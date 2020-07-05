Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре". ВIДЕО

Російський терорист Олександр Бородай заявив, що "Л/ДНР" скоро стануть російськими не тільки "де-факто, а й де-юре".

Відео з його виступом опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw — Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

"За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки Донбасу" стануть вже не де-факто частиною РФ, а стануть такими і де-юре", - заявив Бородай.

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