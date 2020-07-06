Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги, щоб приховати можливі порушення при зважуванні, - Криклій. ВIДЕО

Сьогодні на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю та почав вивантажувати його прямо посеред дороги, щоб уникнути будь-якої відповідальності за можливі порушення", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Неприпустиме навантаження на дороги", - Гончарук доручив поліції і Укртрансбезпеки навести порядок із фурами в Запорізькій області

Згідно з товарно-транспортною накладною, виданою ТОВ "Бетонні покриття і технології", щебінь прямував у ТОВ "Техтранс" і призначався для будівництва автодороги Н-11.

"Прикро, що поки одні будують автодороги, інші їх руйнують, нехтуючи дотриманням усіх обов'язкових правил. А найприкріше, що іноді - це одні і ті ж люди", - додав Криклій.

Міністр нагадав, що за відмову зупинитися для проходження ГВК зараз законодавством передбачена адміністративна відповідальність для водіїв.