020 16:52 Відповісти
Какой-то оголтелый антисемитизм прямо😁
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Там (Израиле) даже камнями бросали в Хаси обвиняя в распространении Вирусняка, водой поливали итд, как к скоту относились, полицаями травили
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03.07.2020 18:10 Відповісти
Та в интернете куча видео как израильские полицейские обезораживают ортодоксов дустом. А мэры некоторых городов синагоги заваривали.
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04.07.2020 12:39 Відповісти
 
 