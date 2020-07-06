"Слуга народу" Куницький збирає підписи за відставку міністра інфраструктури Криклія: "У тебе там корупція, яку ти побудував ... Не можеш - вали у відставку!". ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Куницький збирає підписи під проєктом постанови про звільнення міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Про це Куницький повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп оприлюднив фотографію проєкту постанови про звільнення міністра з підписами народних депутатів.

"Владислав Криклій ... не в курсі, що існує схема з монопольної сертифікації ГБО", - написав Куницький.

"Слуга народу" також оприлюднив відео, де він разом із колегою по фракції Олександром Дубинським розповідає Криклію про існуючі схеми, звинувачує міністра в тому, що він ці схеми покриває і пропонує "поки не пізно, піти у відставку".

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