Іноземців не штрафують за перевищення термінів перебування в Україні через карантин, - начальник управління ДПСУ Лисюк. ВIДЕО
Якщо іноземці або особи без громадянства в період карантину перевищать терміни перебування на території України, їх не притягатимуть до відповідальності за це правопорушення.
Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Якщо ж іноземець або особа без громадянства перевищила терміни перебування в Україні до початку запровадження карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, то таких осіб під час проходження через державний кордон буде притягнуто до відповідальності за порушення термінів перебування", - сказав він.
Зазначається, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17 березня 2020 року №530-IX передбачено, що у зв’язку із запровадженням карантину до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження терміну перебування на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із запровадженням карантину, не застосовується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок запровадження карантину.
У відомстві звертають увагу, що зазначені норми стосуються суто іноземців та осіб без громадянства, які станом на початок карантинних заходів перебувають в Україні на законних підставах.
Також нагадують, що відповідальність за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України передбачена статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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5 липня, 19:00
В https://nv.ua/ukr/world/countries/koronavirus-v-irani-v-krajini-povernuli-maskoviy-rezhim-ostanni-novini-50096852.html Ірані зафіксували найбільшу добову кількість смертей від коронавірусної хвороби: 5 липня за попередню добу зафіксували 163 померлих від COVID-19. Це найвищий показник у країні з моменту початку пандемії.
Про це повідомляють у неділю, 5 липня, західні ЗМІ, зокрема https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/05/world/middleeast/05reuters-health-coronavirus-iran.html New York Times.
Попередній рекорд у 162 смерті було встановлено на початку цього тижня, 29 червня.
https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/koronavirus-simptomi-shcho-vidchuvayut-hvori-ostanni-novini-50086627.html
За даними іранських урядовців з галузі охорони здоров'я, за попередні 24 години також виявили 2 560 нових хворих.
Напередодні керівництво Ірану оголосило про повернення до обов'язкового носіння медичних масок в громадських місцях з 5 липня через зростання захворюваності. Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів.
Іран - найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу. Загалом в країні виявили майже 238 тисяч випадків зараження вірусом, понад 11,4 тис. пацієнтів померли.
Реальні числа, як вважають, значно вищі, ніж офіційні.