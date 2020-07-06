"Ви всі пошкодуєте про це, сука, п#дораси, бл#дь!" - поліція затримала в Києві двох чоловіків, які влаштували бійку зі стріляниною. ВIДЕО
У Подільському районі столиці громадяни влаштували бійку зі стріляниною, в результаті чого патрульні затримали двох чоловіків. Увага! Ненормативна лексика!
Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні близько 5-ї години ранку патрульні отримали виклик на вулицю Костянтинівську. Очевидці стверджували, що біля кінотеатру "Жовтень" відбувається бійка зі стріляниною.
Вже за декілька хвилин автопатруль прибув на місце події. Попередньо інспектори з'ясували, що між компаніями відбувся конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.
Під час спілкування з копами зазначені чоловіки поводилися агресивно, вимоги патрульних ігнорували та намагалися вчинити бійку.
Патрульним довелося затримати громадян із застосуванням фізичної сили та наручників. На одного з них інспектори склали протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.
На місце події прибула слідчо-оперативна група для надання правової кваліфікації діям громадян.
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что бы украсть у Армии один литр бензина/соляры, означало 10 кратное возмещение и позор на в общедоступном электронном реестре корыстных преступлений..
что бы украсть у Армии тонну соляры, означало пять лет (без право на УДО) на зоне и 20 кратное возмещение украденного..
к сведению, в Сингапуре нет сепаров типа Кизячества Войска Донского, нет ублюдков Шария, нет вообще намека на сепаратизм.. и нет "Нацкорпуса".. он там, в Сингапурах, вообще не нужен.. Если ты патриот и у тебя зашкаливают гармоны, иди служи в армию и защищай Родину..
Есть те, кому позволено всё и те, кому не позволено ничего.
Кто не прав, кто прав, а кто правее решать можешь только ты.
Тогда, получай то, что есть и не ной.
І так, поліцейська держава для мене - це коли поліція ввічлива до гідних вихованих громадян, але при цьому жорстко і нещадно пи...дить бидло, гопоту і алкашню з нариками!
Мне нравится немецкий порядок во всем.
"Не быкуй - и будешь цел" (С) Тимур Шаов
https://www.youtube.com/watch?v=qDct8Kxi5kM
как в Сингапуре..
Мечта украинца о нормальной стране это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который все решает.
На патроне травмата сбоку пулю не видно, она внутри, надо с торца смотреть.
- я тебя запомнил, и тебя запомнил, и вас двоих запомнил, вы пожалеете, что я вас запомнил.
- мужчина ваше имя?
- не помню.