Майже мільйон злочинів скоюють в Україні щороку. 60% правопорушень - це кримінальні проступки, - МВС. ВIДЕО

За першу добу дії закону, який вводить дізнання в Україні, зафіксували 492 кримінальні проступки.

Левова частка припадає на дрібні крадіжки, шахрайство, легкі тілесні ушкодження. Встановлено також 27 фактів керування транспортним засобом у стані сп'яніння, зберігання наркотичних засобів незначної ваги, підробка документів. Від початку липня всі ці правопорушення обмежаться або арештом, або громадськими роботами, або штрафом від 1 700 до 51 000 гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

"Завдання кримінальних проступків - найбільш повне впровадження принципів кримінального правосуддя. Правопорушник побачить, що покарання буде швидким, справедливим, своєчасним і це означатиме, що наступного разу, перш ніж порушити закон, правопорушник подумає тричі", - зазначив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Щороку в Україні здійснюють понад мільйон злочинів. Вбивства, розбої, грабежі, крадіжки та інші тяжкі злочини становлять 40% всіх правопорушень. Решта 60% це кримінальні проступки. Раніше слідчі вели від 300 до 500 кримінальних проваджень різного ступеня тяжкості, новий закон про кримінальні проступки має суттєво розвантажити слідство.

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"Зараз у кримінальній поліції створено підрозділи дізнання. Їхня чисельність налічує майже 4 000 і це штатне дізнання. Також кодексом ми можемо уповноважувати ще 30 000 працівників поліції на розслідування саме таких дрібних кримінальних проступків. Це будуть і дільничні офіцери поліції. Це будуть працівники ювенальної превенції, працівники оперативного блоку, тобто карного розшуку", - пояснив головний слідчий країни Максим Цуцкерідзе.

Новостворені підрозділи дізнання матимуть ширші повноваження, ніж слідчі, та й сама процедура розслідування кримінальних проступків буде простішою.