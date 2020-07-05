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П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Новій Каховці сталася масштабна пожежа в п'ятиповерхівці. Загорілася одна з квартир, полум'я швидко перекинулося на шиферну покрівлю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Херсонській області.

У будинку загорівся дах. Жителів евакуювали. Жертв і постраждалих наразі  немає, на місці події працюють рятувальники.

Видання ZPost пише, що в одній з квартир на 5 поверсі сталася сімейна сварка, в результаті якої чоловік підпалив житло. Пожежа швидко перекинулася на дах і поширилася  всім периметром будівлі.

"Палій каже, що заснув і не чув, як почалася пожежа", - стверджують журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові. ФОТО

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Нова Каховка (181) підпал (679) пожежа (4341) ДСНС (5122) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+38
Бедосик съездил на Херсонщину.
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05.07.2020 17:07
+16
Такі п'ятиповерхівки криють рубероїдом.
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05.07.2020 17:10
+14
Скоріше їм прийдеться платити самим за ремонт будинку і новий дах.
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05.07.2020 17:09
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Сторінка 2 з 2
В одном из районов, где расположены частные дома, загорелось одно из строений.
После этого огонь перекинулся и на соседние здания.
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05.07.2020 17:45 Відповісти
П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 7158
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05.07.2020 18:00 Відповісти
ага
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05.07.2020 18:02 Відповісти
Автобус загорелся около аэропорта Домодедово https://youtu.be/3fmwtw1v60g
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05.07.2020 17:53 Відповісти
Как видно на видео, половина автобуса оказалась полностью охвачена огнем.
Информация о пострадавших и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
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05.07.2020 17:55 Відповісти
год назад..
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05.07.2020 23:40 Відповісти
Где Бубочка,там беда,верная примета.Сочуствую одесситам.Как там стадион в Южном,сколько на него госбюджет дал и сколько местный потратил?
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05.07.2020 18:06 Відповісти
То порошонка злой на Херсонскую область и накаркал.
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05.07.2020 18:08 Відповісти
Ага, Порох виноват, что город построил поле за свои 13.8 млн., полученные по децентрализации, а "величайший" приехал только рожей посветить. При этом предварительно ободрав городскую казну по самые помидоры, что теперь денег не хватает на социалку. А как красиво обещал

П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 5812
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05.07.2020 18:18 Відповісти
Твой порох -брехливая козлина.
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05.07.2020 18:20 Відповісти
Вообще-о, это ты брехливая и неблагодарная козлина. Насколько я помню из твоих спичей тут - ты у нас в муниципальной охране работаешь. Так вот интересно, не подскажешь откуда вдруг взялись были деньги у города на твою службу?
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05.07.2020 18:22 Відповісти
Голос за кадром, тіпа то все херня, головне ж у людей більЙО там вісіт...
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05.07.2020 18:12 Відповісти
какой идиот на чердаке в такую погоду белье будет сушить
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05.07.2020 18:16 Відповісти
Ну так ви ж знаєте чиї потомки в тих каях в більшості живуть...
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05.07.2020 18:18 Відповісти
Белье висит у людей по балконам. На фотках хорошо видно.
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05.07.2020 18:39 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/pozhar-novoy-kahovke-zhiltsov-postradavshih-1593961538.html Пожар в Новой Каховке: жильцов пострадавших квартир отселят
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05.07.2020 18:17 Відповісти
Тупая порохоботня и тут грязь льет.От конченные людишки.
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05.07.2020 18:19 Відповісти
100%,братанчик..
пора всем зебилам дать им отпор...
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05.07.2020 18:26 Відповісти
хде?
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05.07.2020 18:26 Відповісти
там на ветке выше картинка с Зеленой мухой , советую посмотреть
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05.07.2020 18:27 Відповісти
У тебя блазнепоклонника очко подгорает!))
Вызывай пожарных!)) Пусть они тебе брансбойд вставят в очко,авось потушишь!))
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05.07.2020 18:30 Відповісти
Не обращай внимания, им за это платят, вот и суют политику в любые темы.
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05.07.2020 18:54 Відповісти
Вместо изрыгания ненависти к правительству, перестаньте набираться как свиньи
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05.07.2020 18:22 Відповісти
а гадость пью из экономии ,хоть по утрам да за свои
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05.07.2020 18:28 Відповісти
Ой, что-то запереживал я за Одессу и ЧФУ...как бы не вышло чего....Там ЗЕбуин своей харей светил..)
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05.07.2020 18:33 Відповісти
П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 5193
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05.07.2020 18:35 Відповісти
клоуны это ваш Зеля
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05.07.2020 18:36 Відповісти
https://censor.net/user/95715 (С)
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05.07.2020 18:38 Відповісти
П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці - Цензор.НЕТ 3063
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05.07.2020 19:42 Відповісти
Поджег квартиру после ссоры и пошел спать? Ну это явный претендент на звание Дебил года.
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05.07.2020 18:53 Відповісти
А что делала жена?
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05.07.2020 19:18 Відповісти
Пошла к соседу)
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05.07.2020 19:35 Відповісти
От радости или от горя?
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05.07.2020 20:52 Відповісти
У зебілів дах і їде і палає.
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05.07.2020 19:46 Відповісти
Дістали вже ті пияки, що в армії, що в цивільному житті!
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05.07.2020 22:04 Відповісти
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