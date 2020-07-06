Справу проти Пашинського направлено до суду: "Закінчився черговий етап фарсу і фальсифікації". ВIДЕО

Державне бюро розслідувань, завершивши розслідування кримінального провадження проти екснародного депутата Сергія Пашинського, 3 липня вручило йому обвинувальний акт у справі про нібито напад із застосуванням зброї на мешканця Київської області В'ячеслава Хімікуса.

Як передає Цензор.НЕТ, коментуючи це, Пашинський у фейсбуці написав, що закінчився "черговий етап фарсу і фальсифікації ДБР" проти нього в так званій "справі Хімікуса", а також наголосив, що "сфальсифіковані кримінальні справи проти політичних опонентів є фірмовим знаком ЗеВлади.

Як повідомив Цензор.НЕТ перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що народний депутат обвинувачується в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК).

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