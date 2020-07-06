Справу проти Пашинського направлено до суду: "Закінчився черговий етап фарсу і фальсифікації". ВIДЕО
Державне бюро розслідувань, завершивши розслідування кримінального провадження проти екснародного депутата Сергія Пашинського, 3 липня вручило йому обвинувальний акт у справі про нібито напад із застосуванням зброї на мешканця Київської області В'ячеслава Хімікуса.
Як передає Цензор.НЕТ, коментуючи це, Пашинський у фейсбуці написав, що закінчився "черговий етап фарсу і фальсифікації ДБР" проти нього в так званій "справі Хімікуса", а також наголосив, що "сфальсифіковані кримінальні справи проти політичних опонентів є фірмовим знаком ЗеВлади.
Як повідомив Цензор.НЕТ перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що народний депутат обвинувачується в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК).
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Суд был не зеленский. Там нельзя было просто сажать. Нужно было время на расследование.
Но добром эта гнида всеравно не кончит
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/9/7021886/ прошу обратить внимание на дату, офуеть как патриотично!
Пашинский родину не предавал и не сбегал в расею, в отличие от портнова.
От суда тоже ни разу не прятался
Шпионам и предателям украинские ордена не положены.
(потом когда тупо по штанах Химикуса стало ясно шо Пашка не лежал...)
ээээ, ой , ну ладно, не падал я, но ОН САМ НАПАЛ!11111 кто не верит - я того фирму рекетировал!!!11
ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ А адміністрація та президент це ЛИШЕ тимчасові СЛУЖБОВЦІ на зряплаті
Но когда арест Пашинского приурочивают ко дню рождения кровавого карлика путенга, то Тут уже слова излишни.
Кто этому рад, тот такой же неприкрытый враг как и Куйло. Крапка
Скорее и на долго!