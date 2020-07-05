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Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська. ВIДЕО

П'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував українським воїнам за визволення 6 років тому Слов'янська та Краматорська від російських загарбників.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Шість років тому українські воїни вибили російських бойовиків зі Слов'янська та Краматорська. 5 липня 2014 року над цими містами було піднято синьо-жовтий прапор.

Ми усі добре пам’ятаємо історичні кадри військової хроніки, на яких мешканці українського Донбасу із вдячністю і пошаною зустрічали наших воїнів-визволителів. Щиро дякую тим, хто вірив і вірить в Україну, тим, хто зараз день за днем наближає нашу перемогу.

Боротьба за вільний український Донбас триває, Російська Федерація не зреклася своїх агресивних планів - про це не варто забувати, щоб не втратити Україну.

Зараз ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування. А мені "шиють" державну зраду за наказ про контрнаступ, унаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу.

Але ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна.

Слава нашим героям-захисникам! Слава Україні!"- сказав Порошенко.

Автор: 

Краматорськ (661) Порошенко Петро (15180) Слов’янськ (605)


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Топ коментарі
+37
Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, - Порошенко в годовщину освобождения Славянска и Краматорска - Цензор.НЕТ 5978
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05.07.2020 15:04
+27
Сколько квадратных километров территории освободили при ЗЮ ишаке???
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05.07.2020 15:17
+26
Бред сивой кобылы упоротого зебилоида Каприка
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05.07.2020 15:01
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Банда шоколадного пахана убивает все лайки, которые критикуют шоколада.
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05.07.2020 15:47 Відповісти
Щось зебілів на гілці не видко !
Агов, цуцики, ви де ?!
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05.07.2020 15:49 Відповісти
Оно, через одного спам і хрести)).
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05.07.2020 16:05 Відповісти
Соєвий бідкається що не весь Донбас здав кацапам, і не все вугілля продав порох+, на нари баригу і з конфіскацією.
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05.07.2020 16:55 Відповісти
Це добре. Ми знаємо, що їм не до вподоби - правда.
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05.07.2020 17:55 Відповісти
Ниче там Петрушка не рассказал,как Гиркина выпустил?После всего тогда случившегося,он должен стать его крестным папой-жизнь ведь подарил.А Гиркин ему-возможность покрасоваться и повыделываться:бандюки еще и до Донецка не доехали,а Пэтя с Найемом уже в Славянске красовались
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05.07.2020 16:16 Відповісти
сказануло. брехало. торговало. сдавало. воровало обогащалось и все это петя. агент кремля лолита. дружок ***** Место обоих в Трибунале
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05.07.2020 18:45 Відповісти
петя, ты зачем отпустил стрелкова с его бандой ?
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05.07.2020 20:50 Відповісти
Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська - Цензор.НЕТ 345
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05.07.2020 22:39 Відповісти
Кто вас просил Минские соглашения подписывать? Почитать сначала нельзя было? По армии финансирование увеличили вдвое, и находят источники дополнительного финансирования. Денег много, так купите для армии новое вооружение, оплатите американские катера Марк 6. Вот за это Вам будет благодарность от народа Украины.
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06.07.2020 08:09 Відповісти
Порох і далі залишається моїм Президентом та Гетьманом! крапка
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06.07.2020 10:59 Відповісти
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