Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська. ВIДЕО

П'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував українським воїнам за визволення 6 років тому Слов'янська та Краматорська від російських загарбників.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Шість років тому українські воїни вибили російських бойовиків зі Слов'янська та Краматорська. 5 липня 2014 року над цими містами було піднято синьо-жовтий прапор.

Ми усі добре пам’ятаємо історичні кадри військової хроніки, на яких мешканці українського Донбасу із вдячністю і пошаною зустрічали наших воїнів-визволителів. Щиро дякую тим, хто вірив і вірить в Україну, тим, хто зараз день за днем наближає нашу перемогу.

Боротьба за вільний український Донбас триває, Російська Федерація не зреклася своїх агресивних планів - про це не варто забувати, щоб не втратити Україну.

Зараз ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування. А мені "шиють" державну зраду за наказ про контрнаступ, унаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу.

Але ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна.

Слава нашим героям-захисникам! Слава Україні!"- сказав Порошенко.