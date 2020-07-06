"Ви всі пошкодуєте про це, сука, п#дораси, бл#дь!" - поліція затримала в Києві двох чоловіків, які влаштували бійку зі стріляниною. ВIДЕО

У Подільському районі столиці громадяни влаштували бійку зі стріляниною, в результаті чого патрульні затримали двох чоловіків. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько 5-ї години ранку патрульні отримали виклик на вулицю Костянтинівську. Очевидці стверджували, що біля кінотеатру "Жовтень" відбувається бійка зі стріляниною.



Вже за декілька хвилин автопатруль прибув на місце події. Попередньо інспектори з'ясували, що між компаніями відбувся конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.



Під час спілкування з копами зазначені чоловіки поводилися агресивно, вимоги патрульних ігнорували та намагалися вчинити бійку.

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Патрульним довелося затримати громадян із застосуванням фізичної сили та наручників. На одного з них інспектори склали протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.



На місце події прибула слідчо-оперативна група для надання правової кваліфікації діям громадян.



