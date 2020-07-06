УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5443 відвідувача онлайн
Новини Відео
10 186 126

Справу проти Пашинського направлено до суду: "Закінчився черговий етап фарсу і фальсифікації". ВIДЕО

Державне бюро розслідувань, завершивши розслідування кримінального провадження проти екснародного депутата Сергія Пашинського, 3 липня вручило йому обвинувальний акт у справі про нібито напад із застосуванням зброї на мешканця Київської області В'ячеслава Хімікуса.

Як передає Цензор.НЕТ, коментуючи це, Пашинський у фейсбуці написав, що закінчився "черговий етап фарсу і фальсифікації ДБР" проти нього в так званій "справі Хімікуса", а також наголосив, що "сфальсифіковані кримінальні справи проти політичних опонентів є фірмовим знаком ЗеВлади.

Як повідомив Цензор.НЕТ перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що народний депутат обвинувачується в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР завершило слідство у справі Пашинського. Адвокат заявив, що підозра екснардепу прямо суперечить доказам

Автор: 

Пашинський Сергій (407) ДБР (3509) Хімікус (23) Бабіков Олександр (77)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Помню тут зеля говорил, - мол, сходите на улицу и спросите 100 человек - виновен или нет. Теперь, по тому же методу, можна спросить про дерьмака, крадуцкого да и самого зелю
показати весь коментар
06.07.2020 12:55
+17
По кацапотелевизору рассказывали - это для ваты неоспоримый факт.
показати весь коментар
06.07.2020 13:06
+16
Это всё за что можно осудить Пашинского? Самооборона?

Сказал Зеленский - "Спросите 100 человек на улице, кто такой Пашинский и все скажут - бандит", значит мнение Верховного Потерпевшего однозначно понятно, и судить Пашинского будут исходя из этого мнения.
А когда Коломойского судить будут? "Спросите 100 человек на улице, кто такой"... Коломойский - и что все скажут?
показати весь коментар
06.07.2020 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А ты дай, интересно
показати весь коментар
06.07.2020 16:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/ стыдно диду
показати весь коментар
06.07.2020 16:24 Відповісти
Мне-то чего должно быть стыдно? Мне только очень жаль , что эту падлу , расейского агента, который в расее же и отсиживался, воремя не посадили.
Суд был не зеленский. Там нельзя было просто сажать. Нужно было время на расследование.
Но добром эта гнида всеравно не кончит
показати весь коментар
06.07.2020 17:32 Відповісти
я не отрицаю что портнов гнида, еще какая! НО! Пашинский гнида в квадрате, нет в кубе! Только влез в вишиванку и звиздел патриотические речи.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/9/7021886/ прошу обратить внимание на дату, офуеть как патриотично!
показати весь коментар
06.07.2020 18:38 Відповісти
Кубее нет гниды чем Портнов
Пашинский родину не предавал и не сбегал в расею, в отличие от портнова.
От суда тоже ни разу не прятался
показати весь коментар
06.07.2020 19:28 Відповісти
портнову орден, если хоть одну свыноту посадит
показати весь коментар
06.07.2020 17:21 Відповісти
Портнов получит орден, только расейский. Если успеет убежать. Как оно драпало с Януковичем.
Шпионам и предателям украинские ордена не положены.
показати весь коментар
06.07.2020 17:26 Відповісти
Після того, як слідчі ДБР під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України НВЧ прилади (клістрони), я вже нічому не дивуюся. Беззаперечно, кримінальна справа проти Сергія Пашинського - політична, вигодовувачами якої є колаборант "портнов" та російські ФСБшники...
показати весь коментар
06.07.2020 15:46 Відповісти
Рожа у Пашинского на редкость противная, но это не повод для предъявления обвинения!
показати весь коментар
06.07.2020 16:17 Відповісти
Ну, если судить по рожам, так половину депутанов выгонять надо.
показати весь коментар
06.07.2020 16:23 Відповісти
А если еще и обсудить рожу Химикуса, то ночью кошммары будут снится
показати весь коментар
06.07.2020 16:25 Відповісти
На месте тех двоих кого обсерает Пашка, я бы ему в рожу дал скрины с его же ФБ - сразу после инцидента высрал: я культурно попросил, а он меня бутылкой - на черт, вот и фото головы есть, да не кот поцарапал, а на бутылку посадили, ой, так я вот лежу, помираю и из последних сил выстрелил в воздух, а потом в хулигана.
(потом когда тупо по штанах Химикуса стало ясно шо Пашка не лежал...)

ээээ, ой , ну ладно, не падал я, но ОН САМ НАПАЛ!11111 кто не верит - я того фирму рекетировал!!!11
показати весь коментар
06.07.2020 16:27 Відповісти
Скільки можна дивитись на цей цирк? Влада біситься, нехтує законом, робить що хоче. Причепилися до Пашинського. Було б за що... Справа провальна, як і теперішня влада.
показати весь коментар
06.07.2020 16:57 Відповісти
Судья вовк, ти?
показати весь коментар
06.07.2020 19:50 Відповісти
Влада ТА службовці-адмінісрація це ДВІ ну дуже ВЕЛИКІ різниці
ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ А адміністрація та президент це ЛИШЕ тимчасові СЛУЖБОВЦІ на зряплаті
показати весь коментар
07.07.2020 06:37 Відповісти
Написать ЯКОБЫ НАПАДЕНИЕ можно или за деньги или нужно быть дебилом . Сегодня на ЦЕНЗОРЕ было видео как за такой же проступок полиция скрутила стрелка и мордой в асфальт . Чем тварь Пашинский лучше .
показати весь коментар
06.07.2020 17:08 Відповісти
Зелені злодії прямо на цирлах виконують Постанову Уряду РФ відносно С.Пашинського (та ін.)
показати весь коментар
06.07.2020 17:18 Відповісти
Так тут вон не стесняясь какая то мразь https://censor.net/user/465707 готова предалям ордена раздаваьть
показати весь коментар
06.07.2020 17:28 Відповісти
Все бы можно было обсуждать - кто более в чем виноват.
Но когда арест Пашинского приурочивают ко дню рождения кровавого карлика путенга, то Тут уже слова излишни.
Кто этому рад, тот такой же неприкрытый враг как и Куйло. Крапка
показати весь коментар
06.07.2020 17:46 Відповісти
Что можно сказать- превратности судьбы в "правовом государстве".
показати весь коментар
06.07.2020 19:56 Відповісти
Лучше бы Пашинский со своим пистолетом в то время на концерт 95 квартала сходил.
показати весь коментар
06.07.2020 20:03 Відповісти
А матом никто не ругался
показати весь коментар
07.07.2020 04:06 Відповісти
Пашинского в тюрьму!
Скорее и на долго!
показати весь коментар
07.07.2020 06:33 Відповісти
Рыготварей, и шариевцев, вешать без суда и следствия!!!
показати весь коментар
07.07.2020 08:13 Відповісти
Там Фирташ регулярно обогащается, начальник твоего Голобородька...
показати весь коментар
07.07.2020 12:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 