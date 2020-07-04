Житель Київщини на Вінниччині вбив косою чоловіка, до якого прийшов допомогти по господарству, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Писарівка Вінницького району 3 липня чоловік косою вбив власника будинку, до якого прийшов допомогти по господарству. Підозрюваного поліція затримала на місці злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області, близько 18:00 місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що чоловік, який прийшов допомогти обробити город, під час сварки вбив її співмешканця.

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За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група поліції. Підозрюваного затримали на місці вчинення злочину. Ним виявився 27-річний житель Київської області, раніше судимий за крадіжки та грабіж. Знаряддя вбивства – косу та інші речові докази поліцейські вилучили.

За словами затриманого, з потерпілим вони познайомились цього ж дня на залізничному вокзалі, і той запросив його допомогти покосити траву. Після роботи чоловіки сіли вечеряти. Під час розпиття спиртних напоїв між ними на грунті ревнощів виник конфлікт. Господар будинку приревнував свою співмешканку до чаркувальника та схопив зі столу ніж.

Зі свого боку, суперник взяв косу та вдарив нею господаря будинку в живіт. 26-річний потерпілий помер на місці події.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.

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