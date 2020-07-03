"Дорослі українці люблять казки: вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки та мріють про диво", - екссекретар РНБО Турчинов презентував книжку "Казка про Добромола". ВIДЕО
Екссекретар РНБО Олександр Турчинов презентував свою книжку "Казка про Добромола".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Турчинов розповів, що його "Казка" орієнтована на дорослих українців і сатирично відображає те, що відбувається в країні.
"На жаль, доросле населення України дуже любить казки. Вони не всі вірять у Бога, але вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки, махровий популізм. Постійно б'ються лобом об стіну, потрапляють у халепу, але все одно бажають дива... Вони сподіваються, що саме якийсь казковий герой зможе вирішити всі питання і проблеми. У результаті вони приходять до чергових криз, проблем і трагедій. Люди сприймають казки і бажають казок, тому я і запропонував їм сучасну казку", - сказав автор книги.
Знайти "Казку про Добромола" можна в книжкових магазинах мереж "Наш Формат" і "Є".
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Их противостоянием, под разными сказками и лозунгами, за доступ к дерибану, воспользовался путин. Они все помогли путину забрать Крым.
Они все должны исчезнуть с политики, но это не значит, что вместо них выбирать из новых кого-то тупо по приколу или потому что молодой.
Надо стараться глубоко анализировать представителей власти, "оппозиции", кандидатов и их действия за длительный период. Но к сожалению есть вещи, которые обсуждать не допустимо. При попытках, комментарии удаляются, а комментаторы часто банятся. Это на всех сайтах. В результате все как-то примитизуется и избиратели голосуют за молодых или по приколу.
Инчфантильное население, верящее в карго-культ.
Народу наконец надо понять, что существуют технологии управления массами. И что они не только теория, но и горячая у нас практика. Существуют применения таких технологий не только грязные. Но у нас до предела грязные. Нас дурят как хотят.
Для этого нам необходимы незамедлительные внеочередные выборы. И проголосовать за людей которые пообещают конкретику, что в первую же неделю после прихода во власть соберут олигархов и объявят, что кто будет лезть в политику, тот будет жестко наказан. И еще этот кандидат должен рассказать народу как он пошагово все это будет осуществлять. Чтобы люди ему поверили.
От тільки хто з них за 29-ть років зробив те саме для України?Не думаю,що і майбутній зробить,бо до влади рвуться за багатством,а народові-казки.Народ повірить знову і знову.На жаль.