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"Дорослі українці люблять казки: вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки та мріють про диво", - екссекретар РНБО Турчинов презентував книжку "Казка про Добромола". ВIДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов презентував свою книжку "Казка про Добромола".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Турчинов розповів, що його "Казка" орієнтована на дорослих українців і сатирично відображає те, що відбувається в країні.

"На жаль, доросле населення України дуже любить казки. Вони не всі вірять у Бога, але вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки, махровий популізм. Постійно б'ються лобом об стіну, потрапляють у халепу, але все одно бажають дива... Вони сподіваються, що саме якийсь казковий герой зможе вирішити всі питання і проблеми. У результаті вони приходять до чергових криз, проблем і трагедій. Люди сприймають казки і бажають казок, тому я і запропонував їм сучасну казку", - сказав автор книги.


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Знайти "Казку про Добромола" можна в книжкових магазинах мереж "Наш Формат" і "Є".

Автор: 

книги (446) презентація (69) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+60
А ещё , если взрослым украинцам показать в сериале обезьяну на велосипеде, то они выберут её президентом...Пастор прав
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03.07.2020 17:49
+51
Аve, Пастор!
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03.07.2020 17:48
+40
Браво Пастор!
Понял, что к зебилам словами не достучаться и разработал "сказку о звездоболе" и в картинках доносит информацию до альтернативно одарённой прослойки населения
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03.07.2020 17:51
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Ванятка, сидеть тебе на бутылке не пересидеть!
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05.07.2020 23:25 Відповісти
садись рядом...)))
"Дорослі українці люблять казки: вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки та мріють про диво", - екссекретар РНБО Турчинов презентував книжку "Казка про Добромола" - Цензор.НЕТ 609
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06.07.2020 10:46 Відповісти
Все кто был во власти и оппозиции на начало майдана являются сказочниками, большинство из них даже мошенники. Они все должны исчезнуть с политики. Они не те кем они притворяются.
Их противостоянием, под разными сказками и лозунгами, за доступ к дерибану, воспользовался путин. Они все помогли путину забрать Крым.

Они все должны исчезнуть с политики, но это не значит, что вместо них выбирать из новых кого-то тупо по приколу или потому что молодой.
Надо стараться глубоко анализировать представителей власти, "оппозиции", кандидатов и их действия за длительный период. Но к сожалению есть вещи, которые обсуждать не допустимо. При попытках, комментарии удаляются, а комментаторы часто банятся. Это на всех сайтах. В результате все как-то примитизуется и избиратели голосуют за молодых или по приколу.
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06.07.2020 00:05 Відповісти
И еще. Для того чтобы украинцы не верили сказкам, они должны получать информацию полную и без искажений. Олигархи и приближенные к ним политики грязно задалбливают людей сказками выгодными им. Задалбливают людей напрямую, через олигархические СМИ, через продажных политологов, аналитиков, блогеров, журналистов, ботов. Но и сравнительно независимые СМИ, по некоторым причинам, вынуждены подстраиваться под олигархические. Поэтому сами люди должны иметь возможность говорить друг другу правду. Но у нас нет демократии. Олигархия и дикий капитализм и цензура процветает.
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06.07.2020 07:11 Відповісти
Все правильно пастор говорит.
Инчфантильное население, верящее в карго-культ.
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06.07.2020 01:25 Відповісти
Голосование за ЗЕ было своеобразным общенародным "мирным майданом" против до предела надоевших брехливых, воровитых политиков. Выбирали не столько под действием сериала, как нового, молодого, по приколу. Это было чисто протестное голосование. Но как и те майданы, то этот "майдан" был полностью контролируемым олигархической группировкой.
Народу наконец надо понять, что существуют технологии управления массами. И что они не только теория, но и горячая у нас практика. Существуют применения таких технологий не только грязные. Но у нас до предела грязные. Нас дурят как хотят.
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06.07.2020 07:41 Відповісти
И еще. Народу необходимо всем понять, что во всем виноваты олигархи и что с олигархией необходимо бороться. А бороться вполне можно.
Для этого нам необходимы незамедлительные внеочередные выборы. И проголосовать за людей которые пообещают конкретику, что в первую же неделю после прихода во власть соберут олигархов и объявят, что кто будет лезть в политику, тот будет жестко наказан. И еще этот кандидат должен рассказать народу как он пошагово все это будет осуществлять. Чтобы люди ему поверили.
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06.07.2020 07:50 Відповісти
Дурне чи що?Правильно він каже-казку.Дивись- усі казки вони виконали:Кравчук дістав "заможньє життя",Кучма -"благодатний час",Ющенко здобув "у країні прогрес",Янукович-життя в народові(чужому),Порошенко-зажив "по-новому",Зеленський скінчив епоху своєї бідності.
От тільки хто з них за 29-ть років зробив те саме для України?Не думаю,що і майбутній зробить,бо до влади рвуться за багатством,а народові-казки.Народ повірить знову і знову.На жаль.
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06.07.2020 07:58 Відповісти
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