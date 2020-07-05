П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Новій Каховці сталася масштабна пожежа в п'ятиповерхівці. Загорілася одна з квартир, полум'я швидко перекинулося на шиферну покрівлю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Херсонській області.
У будинку загорівся дах. Жителів евакуювали. Жертв і постраждалих наразі немає, на місці події працюють рятувальники.
Видання ZPost пише, що в одній з квартир на 5 поверсі сталася сімейна сварка, в результаті якої чоловік підпалив житло. Пожежа швидко перекинулася на дах і поширилася всім периметром будівлі.
"Палій каже, що заснув і не чув, як почалася пожежа", - стверджують журналісти.
Топ коментарі
+38 Утилизация ватников
показати весь коментар05.07.2020 17:07
+16 Люцифер
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+14 Ali Hasan
показати весь коментар05.07.2020 17:09
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После этого огонь перекинулся и на соседние здания.
Информация о пострадавших и другие обстоятельства произошедшего уточняются.
пора всем зебилам дать им отпор...
Вызывай пожарных!)) Пусть они тебе брансбойд вставят в очко,авось потушишь!))