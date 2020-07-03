Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Жодних ознак мирного врегулювання в зоні проведення ООС на Донбасі немає - ідуть безупинно бойові дії малої інтенсивності.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який побував на Донбасі.
Журналіст поділився відео, яке зняв біля Торецького о 5 ранку 3 липня - це фрагмент перестрілки, яка тривала з різних видів зброї, загалом більше години.
"За результатами перестрілки з'ясувалося, що крім різних видів піхотного озброєння, росіяни застосували артилерію і завдали удари 122 мм гаубицями. В районі Торецького по наших позиціях випущено близько 40 снарядів, також кілька десятків снарядів випущено по району Жованки і Зайцеве", - пише головний редактор Цензор .НЕТ. Внаслідок російського обстрілу загинула місцева мешканка Олена Бихова.
Бутусов також показав фотографії воронок від росссійской снарядів на одній із позицій ЗСУ під Торецьким.
"Сьогодні відразу після ранкового російського обстрілу на одній із позицій української армії біля Торецького виявлено три влучання російських снарядів 122 мм. На щастя, наші воїни були надійно прикриті, ніхто не постраждав", - зазначив він.
За словами журналіста, українські війська відкрили вогонь у відповідь по позиціях росіян, "відповідали всім, що необхідно, гідно".
"Але слово "перемир'я" на фронті є лайливим. Жодних ознак мирного врегулювання немає - йдуть безупинно бойові дії малої інтенсивності. Окупанти продовжують топтати нашу землю, продовжують убивати", - підкреслює Бутусов.
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Голосування прокоментувала нардеп від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Вона пояснила, що "ЄС" готова була підтримати документ, але наполягала на запровадженні таких же пільг для дітей загиблих на Донбасі українських воїнів.
Сюмар уточнила, що прийнятим законопроєктом також не передбачено контроль за вступом до військових вузів.
"Під масове улюлюкання і з "турботою про дітей" Рада прийняла в цілому закон, за яким випускники з окупованих територій будуть вступати в українські вузи без ЗНО. Ми готові були це підтримати. В певних вузах. Але. В цьому законі не буде таких самих пільг для дітей загиблих українських воїнів. І там не буде жодних обмежень. Вступати можна у військові вузи, без ЗНО, без контролю, у межах визначеної квоти. Провести зміни нам банально не дали. Бо за "азартними іграми" було не до розгляду освітніх законів і їх доопрацювання… І це реальне ставлення до української армії, українських героїв та їх дітей цієї більшості", - наголосила Сюмар.
Российская сторона во время «нормандского саммита» потребовала от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают немецкие издания.
Переговоры сторон будут длиться два дня, все это время, подчеркивают немецкие СМИ, Кремль будет давить на Украину, чтобы как можно скорее предоставить правовое определение территорий, не подконтрольных украинскому правительству.
Таким образом, РФ будет требовать воплощения «формулы Штайнмайера». Это документ, который предусматривает временный особый статус в день проведения на неподконтрольных территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе. О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.
Москва настаивает на принятии соответствующего решения до 6 июля. Рабочий документ российской делегации, в котором и содержатся эти требования, был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов.
Россия считает, что Украина должна:
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Предоставить проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе.
Определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины.
Активизировать усилия по реализации «формулы Штайнмайера».
Сделать дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.
«Без дополнительных условий» до 6 июля составить список пленных в определенном формате - в него должны войти люди, освобождения которых Украина требует от НВФ. Члены НВФ также представят соответствующий список заключенных.
Сегодня, 3 июля, в Берлине состоится встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
https://antikor.com.ua/articles/392051-rossija_vydvinula_hestkie_trebovanija_ukraine_po_osobomu_statusu_ordlo
Зе-бил Оманский прикратил стрилять и мирно возвращает Даунбасс!
1. Автобусами их туда и увезут навсегда ..в Сибирь.
2. Кто останется не будет иметь никаких прав. (Т.к. они не граждане). Ну кроме пенсии. Ни права голоса, ни суда , ни х
Придурки пля
В чём ЦЕЛЬ?
Гавно твой продукт, Коля. Незачёт.
Естественное следствие состояния "непоймичто". Разведение войск - это только ступенька или к продолжению войны или к миру, состояние шаткое. Если движения к миру нет, само скатывается к войне. Будут стрелять хоть от скуки, хоть от озверения, хоть от желания местных командиров улучшить позицию/отличиться/отомстить итд итп.