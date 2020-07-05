УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території
24 300 130

Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре". ВIДЕО

Російський терорист Олександр Бородай заявив, що "Л/ДНР" скоро стануть російськими не тільки "де-факто, а й де-юре".

Відео з його виступом опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw

— Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

"За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки Донбасу" стануть вже не де-факто частиною РФ, а стануть такими і де-юре", - заявив Бородай.

Читайте також: Відсутність води в Криму - це наслідок дій Росії як країни-окупанта, - Кулеба

Автор: 

росія (65360) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
Ну и что? А я заявляю, что путЕн - йухло!
показати весь коментар
05.07.2020 09:18
+37
Террорист Бородай заявляет, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре" - Цензор.НЕТ 4565
показати весь коментар
05.07.2020 09:24
+35
ну так если де-факто уже в говени...че переться-давиться сюда за пенсиями и пособиями?
т.е можно спокойно перекрывать КПВВ и начинать игнорировать "просто перестать стрелять"
показати весь коментар
05.07.2020 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а де факто?
показати весь коментар
05.07.2020 11:37 Відповісти
Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре" - Цензор.НЕТ 6918
показати весь коментар
05.07.2020 11:44 Відповісти
Все це гебешні консерви...
гебня та кремлядь ще тоді і навіть раніше вела всю цю погань, працюючи на підрив України.
показати весь коментар
06.07.2020 11:43 Відповісти
Даунбаські унтерменші думають,що вони навіщось потрібні *****.Але тут вони дуже помиляються. Вони йому і нахрін не потрібні. Йому потрібна вся Україна.Але тут він х## вгадав...
показати весь коментар
05.07.2020 11:47 Відповісти
Кто такой Бородай ? Никто ,чмо мелкое,ничтожное,ФСБэшное...
показати весь коментар
05.07.2020 11:57 Відповісти
на морде,с позволения сказать,лица бородая есть неуловимое сходство, вызывающая рвотный рефлекс подлая ухмылка, как и у другой твари, петуШария. Что-то есть общее.
показати весь коментар
06.07.2020 11:46 Відповісти
с самого начала войны и предательства тех кто толпами валил на референдум,была сделана ошибка. Не нужно было их ублажать , надеясь на то что они будут людьми. Они ми не были. КПП должны были быть закрыты. Как показало время все бесполезно.
показати весь коментар
05.07.2020 12:04 Відповісти
В топе одни сепаратисты. За ура приветы отторжения части территории Украины-уголовная ответственность. А безумные лайки говорят о не понимании- население на территориях одно,а территория другое. Земля Украины принадлежит ВСЕМ и НИКТО не имеет права без согласия ВСЕХ что либо отторгать,отдавать,продавать. И Донбасс РАЗНЫЙ( там есть и Сватово,база Айдара) как и Украина( в Киеве или Полтаве больше сепаров чем в Одессе).
показати весь коментар
05.07.2020 12:07 Відповісти
Ежели бы у нас проходила жесткая политика,в отношении ОРДЛО,а не поблажек и умиротворения,да еще ВСУ действовало более решительно не оставляя освобожденных территорий и ведя упредительный огонь,СБУ плодотворно занималось своей непосредственной обязанностью по предателям ,изменникам,коллаборантам,то это чмо Бородай,убоялось бы даже намекнуть на отторжение украинской территории в пользу рассеи..А так у "зелени" одни бесплодные разговоры и заседания по Донбассу, ни о чем..
показати весь коментар
05.07.2020 13:11 Відповісти
Браво !!!! Бородайчик провчи вату хай радіє )))
показати весь коментар
05.07.2020 12:57 Відповісти
Ни Лугандония не станет частью РФ. Ни Украина не войдет в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
05.07.2020 13:02 Відповісти
Розумний у тебе метеоризм...)))
показати весь коментар
05.07.2020 20:03 Відповісти
как по мне, вся эта шалупень дыролугандонская должна уже давно гнить в земле сырой а не трындеть по закоулкам. где бы нам взять свой мосад?)))) да и нормальных политиков а не говнозеленое?))))
показати весь коментар
05.07.2020 13:11 Відповісти
А что в этом плохого? Или кто-то хочет за свой личный счет восстановитт долбас, платить бабло миллиону безработных люмпенов, у меня нет такого желания, решение должны принимать все украинцы на референдуме, нужно нам это г. или нет
показати весь коментар
05.07.2020 13:27 Відповісти
Спешит в лифте прокатиться...
показати весь коментар
05.07.2020 13:53 Відповісти
Скоріше з Придністров'ям обєднаєтеся ніж з маскалією
показати весь коментар
05.07.2020 14:24 Відповісти
следуя логике исторических событий скоро вся территория бывшей рф станет республиками дамбаса.
показати весь коментар
05.07.2020 14:25 Відповісти
В связи с таким заявлением надо закрыть все КПВВ с ДНР на 20 лет.
показати весь коментар
05.07.2020 15:03 Відповісти
Давай - звездуй, там тебя ждут не дождутся. Быстрей бы границу с этой быдлотой построить.
показати весь коментар
05.07.2020 15:05 Відповісти
Это угробит рашку окончательно.Власовский флаг им в руки.
показати весь коментар
05.07.2020 15:06 Відповісти
эти "заявлюны" обмазываються этай расией как гавном ))))
показати весь коментар
05.07.2020 16:48 Відповісти
они думают ,что это халва)
показати весь коментар
05.07.2020 18:33 Відповісти
ПОМНИ:Предательство никогда не остается безнаказанным.Джон Бойн
показати весь коментар
05.07.2020 18:32 Відповісти
можуть й стать. де юрой, де раком, де червами, а де й гівой, моторылом та й усім хором александрова. )
показати весь коментар
05.07.2020 18:44 Відповісти
Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре" - Цензор.НЕТ 23
показати весь коментар
05.07.2020 19:44 Відповісти
Давно пора скинути цей баласт, а не інтегрувати цей непотріб до України...
показати весь коментар
05.07.2020 20:01 Відповісти
ой дай бог ******** уже эта война закончилась
показати весь коментар
05.07.2020 20:45 Відповісти
Захарченко энд компани тоже много чего заявляли...
показати весь коментар
05.07.2020 21:12 Відповісти
Хай щастить вам на ерефії
показати весь коментар
05.07.2020 21:58 Відповісти
Мы вас поздравим с приобретённым геморроем
показати весь коментар
05.07.2020 22:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 