П'ятиповерховий будинок горить у Новій Каховці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Новій Каховці сталася масштабна пожежа в п'ятиповерхівці. Загорілася одна з квартир, полум'я швидко перекинулося на шиферну покрівлю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Херсонській області.

У будинку загорівся дах. Жителів евакуювали. Жертв і постраждалих наразі немає, на місці події працюють рятувальники.

Видання ZPost пише, що в одній з квартир на 5 поверсі сталася сімейна сварка, в результаті якої чоловік підпалив житло. Пожежа швидко перекинулася на дах і поширилася всім периметром будівлі.

"Палій каже, що заснув і не чув, як почалася пожежа", - стверджують журналісти.

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