Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги, щоб приховати можливі порушення при зважуванні, - Криклій. ВIДЕО
Сьогодні на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги.
Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю та почав вивантажувати його прямо посеред дороги, щоб уникнути будь-якої відповідальності за можливі порушення", - сказано в повідомленні.
Згідно з товарно-транспортною накладною, виданою ТОВ "Бетонні покриття і технології", щебінь прямував у ТОВ "Техтранс" і призначався для будівництва автодороги Н-11.
"Прикро, що поки одні будують автодороги, інші їх руйнують, нехтуючи дотриманням усіх обов'язкових правил. А найприкріше, що іноді - це одні і ті ж люди", - додав Криклій.
Міністр нагадав, що за відмову зупинитися для проходження ГВК зараз законодавством передбачена адміністративна відповідальність для водіїв.
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Я себе представляю такою картину маслом , что в Дании я отказываюсь и высыпаю камень на дороге .
Меня сражу арестуют , и вызовут другую фирму , которая весь это камень соберёт и свесит .
Их услуги будут мною оплачены 🤣🤣🤣