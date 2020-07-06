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"Слуга народу" Куницький збирає підписи за відставку міністра інфраструктури Криклія: "У тебе там корупція, яку ти побудував ... Не можеш - вали у відставку!". ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Куницький збирає підписи під проєктом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Про це Куницький повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп оприлюднив фотографію проєкту постанови про звільнення міністра з підписами народних депутатів.

Слуга народу Куницький збирає підписи за відставку міністра інфраструктури Криклія: У тебе там корупція, яку ти побудував ... Не можеш - вали у відставку! 01

"Владислав Криклій ... не в курсі, що існує схема з монопольної сертифікації ГБО", - написав Куницький.

"Слуга народу" також оприлюднив відео, де він разом із колегою по фракції Олександром Дубинським розповідає Криклію про існуючі схеми, звинувачує міністра в тому, що він ці схеми покриває і пропонує "поки не пізно, піти у відставку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило провадження проти міністра інфраструктури Криклія. ДОКУМЕНТ

Автор: 

звільнення (2678) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548) Слуга народу (2814) Куницький Олександр (50) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+21
"Слуга народа" Куницкий / Гнида кодлана Коломойского. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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06.07.2020 17:43
+15
Каждое новое назначение у нас хуже предыдущего..((С) арахамия)...
Так что дерзайте зеленые ребятки...дерзайте...
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06.07.2020 17:41
+13
Очередная сисястая "сосна" порешала за должность?....
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06.07.2020 17:40
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Створення виробництва *********** відкладається ще на два роки?

06.07.20 | https://www.ukrmilitary.com/search/label/7 Олексій Махно
Міністерство оборони України подовжило до 2022 року строк проведення заходів з відновлення складання та ремонту *********** на арсеналах Збройних Сил України.https://www.ukrmilitary.com/2020/05/ammo-plant.html витратити 300 млн грн , а за умови належного фінансування запустити виробництво вже цього року.
Зауважимо, що відновлення виробничих потужностей арсеналів Збройних Сил України та їх ефективне використання, а також посилення контролю за розробленням та дотриманням технологічних процесів зі складання та ремонту *********** на арсеналах Збройних Сил України, передбачено Указом Президента України №799 від 4 листопада 2019 року.

Проте схоже Україні хронічно не везе зі створенням виробництва *********** - ще 1998-2002 роках, з державного мобілізаційного резерву була незаконно https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok7.html вилучена та фактично вкрадена технологічна лінія для виробництва патронів, а за останні кілька років було https://www.ukrmilitary.com/2020/05/ammo-plant.html розікрадено кошти на ще декілька «патронних заводів».
За один з них («віртуальну» лінію з виробництва арт***********) торік https://www.ukrmilitary.com/2019/10/amm.html заарештували ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, а через іншу, цього разу хоч й реально існуючу проте не менш https://www.ukrmilitary.com/2020/03/zavod-fake.html фейкову виробничу лінію на заводі МВС «Форт», яку за $1,7 млн доларів обладнали непрацездатними станками 1920х років, державі https://www.ukrmilitary.com/2020/06/luger.html доводиться імпортувати ********** , кошти на створення виробництва яких вже витрачені.
Водночас в 2019 році стало відомо про запуск https://www.ukrmilitary.com/2019/09/zbroyar-308-win.html виробництва набоїв 7,62×51 мм НАТО приватною компанією - «Зброяр», які вже пройшли випробування та закуповуються Збройними Силами України для нових вітчизняних снайперських гвинтівок https://www.ukrmilitary.com/2018/01/ukrainian-sniper-rifle-ur10.html UAR-10 та UAR-008.
А наприкінці 2019 року з'явилася інформація щодо планів будівництва https://www.ukrmilitary.com/2019/12/ammo-plant.html чергового патронного заводу (на 300 робочих місць) приватним інвестором на території індустріального парку «Павлоград», що на Січеславщині.
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06.07.2020 17:37 Відповісти
А шо такое? Криклий паромы не гонит?
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06.07.2020 17:38 Відповісти
Криклий человек Сабакова,Куницкий тоже.
Если Куницкий начал наезжать на Криклия,значит Сабакова он перестал устраивать.
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06.07.2020 18:02 Відповісти
Фиолетово . У слуг есть такой прикол : меняться местами каждые две недели . "Прикольно" ?
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06.07.2020 17:38 Відповісти
"Слуга народа" Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 4940
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06.07.2020 17:40 Відповісти
Очередная сисястая "сосна" порешала за должность?....
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06.07.2020 17:40 Відповісти
Каждое новое назначение у нас хуже предыдущего..((С) арахамия)...
Так что дерзайте зеленые ребятки...дерзайте...
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Как может бывший гаишник коррупцию построить?!
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06.07.2020 17:42 Відповісти
"Слуга народа" Куницкий / Гнида кодлана Коломойского. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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06.07.2020 17:43 Відповісти
зоофилу-гомосеку Дубинеску новый заказ от Бени поступил....
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06.07.2020 17:44 Відповісти
Чьот івреї почуваються як хозяєва України...
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06.07.2020 17:46 Відповісти
а было иначе?
странно даже шо "идишь" это суржик немецкого а не одесский говорок.
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06.07.2020 18:03 Відповісти
Тобто Зе і Шмигаль не знають, що Криклий мутить схеми і тому треба збирати підписи!🐸 От зебіли нам обрали владу🙄
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06.07.2020 17:47 Відповісти
G2 дорвалась к власти ....
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06.07.2020 17:51 Відповісти
От якось похрін той криклій, та позбутись його хоче все той же беня.
Банк. Інфраструктури. Що далі?
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06.07.2020 17:54 Відповісти
то есть я правильно понимаю зеленый слуга наріда построил коррупцию, и за это ему ниче не будет, никаких посадок?
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06.07.2020 17:55 Відповісти
в зєбілів та їхньої полу легальної партєйки дна не має.
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06.07.2020 17:56 Відповісти
А за отставку Авакова слабо?!
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06.07.2020 18:00 Відповісти
Шли его на Путина, он же вроде 2(да-да, именно два ггг) паспорта имеет и нардепом является незаконно. - че разговаривать вообще с тем кто должен быть в СИЗО, в очереди на депортацию.
Криклий - ты для меня уже зашкварен. "мужик", да. послал бы эту макаку.... ой!!!11111 НЕТ!!!! я не антиараб, я уважаю семитские народцы, извините, но просто по факту....
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06.07.2020 18:02 Відповісти
Нужно срочно менять одного ЗЕвора на другого
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06.07.2020 18:16 Відповісти
а не забагато якісь два придурка на себе беруть?
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06.07.2020 18:27 Відповісти
нет инфраструктуры нет коррупции, ****!
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06.07.2020 18:31 Відповісти
Вошь коломойского что там пищит, а все для того чтоб на дорожный распил своего болванчика посадить и причмокивать *********** им творожком патрона. А где ж ты Саша был когда схему эту с газом больше полугода назад вводили?
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06.07.2020 19:57 Відповісти
Окурок обрізаний по самі яйця з жидівським паспортом відчуває себе пупом Землі, а тому що смокче у Бєні!!! Скоро вас всіх підерів будемо за яйця вішати!
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06.07.2020 20:11 Відповісти
А почему животное без маски и строгоча?
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06.07.2020 20:32 Відповісти
ОПЗЖ и Кива за отставку . Славная компания собралась .
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
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07.07.2020 05:46 Відповісти
 
 