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Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Писарівка Вінницького району 3 липня чоловік косою вбив власника будинку, до якого прийшов допомогти по господарству. Підозрюваного поліція затримала на місці злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області, близько 18:00 місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що чоловік, який прийшов допомогти обробити город, під час сварки вбив її співмешканця.

Також читайте: Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. Підозрюваного затримали на місці вчинення злочину. Ним виявився 27-річний житель Київської області, раніше судимий за крадіжки та грабіж. Знаряддя вбивства – косу та інші речові докази поліцейські вилучили. 

За словами затриманого, з потерпілим вони познайомились цього ж дня на залізничному вокзалі, і той запросив його допомогти покосити траву. Після роботи чоловіки сіли вечеряти. Під час розпиття спиртних напоїв між ними на грунті ревнощів виник конфлікт. Господар будинку приревнував свою співмешканку до чаркувальника та схопив зі столу ніж.

Зі свого боку, суперник взяв косу та вдарив нею господаря будинку в живіт. 26-річний потерпілий помер на місці події. 

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру. 

Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція 01

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Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція 02
Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція 03
Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція 04
Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція 05
Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція 06

Вінницька область (1017) Нацполіція (15198) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+22
Шо на кацапії...
Ні, треба щось змінювати в цій державі.
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04.07.2020 19:22
+12
Хазяїн теж неправий, бо спочатку запросив людину, яку раніше не знав. Потім пив з ним спиртне і кинувся на нього з ножем.🙄
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04.07.2020 19:30
+11
Дурдом..
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04.07.2020 19:19
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Понятно.
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04.07.2020 20:29 Відповісти
Если я захожу на вести сру и мониторю новости , что они пишут , моя ненависть к Росиии не уменьшается , а на оборот , увеличивается .
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04.07.2020 20:29 Відповісти
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04.07.2020 20:45 Відповісти
Я пил с датчанами , и когда я 100 грамм перекинул за шию чистой водки в 40 , а в Дании почти вся водка в 37 , то датчанина были глаза как в страуса яйцо . Он не мог понять , как можно пить самою водку . Такие с них алкоголики
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04.07.2020 19:59 Відповісти
Можливо. Тут я не спеціаліст.
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04.07.2020 20:02 Відповісти
х.з., но на Ютубе напр, навскидку - чел(забугорник, может канадец), с горла втиснул литр "финляндии"(вроде), и наш, украинец, дед - три подряд с горла по пол-литра.
какое яйцо то? они что, в пещере живут? наверное если бы увидели шо кто-то может прыгнуть с разбегу на 2м. в длину - обосрались бы?
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04.07.2020 20:46 Відповісти
Как часто бывал в командировках?
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04.07.2020 19:40 Відповісти
Раз 60...
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04.07.2020 19:45 Відповісти
О !!!! Тоді і пиши Українською. Я ж щасливий
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04.07.2020 19:39 Відповісти
"По словам задержанного, с потерпевшим они познакомились этот же день на железнодорожном вокзале, и тот пригласил его помочь скосить траву. После работы мужчины сели ужинать. Во время распития спиртных напитков между ними на почве ревности возник конфликт. Хозяин дома приревновал свою сожительницу к собутыльнику и схватил со стола нож. В свою очередь, соперник взял косу и ударил хозяина дома в живот. 26-летний потерпевший скончался на месте происшествия.....

Чума на оба ваших дома!
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04.07.2020 19:34 Відповісти
было уже
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04.07.2020 19:36 Відповісти
Не чума-а дурдом на оба их дома!!! Ведь главные персонажи этой статьи весьма странные!!!!Один легко пригласил к себе домой "зэкабомжонезнакомца" ...другой профессиональный "зэковорограбитель" с жд вокзала...ВДРУГ решил физически поработать !!!Наверное жара на них подействовала....
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05.07.2020 09:54 Відповісти
все дело в водке , если хорошая водка ,- тянет на благородны поступки , а если паленка - звереешь
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04.07.2020 19:36 Відповісти
Уверен, что преступник и жертва, и фемина были без масок!!!
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05.07.2020 17:04 Відповісти
Да вы, батенька, гурман...
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05.07.2020 18:00 Відповісти
Вполне вероятно сожительница оказала чрезмерные знаки внимания собутыльнику (хвостиком вильнула).
Так что не все так однозначно.
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04.07.2020 19:36 Відповісти
Горілка зло
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04.07.2020 19:37 Відповісти
За мной чурка так в армии бегала , пока друг не подошел .
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04.07.2020 19:37 Відповісти
Чего хотел? Любви?))
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04.07.2020 20:00 Відповісти
За ним бігав шматок дерева!
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04.07.2020 20:15 Відповісти
Пока друг не подошел, и выстругал из чурки Буратино.
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04.07.2020 21:38 Відповісти
Как же, в такой новости, не обойтись без *****, выборов 2019 г. и политики?
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04.07.2020 19:40 Відповісти
как скушно я живу чик и в калодец..я.доцент
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04.07.2020 19:42 Відповісти
І добре, що не русскій🤗
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04.07.2020 19:46 Відповісти
Ти й не людина....
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04.07.2020 21:09 Відповісти
Не накапает! Я её… того… бритвой по горлу… в колодце она лежит, можешь посмотреть.
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04.07.2020 19:56 Відповісти
эпик фейл ханурик пригласил урку с вокзала покосить--премия дарвина
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04.07.2020 19:44 Відповісти
It's a pity!
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04.07.2020 19:49 Відповісти
Так це ж самооборона, де активісти?
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04.07.2020 19:47 Відповісти
Посадили, випустили і знову посадили!
Круговорот гопоти в тюрьмах!!!
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04.07.2020 19:49 Відповісти
из за бабы село палить
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04.07.2020 19:53 Відповісти
Таким людишкам терять не чего , что косой или бензопилой пох.
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04.07.2020 19:57 Відповісти
как же много у нас в стране дебилов
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04.07.2020 20:01 Відповісти
73%
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04.07.2020 20:13 Відповісти
Уже поменьше мабуть.
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04.07.2020 21:40 Відповісти
надо уметь косой отбиться от ножа и ударить противника в живот...
значит бухали на улице (в хату косу б не понесли да и размахнуться косой там не где - только себя подранишь)
да и много ли 25-летних умеют с косой обращаться ????
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04.07.2020 20:03 Відповісти
Вбивця сільський, тому знав як косити.
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04.07.2020 20:14 Відповісти
і я про те...що він вмів з косою справлятися
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04.07.2020 20:28 Відповісти
не факт. йуличка с децтва гарадская, а с косой тоже лихо управлялась )) косила бабло токо так с обох рук ))
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04.07.2020 20:35 Відповісти
хто про шо)))) как "коса" то сразу с Вана ассоциации ))))
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04.07.2020 20:45 Відповісти
))))))
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04.07.2020 21:08 Відповісти
27
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04.07.2020 21:40 Відповісти
принято.!.. 27 и убитому 26
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04.07.2020 21:48 Відповісти
а хоть красивая эта сожительница что бы к ней ревновать?
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04.07.2020 20:29 Відповісти
https://censor.net/user/449943 После двух бутылок водки, все бабы красивые и сексуальные.
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04.07.2020 20:30 Відповісти
Од бабів ніхто інший народитися і не може.
Нормальних народжують жінки.
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04.07.2020 22:20 Відповісти
Так вы Ведана или Третьякова?От бабы или от женщины рождаются дети.
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05.07.2020 07:29 Відповісти
может быть и так
но нафига мне пьяный кусок мяса? что приятного оно мне может предложить кроме варняканья ?
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04.07.2020 20:52 Відповісти
Это зависит от класса корабля конкретной сосны))
У гр. Ленинград есть песня в тему:" по моему эта баба не моего масштаба..."
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04.07.2020 21:24 Відповісти
Паленка творить дива.
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04.07.2020 21:42 Відповісти
Писарівка...А моя бывшая теща с Тростянця-Гонорівки... в Писаривку я зерно возил на млын в конце 90-х, а млын на месте бывшего водяного на берегу реки...еле еле вытянул вгору жопером 40, а еще тракторист вниз попер и пришлось спускаться вниз, а плотом опять наверх...село бывших поляков выкрещеных, люди спокойные, доброжелательные...Откуда такое говно там повылазило???...
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04.07.2020 21:52 Відповісти
ещё с конца девяностых в селах в брошенные дома начали самовольно заселятся бывшие зеки и спокойная жизнь в селе заканчивалась.этот случай не исключение.
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04.07.2020 21:59 Відповісти
Писаревка,это пригород Винницы и получить там участок надо уметь.Говорить же о не заселенных или брошенных в Писаревке домах неуместно .
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05.07.2020 07:32 Відповісти
Ви певне помилилися. Тут млина немає.
А це сім'я, де жінка років 10 по-чорному бухає.
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04.07.2020 22:49 Відповісти
судя по страстям -сожительница уровня не ниже "мисс Винничина" ..
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04.07.2020 21:55 Відповісти
там де раніше судимі і горілка, 99% вбивства. різанина.коли пишуть кримінальні новини про вбивства і таке інше, і затримують вбивцю чі крадія, то можно і не гадати що злочінець раніше судимий і відбував покарання за таке різне.... тому це просто шлак, біомасса, а + горілка.... це вже не люди...а звіри, неадеквати...нажаль вони живуть серед нас ...((
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04.07.2020 22:09 Відповісти
самозащита, не?
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04.07.2020 23:34 Відповісти
Зэк знает, как правильно брехать. Я бы особо не верил.
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05.07.2020 11:50 Відповісти
Виски решил поправить.Жесть.
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05.07.2020 16:31 Відповісти
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