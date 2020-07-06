В Україні успішно випробували рідинний двигун верхнього ступеня ракети-носія РД861К, - Держкосмос. ВIДЕО

На стенді №1 "Південмашу" завершився другий етап заключних доводочних випробовувань однокамерного рідинного ракетного двигуна РД861К, розробленого і виготовленого КБ "Південне" і ПО "Південний машинобудівний завод".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства, випробовування (три серії по п'ять включень сумарною тривалістю 1601,6 секунд) завершили повний цикл наземного відпрацювання двигуна й остаточно підтвердили працездатність обраної конструкції, систем і вузлів двигуна в діапазоні заданих умов експлуатації, відповідність основних характеристик РД861К заданим технічним завданням.

Зазначається, що РД861К - двигун верхнього ступеня ракети-носія з турбонасосною системою подачі компонентів палива, без допалювання генераторного газу та вдувом його в закритичну частину сопла. Двигун здатен забезпечувати багаторазовий запуск та керування вектором тяги по каналах "тангаж" та "рискання" в умовах космічного простору під час виведення корисного навантаження у цільову точку траєкторії.

Успішно проведені 26 червня випробування "завершили наземне відпрацювання двигуна РД861К, остаточно підтвердивши працездатність конструкції, систем і вузлів двигуна в діапазоні заданих умов експлуатації і його готовність до льотних випробувань у складі ступеня РН".

РД861К входить до складу третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" і призначений для створення тяги і маневрування. "Досягнуті показники дають можливість використання РД861К на другому ступені перспективної РН "Циклон-4М", розробка якої зараз триває", - повідомляють у Держкосмосі.