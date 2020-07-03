"Дорослі українці люблять казки: вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки та мріють про диво", - екссекретар РНБО Турчинов презентував книжку "Казка про Добромола". ВIДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов презентував свою книжку "Казка про Добромола".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Турчинов розповів, що його "Казка" орієнтована на дорослих українців і сатирично відображає те, що відбувається в країні.

"На жаль, доросле населення України дуже любить казки. Вони не всі вірять у Бога, але вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки, махровий популізм. Постійно б'ються лобом об стіну, потрапляють у халепу, але все одно бажають дива... Вони сподіваються, що саме якийсь казковий герой зможе вирішити всі питання і проблеми. У результаті вони приходять до чергових криз, проблем і трагедій. Люди сприймають казки і бажають казок, тому я і запропонував їм сучасну казку", - сказав автор книги.





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Знайти "Казку про Добромола" можна в книжкових магазинах мереж "Наш Формат" і "Є".