Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська. ВIДЕО
П'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував українським воїнам за визволення 6 років тому Слов'янська та Краматорська від російських загарбників.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Шість років тому українські воїни вибили російських бойовиків зі Слов'янська та Краматорська. 5 липня 2014 року над цими містами було піднято синьо-жовтий прапор.
Ми усі добре пам’ятаємо історичні кадри військової хроніки, на яких мешканці українського Донбасу із вдячністю і пошаною зустрічали наших воїнів-визволителів. Щиро дякую тим, хто вірив і вірить в Україну, тим, хто зараз день за днем наближає нашу перемогу.
Боротьба за вільний український Донбас триває, Російська Федерація не зреклася своїх агресивних планів - про це не варто забувати, щоб не втратити Україну.
Зараз ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування. А мені "шиють" державну зраду за наказ про контрнаступ, унаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу.
Але ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна.
Слава нашим героям-захисникам! Слава Україні!"- сказав Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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