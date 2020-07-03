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Мер Умані Цебрій проти приїзду хасидів на святкування Рош а-Шана через коронавірус. ВIДЕО
Мер Умані Олександр Цебрій проти приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош а-Шана, оскільки побоюється спалаху коронавірусу в місті.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд прогнозує другу хвилю коронавірусу на вересень. У ситуації, що склалася на сьогоднішній день, я проти приїзду паломників до Умані цього року", - зазначив міський голова в підписі до звернення.
Топ коментарі
+19 Роман Самойленко #447963
показати весь коментар03.07.2020 15:55
+12 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар03.07.2020 15:55
+8 Solomon #418722
показати весь коментар03.07.2020 15:56
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2) Про-еврейская ВР это конспирологический бред. Есть проукраинские евреи, есть пророссийские евреи, и они не действуют сообща.
Что ни овощ - то еврей.
пусть забирают в Израиль перечисленных персонажей и празднуют !
они готовы потерпеть и грязь и шум и коронавирус - но не потерять бабосики
но они хотят где-то жить что-то кушать и где-то гулять
когда поломники набегают на Умань там все выше перечисленное дорожает в разы и не в гривнах... и местные , недовольные грязью, шумом и хамством , тем не менее приспособились к этому недолгому... стихийному бедствию (имея на этом хорошее материальное утешение)...Вы думаете почему до сих пор и не перезахоронили Цадика?
другие (кто хорошо сдал квартиру) тихо просто недовольны грязью и беспределом...