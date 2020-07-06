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"Ви всі пошкодуєте про це, сука, п#дораси, бл#дь!" - поліція затримала в Києві двох чоловіків, які влаштували бійку зі стріляниною. ВIДЕО

У Подільському районі столиці громадяни влаштували бійку зі стріляниною, в результаті чого патрульні затримали двох чоловіків. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько 5-ї години ранку патрульні отримали виклик на вулицю Костянтинівську. Очевидці стверджували, що біля кінотеатру "Жовтень" відбувається бійка зі стріляниною.

Вже за декілька хвилин автопатруль прибув на місце події. Попередньо інспектори з'ясували, що між компаніями відбувся конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.

Під час спілкування з копами зазначені чоловіки поводилися агресивно, вимоги патрульних ігнорували та намагалися вчинити бійку.

Ви всі пошкодуєте про це, сука, п#дораси, бл#дь! - поліція затримала в Києві двох чоловіків, які влаштували бійку зі стріляниною 01

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Патрульним довелося затримати громадян із застосуванням фізичної сили та наручників. На одного з них інспектори склали протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для надання правової кваліфікації діям громадян.

Ви всі пошкодуєте про це, сука, п#дораси, бл#дь! - поліція затримала в Києві двох чоловіків, які влаштували бійку зі стріляниною 02

Автор: 

Київ (19534) Нацполіція (15205) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+23
я хочу для себя лично и для своих детей настоящее правовое полицейское государство как в Синрапуре.. что бы нарушить закон боялась и полиция, и дворовое быдло, которое живет по жизни под девизом "мне на все по%%й!".. что бы за брошенный на дорогу окурок, прилетал штраф 100 баксов.. что бы поссать в лифте, означало получить штраф в 500 баксов..
что бы украсть у Армии один литр бензина/соляры, означало 10 кратное возмещение и позор на в общедоступном электронном реестре корыстных преступлений..
что бы украсть у Армии тонну соляры, означало пять лет (без право на УДО) на зоне и 20 кратное возмещение украденного..
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06.07.2020 11:22
+17
Шрек ну ты просто изверг. Нельзя так. Не подходит наш менталитет для такого.
Мечта украинца о нормальной стране это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который все решает.
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06.07.2020 11:48
+15
Там альтернатива є - або штраф 100 баксів за бичок, або кілька ударів палкою по спині, якщо 100 баксів нема!

І так, поліцейська держава для мене - це коли поліція ввічлива до гідних вихованих громадян, але при цьому жорстко і нещадно пи...дить бидло, гопоту і алкашню з нариками!
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06.07.2020 11:30
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Его крики просто музыка для моих ушей.
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06.07.2020 11:13 Відповісти
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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06.07.2020 12:19 Відповісти
Цікаві чувачки, бо прям біля Жовтня там райвідділ поліції...
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06.07.2020 11:16 Відповісти
Дуже цікаві. Зачем таскать с собой более 25 патронов к травмату, когда для самозащиты достаточно иметь 1-2 обоймы.
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06.07.2020 12:11 Відповісти
чудо, думаете що пишите? - достаточно иметь 1-2 обоймы. )) на фото Форт 12, обойма 12 набоїв, теоритично +1 в патроннику, тому за Вашою логікою, там саме скільки й було набоїв!
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06.07.2020 18:48 Відповісти
Для тупых: драка со стрельбой! "Со стрельбой", - значит часть патронов отстреляли.
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09.07.2020 15:33 Відповісти
для дуже тупого - на фото дві обойми й кількість набоїв відповідає двом повним обоймам! Які на КАДРІ! дятел! Рахувати вмієш і знати характеристики хоть якої зброї!
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09.07.2020 18:25 Відповісти
Это же активисты BLM
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06.07.2020 11:17 Відповісти
Bidlo Lives Matter?
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06.07.2020 11:26 Відповісти
Bidlo Lives not Matter
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06.07.2020 11:55 Відповісти
БДСМ
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06.07.2020 11:55 Відповісти
я хочу для себя лично и для своих детей настоящее правовое полицейское государство как в Синрапуре.. что бы нарушить закон боялась и полиция, и дворовое быдло, которое живет по жизни под девизом "мне на все по%%й!".. что бы за брошенный на дорогу окурок, прилетал штраф 100 баксов.. что бы поссать в лифте, означало получить штраф в 500 баксов..
что бы украсть у Армии один литр бензина/соляры, означало 10 кратное возмещение и позор на в общедоступном электронном реестре корыстных преступлений..
что бы украсть у Армии тонну соляры, означало пять лет (без право на УДО) на зоне и 20 кратное возмещение украденного..
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06.07.2020 11:22 Відповісти
А что делать с нацкорпусом?
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06.07.2020 11:29 Відповісти
в первой строке своего коммента, я написал ".. как в Сингапуре"..
к сведению, в Сингапуре нет сепаров типа Кизячества Войска Донского, нет ублюдков Шария, нет вообще намека на сепаратизм.. и нет "Нацкорпуса".. он там, в Сингапурах, вообще не нужен.. Если ты патриот и у тебя зашкаливают гармоны, иди служи в армию и защищай Родину..
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06.07.2020 11:33 Відповісти
Ясно.
Есть те, кому позволено всё и те, кому не позволено ничего.
Кто не прав, кто прав, а кто правее решать можешь только ты.
Тогда, получай то, что есть и не ной.
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06.07.2020 12:05 Відповісти
а ты из каких будешь?
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06.07.2020 12:22 Відповісти
Ты тоже не ной.
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06.07.2020 12:53 Відповісти
Там альтернатива є - або штраф 100 баксів за бичок, або кілька ударів палкою по спині, якщо 100 баксів нема!

І так, поліцейська держава для мене - це коли поліція ввічлива до гідних вихованих громадян, але при цьому жорстко і нещадно пи...дить бидло, гопоту і алкашню з нариками!
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06.07.2020 11:30 Відповісти
+100% к карме!
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06.07.2020 11:34 Відповісти
А мне нравится немецкая полиция, пока не нарушаешь их не видно, но стоит нарушить общественный порядок, ОП-ПА они уже здесь, ну а далее по всей строгости.
Мне нравится немецкий порядок во всем.
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06.07.2020 11:38 Відповісти
Ага, недавно було відео про москаля без маски в німецькому маркеті... І так, поліцейські були ввічливими, поки москаль бикувати не почав!
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06.07.2020 11:40 Відповісти
А ты не видел видео из киевского метро, как два полицейских заламывали руки девушке за аналогичное "преступление"?
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06.07.2020 12:07 Відповісти
А что - если ты девушка, то можешь нарушать закон? Маска стоит 6 грн, продаются они на каждом углу. А хочется побыковать - получай как бычара.
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06.07.2020 17:59 Відповісти
и правильно делали, есть такие "девушки" которых не грех и ногами пи...дить.
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07.07.2020 02:04 Відповісти
Видео с кацапских сайтов или немецких?
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06.07.2020 12:38 Відповісти
вы все выступаете за жёсткость, но, как только полиция начинает действовать жёстко, сразу же поднимаются визги - аааа...клятые мусара, геть авакова и т.д. ))
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06.07.2020 13:16 Відповісти
Я виступаю за жорсткіть до асоціальних елементів (бидло-гопів, тітушок, алкашні, нариків), але за ввічливість до добропорядних громадян!
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06.07.2020 13:23 Відповісти
а у них всех на лбу пишет "наркоман", или "добропорядочный гражданин"?
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06.07.2020 14:02 Відповісти
А это по поведению.
"Не быкуй - и будешь цел" (С) Тимур Шаов
https://www.youtube.com/watch?v=qDct8Kxi5kM
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06.07.2020 17:46 Відповісти
твоя проблема и наших мусоров (по другому просто не поворачивается язык сказать) в том, что под словосочетанием "действовать жестко" - ты и мусора понимают как действовать нарушая закон! вот и всё
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06.07.2020 15:09 Відповісти
у меня нет проблем, и я ничего не понимаю, ни под каким словосочетанием. не фантазируй.
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06.07.2020 16:36 Відповісти
А зарплаты ещё можно такие же?
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06.07.2020 11:40 Відповісти
большие з/п нужно платить, и с них брать налоги.. тогда у пенсов будут достойные пенсии..
как в Сингапуре..
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06.07.2020 11:43 Відповісти
Ну окей. Кстати ты в курсе что за слова даже на типа цензоре в Сингапуре например кацап, жид, бульбаш, жабоед и прочие ты поедешь отдыхать на нары?
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06.07.2020 11:50 Відповісти
да знаю.. Смерть кацапам!.. и я готов.. приходи забирай меня в каталажку!
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06.07.2020 11:57 Відповісти
Та не сейчас, а вот тогда когда твоя мечта судится)))
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06.07.2020 12:02 Відповісти
Шрек ну ты просто изверг. Нельзя так. Не подходит наш менталитет для такого.
Мечта украинца о нормальной стране это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который все решает.
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06.07.2020 11:48 Відповісти
это в точку!!!... но это нужно ломать и перенастраивать, иначе привитые нам поведенческие шаблоны "рускамирского болота и хамства" будут жить и мутировать..
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06.07.2020 11:55 Відповісти
От тут, на жаль, ти правий... Сам з таким зіткнувся... Хмирь один все "за справедливість" виступав, а коли сам "вляпався", то став від адвоката вимагать віднести "конверт" судді. Той відмовився... Ну і "борцун" ні до чого кращого не додумався, як поскаржиться в колегію адвокатів, що той "відмовляється від захисту під надуманими підставами...". "Шкандаль" був голосний...
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06.07.2020 14:11 Відповісти
здесь такого не будет никогда
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06.07.2020 13:13 Відповісти
Жаль ,что танки не продают и ЗУ-23..А так всё путём.Больше оружия на руки выдавать.!
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06.07.2020 11:24 Відповісти
А чому не склали протокол за незаконне володіння зброєю? На фото ж ніби не травмат, судячи по кулях... Чи це хтось із "блатних" з дозволом на короткоствол?
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06.07.2020 11:26 Відповісти
Судячи по кулях як раз травмат.
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Так в травмата кулі в гільзах мають чорні бути...
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06.07.2020 11:32 Відповісти
Есть и серые
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06.07.2020 11:36 Відповісти
Ну так может они там и черные.
На патроне травмата сбоку пулю не видно, она внутри, надо с торца смотреть.
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06.07.2020 12:33 Відповісти
по-моему, все-таки травмат. но фото не очень.
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06.07.2020 11:35 Відповісти
думаю шо дозволами там и не пахнет...
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06.07.2020 11:46 Відповісти
А ведь учитывая реалии в Украине,они могут быть и правы.Может быть как они говорят.
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06.07.2020 11:27 Відповісти
Вождения пьяным запрещено и преследуется,а как на счёт ношения пьяным?
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06.07.2020 11:40 Відповісти
в стАлице это норма...
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06.07.2020 11:43 Відповісти
Да, в масквабаде стреляют десятки раз на день.
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06.07.2020 12:19 Відповісти
превратили Киев в помойную яму...раньше киевляне ипашили приезжих, а теперь приезжее быдло загнало местных "за гребинку "....
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06.07.2020 11:42 Відповісти
Потому что быдла в Киев понаехало немерянно
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07.07.2020 07:45 Відповісти
Ну постреляли хлопцы,большое дело?в Киеве это можно делать,паршивинский и его адвокаты разрешили.
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06.07.2020 11:49 Відповісти
Вспомнилось такое же лежащее тело в наручниках, десять минут назад разгонял пляж с топориком в руках.
- я тебя запомнил, и тебя запомнил, и вас двоих запомнил, вы пожалеете, что я вас запомнил.
- мужчина ваше имя?
- не помню.
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06.07.2020 11:56 Відповісти
оператор, что бы кушал суп вилкой!!
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06.07.2020 12:37 Відповісти
А можливо це дуелянти.Як ще вияснити відносини тонким мистецьким натурам,як не пострілятись.🙂
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06.07.2020 14:19 Відповісти
Чому я кругом чую це собаче рюсске гавкання?!
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06.07.2020 15:30 Відповісти
Тело похоже рузке.
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06.07.2020 18:11 Відповісти
По говорю слышно что это где то на рашке.
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06.07.2020 18:13 Відповісти
Мужик - кремень, а оператор- олень!
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06.07.2020 20:09 Відповісти
 
 