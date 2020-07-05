24 300 130
Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре". ВIДЕО
Російський терорист Олександр Бородай заявив, що "Л/ДНР" скоро стануть російськими не тільки "де-факто, а й де-юре".
Відео з його виступом опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw— Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020
"За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки Донбасу" стануть вже не де-факто частиною РФ, а стануть такими і де-юре", - заявив Бородай.
Топ коментарі
+52 MrDemarson
показати весь коментар05.07.2020 09:18
+37 Lvbnhj
показати весь коментар05.07.2020 09:24
+35 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.07.2020 09:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гебня та кремлядь ще тоді і навіть раніше вела всю цю погань, працюючи на підрив України.