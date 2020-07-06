УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12093 відвідувача онлайн
Новини Відео
11 963 71

В Україні успішно випробували рідинний двигун верхнього ступеня ракети-носія РД861К, - Держкосмос. ВIДЕО

На стенді №1 "Південмашу" завершився другий етап заключних доводочних випробовувань однокамерного рідинного ракетного двигуна РД861К, розробленого і виготовленого КБ "Південне" і ПО "Південний машинобудівний завод".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства, випробовування (три серії по п'ять включень сумарною тривалістю 1601,6 секунд) завершили повний цикл наземного відпрацювання двигуна й остаточно підтвердили працездатність обраної конструкції, систем і вузлів двигуна в діапазоні заданих умов експлуатації, відповідність основних характеристик РД861К заданим технічним завданням.

Зазначається, що РД861К - двигун верхнього ступеня ракети-носія з турбонасосною системою подачі компонентів палива, без допалювання генераторного газу та вдувом його в закритичну частину сопла. Двигун здатен забезпечувати багаторазовий запуск та керування вектором тяги по каналах "тангаж" та "рискання" в умовах космічного простору під час виведення корисного навантаження у цільову точку траєкторії.

Успішно проведені 26 червня випробування "завершили наземне відпрацювання двигуна РД861К, остаточно підтвердивши працездатність конструкції, систем і вузлів двигуна в діапазоні заданих умов експлуатації і його готовність до льотних випробувань у складі ступеня РН".

РД861К входить до складу третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" і призначений для створення тяги і маневрування. "Досягнуті показники дають можливість використання РД861К на другому ступені перспективної РН "Циклон-4М", розробка якої зараз триває", - повідомляють у Держкосмосі.

Автор: 

ракети (4030) Південмаш (104) Південне (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Молодцы ракетчики. Удачи и успехов. Нам скоро ракеты СД понадобятся. Дайте только нормальной власти вернуться.
показати весь коментар
06.07.2020 18:33
+12
Москалям не давати, у них батути.
показати весь коментар
06.07.2020 18:33
+8
Маск то чого має усихати, він не проти їх використання в своїх проектах.
показати весь коментар
06.07.2020 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы ракетчики. Удачи и успехов. Нам скоро ракеты СД понадобятся. Дайте только нормальной власти вернуться.
показати весь коментар
06.07.2020 18:33 Відповісти
Ну це сумнівна середня дальність, хіба що московія на Марс буде переселятись.
показати весь коментар
06.07.2020 18:35 Відповісти
Я понимаю что такое "верхняя ступень", пусть работают и отрабатывают технологии на современных материалах и современном оборудовании. При наличии всего этого, создание ЖРД для ракеты средней дальности -- это дело техники.
показати весь коментар
06.07.2020 18:46 Відповісти
Не хочу Вас образити, але не плутайте поняття "Двигун до ракети", і "Ракета-носій". Ракети-носії переважно будуються двох- і трьохступеневі. Цей двигун використовується на третій, і планується на другій ступені.
Я не знаю його характеристики, але думаю при невеличкому переобладнанні, цей, або подібний до нього двигун цілком можливо переробити піддвигун на балістичну ракету, або ж, зважаючи що цей двигун може відключатись-включатись, змінювати вектор і силу тяги, цілком можливо на його основі будути крилаті ракети. І дальності вистачить цілком.
Тут же ж головне - мізки, і технології, які в нас таки є, на відміну від північних сусідів.
показати весь коментар
06.07.2020 23:40 Відповісти
...удачи ...успехов ...денег нет , но вы держитесь ...
показати весь коментар
06.07.2020 19:39 Відповісти
Деньги на разработки и испытания пока есть. заложенные еще в программы при Порохе. Да и зарубежные заказчики исправно казну им пополняют. Так что держаться им не нужно. Тут вопросы к производству уже разработанных и испытанных ракет. И за это Зелю, придет время, кастрируют за измену родине.
показати весь коментар
06.07.2020 19:53 Відповісти
і де тут про потроха ?
...Починаючи з січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC._%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F ДП КБ Південне і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ДП ВО ПМЗ здійснювали вогневі конструкторські випробування маршового двигуна багатократного включення РД-861К третього ступеня ракети-носія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4 «Циклон-4» .У першому півріччі https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року відбулась серія доводочних випробувань. Випробувались два двигуна. Двигуни були укомплектовані штатними сопловим насадками з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу...
показати весь коментар
06.07.2020 20:07 Відповісти
Да просто так. "Грім-2", "Нептун", "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун". Они разрабатывались последние годы украинскими предприятиями в кооперации просто так, от нехрен делать и без денег. Вообще-то Южмаш у нас государственное предприятие и входит в госконцерн .
показати весь коментар
06.07.2020 20:15 Відповісти
"Они разрабатывались последние годы украинскими предприятиями в кооперации просто так, от нехрен делать и без денег"
это какие такие "последние годы"? можно все перечислить. я лишь напомню, что бюджет 2019 приняли в 2018.
показати весь коментар
06.07.2020 23:12 Відповісти
В нас є отрк "Грім" але треба таку щоб за Урал долетіла і щура ***** викурила з бункера в горах
показати весь коментар
06.07.2020 20:31 Відповісти
у нас НЕМА отрк "Грім"
показати весь коментар
08.07.2020 07:43 Відповісти
Нужно ещё к ракете нейтронное или ядерное яйцо,а может два яйца ,чтобы по назначению и в Кремль
показати весь коментар
06.07.2020 19:54 Відповісти
Москалям не давати, у них батути.
показати весь коментар
06.07.2020 18:33 Відповісти
Боюсь засветить новую разработку , но все таки . Могут и с рогатки в ручном режиме .
показати весь коментар
06.07.2020 18:51 Відповісти
Здорово! Усохни, Маск! Плачь, Рогозин!
показати весь коментар
06.07.2020 18:33 Відповісти
Маск то чого має усихати, він не проти їх використання в своїх проектах.
показати весь коментар
06.07.2020 18:36 Відповісти
Ещё бы он был против. Да только кто ему даст? Движок нужен для Циклон-4, которая окончательно разорит Маска.
показати весь коментар
06.07.2020 18:41 Відповісти
Взагалі дивно що приватна фірма влупила космічних першопроходців, іноді навіть шкода. Але з Рогозіними та фуйлами росії зараз нічого не світить.
показати весь коментар
06.07.2020 18:43 Відповісти
Форма собственности не имеет существенного значения. КБ "Южное" и "Южмаш" имеют все шансы это доказать Маску.
показати весь коментар
06.07.2020 18:59 Відповісти
Да ви що, я пам'ятаю ще ті часи, коли думка що космос це територія держав а не приватних осіб була головною. Цікаво б було подивитись на Сталіна, Хрущова коли б їм сказали, що умовна Кока - Кола влупить їх в космосі.
показати весь коментар
06.07.2020 19:03 Відповісти
Условная Кока-Кола давно и успешно делает русню в космосе. Или Вы думаете, что Боинг государственная контора? Маск такой же частник как и все производители ракет и спутников в США. С добрым утром!
показати весь коментар
06.07.2020 19:09 Відповісти
Ну ще не робить, але тенденція є. Радянський запас закінчується, а от зі своїм, без України у москалів тільки якутські моделі виходять. Зато є Крим.
показати весь коментар
06.07.2020 19:12 Відповісти
Да. Но ведь Крым важнее космоса? Или нет? Вы бы сто выбрали?
показати весь коментар
06.07.2020 19:13 Відповісти
Дружбу і союз з Україною, толку з того Криму.
показати весь коментар
06.07.2020 19:16 Відповісти
А Черновцы разве не дружат с Украиной?
показати весь коментар
06.07.2020 19:36 Відповісти
Чернівці і є частина України.
показати весь коментар
06.07.2020 19:46 Відповісти
Українські олігархи змусили кацапів вбивати українців?
показати весь коментар
06.07.2020 19:45 Відповісти
А не рашенский ставленник Янукович? Трижды поздравленный дорогим партнером?
показати весь коментар
06.07.2020 19:54 Відповісти
Москалі Морський старт пилять на металолом, може Маск викупить
показати весь коментар
06.07.2020 19:05 Відповісти
Как там у Рогозина дела? Уже на Марсе картоху посадил?
показати весь коментар
06.07.2020 18:58 Відповісти
эээх...когда-то на 100 каждый день гудело.....
показати весь коментар
06.07.2020 18:33 Відповісти
да уж. звук из детства...
показати весь коментар
06.07.2020 20:31 Відповісти
Дьім, вонь и огонь.
показати весь коментар
06.07.2020 18:34 Відповісти
Отака фуйня, кацап'ята...
показати весь коментар
06.07.2020 18:38 Відповісти
Українські винищувачі показали в дії

З 1 по 3 липня 2020 року в льотній бригаді ПвК "Центр" провели тактичні навчання. Для пошуку невідомої, малорозмірної цілі в небо підняли цілу ескадрилью винищувачів МіГ-29. Відео з навчань опублікували на сторінці https://www.facebook.com/kpszsu/ Командування Повітряних сил у Facebook.
Під час навчань перевірили готовність ескадрильї до виконання бойових завдань. Зокрема, завдання ударів по повітряних цілях, - йдеться в повідомленні. Здійснили 37 літако-вильотів з аеродромів Васильків, Миргород та Озерне.
Авіатори також відпрацьовували відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи на стоянку авіаційної ескадрильї, елементи охорони та оборони стоянки, роботу технічно-експлуатаційної частини в умовному виході на оперативний аеродром з елементами відновлення техніки, пошкодженої під час бойових дій.
Відпрацьовували також катапультування льотчиків з умовно збитого літака та дії пошуково-рятувальних груп для порятунку пілота.
"Льотчики добре виконали свою роботу. Всі умовні цілі перехоплено та знищено", - повідомили в командуванні. ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/donbas/***********-vinischuvachi-pokazali-v-diyi/973244
показати весь коментар
06.07.2020 18:39 Відповісти
Ну хоч якісь реалістичні сценарії почали відпрацьовувати а не як раніше
показати весь коментар
08.07.2020 08:15 Відповісти
Корольов, Мішин, Глушко, Рогозін... 4 прізвища як ознака деградації космічної галузі.
показати весь коментар
06.07.2020 18:40 Відповісти
Я бы на первое место поставил Янгеля. Это был принципиально другой тип ракет.
показати весь коментар
06.07.2020 18:54 Відповісти
Приймається, все рівно Рогозін це видатна постать **********, побільше б москалям таких керівників.
показати весь коментар
06.07.2020 19:01 Відповісти
Ну, если немного подразобраться - на их месте должен быть Берия.
показати весь коментар
06.07.2020 19:08 Відповісти
пришла клитина и наверное , в купальнике, сдвинула дело с мертвой точки, зашевелилось у ученных
показати весь коментар
06.07.2020 18:41 Відповісти
Ни фигуя себе ! Работает, как пчёлка !
показати весь коментар
06.07.2020 18:48 Відповісти
У нас очень мало новостей по ЮМЗ. А зря. Они эти 5 лет даром не теряли, а перевооружали производство новыми технологиями. И потихоньку находят свою нишу в мировой кооперации.
показати весь коментар
06.07.2020 18:57 Відповісти
да? интерсует только одно: стоимость запуска ниже чем у маска? что-то в интернете про циклон-4 вообще прайсов нету.
показати весь коментар
06.07.2020 23:22 Відповісти
Ну так 15 років створювати 1 ступень - жоден бізнес цього б не витримав, а держбюджет ще тримається!
показати весь коментар
08.07.2020 08:17 Відповісти
Космос буде наш!!! Все буде Україна!!!
показати весь коментар
06.07.2020 18:53 Відповісти
Молодцы! Больше нужно развивать науку в Украине! Нужно национальную идею Украины сделать науку!
показати весь коментар
06.07.2020 19:04 Відповісти
Молодчага таки фон Браун.
Модернизируют, модернизируют, а оно все летает.
показати весь коментар
06.07.2020 19:06 Відповісти
Навіть не фон Браун, принцип ракетної тяги використовували ще корейці у війні з монголами в 13 ст.
показати весь коментар
06.07.2020 19:10 Відповісти
Немного займись самообразованием.
На разведении кроликов далеко не уедешь.
Начни с мемуаров.
показати весь коментар
06.07.2020 19:12 Відповісти
Як би ви попали зараз до мене в кабінет, певне вдавились би від заздрощів по кількості книг у мене. Непрочитаних серед них нема. 7 шкафів висотою 2,6 м і шириною 3м.Та й дві вищих освіти маю, а от кроликів не маю.
показати весь коментар
06.07.2020 19:15 Відповісти
ну як кожна рузьга свиня він вважає себе вищим за інших.
На відміну від фашистів які мали хоча б якісь приводи для цього рузьгє їх мавпує на порожньому місці
показати весь коментар
08.07.2020 08:19 Відповісти
ВОПРОС - НАФУЯ? от этого украинцы стали богаче или их стали больше уважать... просто своровали бабло, использовали технологию и материаловедение, которым далеко за 40 лет и сейчас хвастаются? тюрьма по этим кацманавтам плачет...
показати весь коментар
06.07.2020 19:21 Відповісти
В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 2931
показати весь коментар
06.07.2020 19:28 Відповісти
Мда, ты совсем сосна корабельная...
показати весь коментар
06.07.2020 19:31 Відповісти
Жодних розробок КБ Південне без плану їх втілення не робить. Який план втілення цього двигуна? Робіть свої припущення. Ми ознайомимось з задоволенням
показати весь коментар
06.07.2020 20:11 Відповісти
для чого, щоб капітельманша х...лу подарувала чи на його вимогу знищила?
показати весь коментар
06.07.2020 23:35 Відповісти
чітко ти його
показати весь коментар
06.07.2020 23:59 Відповісти
та він упоротий якийсь за вОну, було якось перекинувся за шмарклю, а потім знову в секту повернувся
показати весь коментар
07.07.2020 07:38 Відповісти
РД861К....чото такое помню по 2000-м годам...тогда тупые кацапы профинансювали проект с южмашевскими, но чото дальше огневых испытаний не срослось...наверное то был какой-то другой РД861К, а не сегодняшний...
показати весь коментар
06.07.2020 20:40 Відповісти
не 2000, а 2003-2006 и не раши, а бразилия.
В середине февраля 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%91_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 ГКБ «Южное» завершило предварительные испытания двигателя для третьей ступени РН «Циклон-4» РД861К. Цикл испытания составил 1,5 месяца и проведен на одном двигателе без снятия его со стенда. Был отработан более чем тройной ресурс по продолжительности работы и по количеству включений (1362 с и 11 включений). При этом было проведено одно включение продолжительностью 450 с (полный полётный ресурс)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4#cite_note-dvigatel-16 [16] .

южмаш этот движок периодически запускает и выдает как новость.
года 2 назад, тоже "запускали".
показати весь коментар
06.07.2020 23:25 Відповісти
>> Не дочекались бразильці, а залишалось то зовсім трохи - якихось ще 15 років

южмаш этот движок периодически запускает и выдает как новость.
года 2 назад, тоже "запускали".

>> значить гроші скінчились - зараз будуть просити ще
показати весь коментар
08.07.2020 08:23 Відповісти
Слава всім інженерам конструкторам які залишаються працювати на свою прогнилою корупцією державу , а не вп***ли як я після універу .!
показати весь коментар
06.07.2020 20:44 Відповісти
Якби вони працювали, то ми мали б вже за 30 років двигуни до всіх 3 ступенів, а не лише до останньої який абсолютно непотрібний без двигунів перших двох ступенів.
Тож після 30 років роботи цього "КБ" не маємо жодних (!!!!) здобутків
показати весь коментар
08.07.2020 10:50 Відповісти
Илон Маск - нет, на "Южмаше" не слышали?! Когда уже этим ********* прекратят давать народные деньги выкидывать? Какой там )(уя космос, они трактор и то нормально сделать не смогли...
показати весь коментар
06.07.2020 22:28 Відповісти
Страшновато как-то выглядит этот двигатель со стороны
показати весь коментар
06.07.2020 23:04 Відповісти
 
 