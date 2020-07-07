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"Слуга народу" Верещук з використанням інформації пресслужби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році. ВIДЕО

У прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 6 липня, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук озвучила кремлівський фейк про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко в 2014 році нібито вітав президента РФ Володимира Путіна з днем ​​Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час ефіру, який був присвячений темі ймовірного загострення на Донбасі, про що попереджають іноземні та українські військові фахівці, Верещук озвучила фейкову новину, датовану червнем 2014 року, коли Порошенко тільки був обраний на посаду президента. При цьому нардепка не вказувала, що першоджерелом походження фейкової інформації був прессекретар Путіна Пєсков.

Зокрема, нардепка Верещук заявляла, що цю новину повідомляв "24 канал". Однак той цю інформацію передавав з посиланням на прессекретаря Путіна Пєскова.

П'ятий президент попросив сказати, яким є першоджерело такої інформації. Верещук зачитала: "Про це повідомив прессекретар російської держави Дмитро Пєсков".

Експрезидент зі свого боку знайшов повідомлення із сайту президента України, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки".

Він також зазначив, що такими темпами партія влади скоро скотиться до "розп'ятого хлопчика", який став яскравим символом агресивної та брехливої російської пропаганди.

Своєю чергою ведучий "Свободи слова" Вадим Карп'як зазначив: "Коли CNN повідомляє щось із посиланням на Усаму бен Ладена, то це не означає, що слова Усами бен Ладена - правда. Вони цитують слова і вказують джерело".

Верещук відповіла: "Правильно! І як діє в цьому випадку президент країни, яка бореться з Путіним...".

Читайте також: Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський

"Ніяк! У тім-то й справа, що ніяк. Ось в Америці точно - він не реагує", - відповів ведучий.

"Ну тоді все. Тоді все правильно зробив Порошенко", - констатувала Верещук.

Прессекретар п'ятого президента Святослав Цеголко на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Російська гібридна війна - це коли депутат українського парламенту, якого у фракцію Зеленського привів Медведчук, 10 хвилин кричить на ток-шоу Свобода слова: "24 канал повідомив", при цьому приховуючи, що це заява прессекретаря Путіна".

Нагадаємо, 12 червня 2014 року інформацію про привітання Порошенком Путіна з посиланням на слова Пєскова поширювали низка проросійських ЗМІ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича

Автор: 

Порошенко Петро (15181) путін володимир (23881) росія (65394) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+174
Вот так и рождаются фейки про Пороха! А потом нам с пеной у рта доказывают что Порох алкоголик и брата убил!
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07.07.2020 10:32
+112
"Слуга народа" Верещук с использованием кремлевского фейка обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году - Цензор.НЕТ 2448
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07.07.2020 10:36
+107
"Слуга народа" Верещук с использованием кремлевского фейка обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году - Цензор.НЕТ 6111
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07.07.2020 10:34
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у мене немає ніяких симпатій до Верещук. Нехай Порошенко або скаже "я не вітав" або забирає з собою цю дамочку і їдуть до свого улюбленця удвох. Так як всі розмови президентів записуються, можна зробити запит на стенограму розмови, буде цікаво.
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07.07.2020 22:29 Відповісти
Сосна Козака? Не верю...
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07.07.2020 22:28 Відповісти
Шалавы, фотографы, насильники, арахамии... мудрый народ. Знал кого выбрать.
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07.07.2020 22:30 Відповісти
Матке рака И вот это самое умное среди зеков...
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07.07.2020 22:34 Відповісти
В усьому цьому мені сподобалось те, що це тупе сучище, навіть, не зрозуміло, що спалили всю шоблу-***** і процедуру створення і запуску цією шоблою фейків, а також схему їх розповсюдження жидівськими, переважно, ЗМІ.
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07.07.2020 22:34 Відповісти
"Слуга народу" Верещук з використанням кремлівського фейку звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 816
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07.07.2020 22:35 Відповісти
Вставте ей кляп в рот и дайте по морде, она в этом нуждается.
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07.07.2020 22:37 Відповісти
её фото с телефоном - готовый бюст злобной зебилки-малороски
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07.07.2020 22:39 Відповісти
"Слуга народу" Верещук з використанням кремлівського фейку звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 44
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07.07.2020 22:43 Відповісти
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 8990
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08.07.2020 10:21 Відповісти
а може мудрый зелёный нарид выбрал вересчучку за, шо ана...валантёрила в трудная для страны время в 2014 гаду и даже была...на передке ???
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07.07.2020 22:47 Відповісти
"...Я недавно взяла погортати "Коморівський" томик Марко Вовчок , розгорнула на "Інститутці" - й залипла, доки не дочитала до кінця. І зрозуміла нарешті, чого вони тоді всі в Петербурзі від баришні тащились і кричали "Шекспір! Шекспір!", як іронізував Тургенєв (втім, доволі добродушно, треба визнати), - а то, нівроку, були люди, які справді знались на літературі, на самому тільки "женском обаянії" в салоні у Гребінки їй виїхати б не вийшло!))) По-1-ше, це справді розкішно написано: психологічні деталі ниже баришня, як ґерданчик! так "жирно", щоб ложка стояла (і одночасно як вода пилося!), тільки аж у 20-му ст. модерністи писати навчились, а це ж, курча, 1850-ті рр.! - але по-2-ге, чи пак "ще найпопершіше", як Вінні-Пух казав, - це абсолютно стріхозривний текст в сенсі "відкриття героїні"! І отут уже, мальчики, звиняйте - ні одна собака в усій західній літературі до того, що таке ЖІНКА-ПСИХОПАТКА ПРИ ВЛАДІ на той час (і надовго по тому, аж до самого Кена Кізі!) ще банально, тупо Не ДОДУМАЛАСЬ (а "Інститутка" саме ПРО ЦЕ - про психопатію влади, в школі якось випадає з уваги, що там і чоловік, і бабуся героїні в таке саме, коли не гірше "кріпацтво" потрапляють, як поставлені від неї в залежність законом кріпацькі душі, тобто суть не в кріпацтві, котре, ясєнпень, зло, а в отому геніальному: "-Не пийте! - Та коли ж я хочу пити? - А я не хочу!" - котрого ніяким аболіціоністським указом, уві і ах, не скасуєш, це просто chapeau bas, я аж облизнулася, і якого, питається, милого цей приклад ще не в підручниках, замість якогось там Стенфордського експерименту?)).
І так, це могла побачити - ТІЛЬКИ жінка: такого портрету токсичної кобіти до Марка Вовчка в літературі не було, всі попередні маніпуляторки-суки-лиходійки, маркіза де Мертей, Беккі Шарп і т.д. трактувались авторами як "девіантки", котрих суспільство, викривши, неодмінно "вирвєт із своїх рядов", ну просто як ізмєнщіцу із сєрдца)), дуже чоловіча візія (Міледі у Дюма сюди ж, і навіть Марґарет Мітчел, котра могла б бути прозірливішою, ще віддає данину тренду), бо ні в 19-му ст., ні в 20-му (я про це волаю казна-скільки років) жінка ще НЕ СПРИЙМАЄТЬСЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНО СЕРЙОЗНА ЗАГРОЗА!!! Це ще "чоловічий світ", де гарнюня-сирота (а інститутка якраз і гарнюня, й сирота!) - ще об'єкт ОПІКИ, покровительства, потенційна ЖЕРТВА, abused, not an abuser (згадайте весь наратив "покривдженої дівчинки" ЮВТ на посту прем'єр-міністра - оце класика жанру, і, курча, це ж іще в 2000-ні спрацьовувало, її реально ЖАЛІЛИ!((((( Проти цієї honeytrap чоловіча культура НЕ МАЛА І НЕ МАЄ "лома" (хто ДО і КРІМ Шекспіра, не всує тут пом'янутого, вкурив, що Гелена Троянська - не "ах какая женщина", а брехлива токсична ****?), так що Марко Вовчок тут по факту виступила "впєрєді планєти всєй" і з відкриттям, до якого й жіноча-то культура щойно через 120 рочків дочовгала (Крістева в 1970-ті писала про жінок у владі, що кель, мовляв, домаж, а ми-то думали, що як тільки дєвочок пустити, так зразу все й направиться, - м.ін., якісь дурепи навіть оце тепер щось подібне були писали після призначення Венедиктової, тіпа, "плюс - что женщина")), - і якби ми своїм добром тямили розпоряджатися по-хазяйськи, то досі можна було б переконати Захід відкривати "жіночу емансипацію в культурі 19-го ст" не Ібсеновою "Норою", а таки Марією нашою Олександрівною з її шикарними Настями й Устями («там такий гарний панич за неї просив» - чорт, ну блискуче ж, блискуче, досі боляче!)..." - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158575841778953?__tn__=K-R
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07.07.2020 22:48 Відповісти
У вас,що-шизофренія?
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08.07.2020 05:20 Відповісти
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07.07.2020 23:44 Відповісти
Не верещакам судити Порошенка, але й не цеголкам відповідати верещакам.
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07.07.2020 23:53 Відповісти
Это фиаско, Верищук!
Хотя она даже не поняла как села в лужу...

"Вона була зовсім тупа - любила Микалайчука...."
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08.07.2020 00:33 Відповісти
Листая старые странички...
http://kremlin.ru/events/president/news/45902 Телефонный разговор с Петром Порошенко
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08.07.2020 01:28 Відповісти
А що це за сайт?
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08.07.2020 06:58 Відповісти
чисто *****.
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08.07.2020 10:12 Відповісти
А хто посилається на сайти *****, як на істину в останній інстанції?))
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08.07.2020 11:02 Відповісти
грандиозная дура! других комментов просто нету, они излишни
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08.07.2020 01:08 Відповісти
ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПОЛИЛ ЕЁ ВОДИЧКОЙ? У БАБЫ ЯВНАЯ ИСТЕРИКА!!!
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08.07.2020 01:52 Відповісти
Стыдно за СЛУГ, каких тупорылых выбирают
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08.07.2020 02:42 Відповісти
Тут треба розділяти. Коли Раша каже, що Петро поздоровив Путєна, то це Раша бреше. А коли Раша каже, що Петро є першим ворогом для кремля, то це Раша каже правду. Це вам кожен платний порохобот підтвердить.
_____________________
Але як на мене, то варто припинити використовувати у внутрішній політиці те, що там Раша каже.
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08.07.2020 07:11 Відповісти
та да. мы тут всей базой НАТО фабрикой Рошен порохоботим за рошенки.
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08.07.2020 07:25 Відповісти
Та не, вы голосуете вместе с шоблой
Членограя за дерибан, а прикидываетесь
Простачками, разве Порошенко и членограй
Не голосуют вместе за ограбление украинцев ?
Или то, что руки Порошенко в крови
Музычко и Мужчиля не роднит его с членограем,
Кинувшим за решётку Кузьменко и Антоненко ?
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08.07.2020 08:37 Відповісти
зброд в той партии еще тот...
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08.07.2020 07:13 Відповісти
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 1145
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08.07.2020 07:49 Відповісти
Верещук - классический пример идиотки.
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08.07.2020 07:59 Відповісти
и что цензор тоже?
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 4693
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08.07.2020 08:10 Відповісти
... собщил Песков.

Без указания мнения Цензора об этой новости, что это правда.
Т.е. именно так, как, по мнению Карпяка, и должны такие новости озвучиваться.

У тебя, зелебобик-бот, еще вопросы есть?
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08.07.2020 08:33 Відповісти
По сути поздравил то такое,
Обрыганные слуги членограя
Беснуются, такткак люди видят,
Что их шобла наглее Петиной,
Хотя Порошенко можно было бы
И нормальные обвинения выдвинуть,
Но они просто пытаются людишек
Нахлобучить
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08.07.2020 08:42 Відповісти
"Без указания мнения Цензора об этой новости, что это правда." - это какой-то новый стандарт журналистики?
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08.07.2020 09:02 Відповісти
Пропагандистский стандарт российской "журналистики", родной и привычный для кацапов, совков и... как оказывается, зелебобиков тоже!
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08.07.2020 11:03 Відповісти
В моем представлении журналист как раз и должен избегать собственного мнения в публикациях, писать сухо по фактам, максимально объективно. Если автор коммента предлагает помечать авторами свои статьи, как "правдивые", стало быть остальные он должен помечать как "фейк", что по сути, забавно.
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08.07.2020 11:11 Відповісти
Мне не совсем понятна нужность дискуссии о том, что и так должно быть понятно взрослым образованным людям...
Ну ладно, поясню, только один раз.
---
Цензор 6 лет назад подал новость честно - "Песков сказал...", без высказывания своего мнения о сказанном Песковым, без навешивания ярлыком. Это и есть журналистика (качественная или нет - это другой разговор, но это не чистая пропаганда как 99% инфы в Раше).
Ботом выше именно это и было поставлено в вину Цензору. Очевидно же, что боту ближе другая подача новостей... очевидно завоняло запоребриком.
---
Теперь про ваше понимание журналистики. Оно неверно. Журналист имеет полное право высказывать свою точку зрения. В определенных расках, конечно, перейдя которые он становится уже пропагандистом. То, что вы требуете - это аналитика, а не журналистика.
---
"...автор коммента предлагает помечать авторами свои статьи, как "правдивые"..."

Ну и кто же предлагает? Вы точно поняли то, что писалось выше мною и ботом?
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08.07.2020 12:55 Відповісти
P.S. Разжую, раз уж до вас не дошло очевидное.
Не предлагалось, а показывалась т.зр. мокшанского запоребрикового бота. Они мыслят именно так.
Поражен, что такая элементарщина не дошла до вас...

На этом разговор закончен. У меня нет времени на ликбез непонятно кому да еще и бесплатно.
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08.07.2020 12:58 Відповісти
Твои хозяева начали набирать ботов из совсем уж глупых людей.
Это ж надо - приводить такие доказательства идиотии Цензора...
Видать, денег у твоих хозяев все меньше, раз набирают школоту по цене рупь за кило.
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08.07.2020 08:40 Відповісти
Первые месяцы после инаугурации, в контексте внешней агрессии, Порошенко тщательно избегал прямых определений: россия , путин, кремль... Как минимум полгода он пользовался исключительно абстрактными терминами- агрессор, враг... На откровенную антироссийскую риторику он перешел, когда стало совсем очевидно, что война на долгие годы.
Нет ни малейших сомнений, что в одном из первых, если не самом первом, телефонном разговоре с путиным вполне могло прозвучать подобное поздравление. И оно 100% прозвучало. Но это бесполезно разъяснять порохо-зомби. У Петра сказали что фейк, значит фейк.))
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08.07.2020 09:22 Відповісти
Нда.
Это очередной зашквар зелебобиков - доверять пресс-службе страны-агрессора больше, чем пресс-службе своего президента...
---
Редакции Цензора респект за правильные акценты в этой новости.
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08.07.2020 08:30 Відповісти
Порошенко и членограй одного поля ягоды,
Но зеленский ещё и гнида редкая,
Брехло ублюдочное, в отличии от брехла
Камуняцкого
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08.07.2020 08:30 Відповісти
Наша Захарова, трохи красивше, но тупее...
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08.07.2020 08:32 Відповісти
Всех зеле-ботов мобилизовали вычищать-вылизывать зашквар их Верещучки...

Или это уже кацапо-боты под зе-билов косят, как уже было год тому?
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08.07.2020 08:36 Відповісти
В Україні призвище давали по зовнішнім признакам і від поведінки. Наверно ще пращури цієї сучки вміли хорошо ВЕРЕЩАТИ, Призвище відповідає дійсності. Взагалі то баба-базарна,яка корчить із себе великого політикаі бігає по всім каналам з своєю брехнею.
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08.07.2020 08:38 Відповісти
по сути все верно
но...
поправь знание украинского языка
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08.07.2020 08:42 Відповісти
Зе *******...
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08.07.2020 08:48 Відповісти
За 5 лет президентства Пороха кремлевское медведчутское шобло так засело в кабинетах как никогда. Ведь многие забыли или не знают, что порох с конца 90-х начинал с подонком Медведчуком.
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08.07.2020 09:42 Відповісти
брешеш, ольгінське падло. У владних кабінетах мертвечуківці не засідали. Засіли вони вже при кловану - всілякі єрмаки та іже з ними. А те, що 15% остолопів охлосу готові надати мертвечукам представницький мандат - то це проблема будь-якої влади.
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08.07.2020 10:06 Відповісти
Достаточно посмотреть и послушать таких депутатов,чтобы понять,какие дебилы сидят у нас в парламенте и управляют страной!
Боже мой,и они ещё пишут нам законы,по которым мы должны жить,это же мрак и ужас!
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08.07.2020 10:23 Відповісти
она пришла на передачу обгадить Пороха, а о своей работе в комитете вообще ничего не сказала, противно и стыдно было слушать
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08.07.2020 10:35 Відповісти
Всё бы ничего, но в 2014 году, Цензор.Нет сами писали об этой новости и видимо тогда они не считали это фейком.
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08.07.2020 13:45 Відповісти
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 3933
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08.07.2020 13:46 Відповісти
Зелена підла верещучна шавка,ця гидота верещук!Як же ти обісралась,ватна гнида!Це ж потрібно прикинутись повною шизоідкою,щоб зачітувати цей брехливий фейк,як і усі "новини про крадія"Порошенко, від піскова.О де падло зелемойське,ця зелена підстилка,Свірещук.А чього не розповідаешь про Ш -мандель юлю,прес-секретутку зеленого наркомана,яка вагітна від убогого,лицеміра і брехуна зеленого шута?Шо ж ти свіжі новини,не помічаешь,а брехню розповсюджуешь ,цинічна,підла падлюко?Повний зашквар ціеі зеленоі мафіі саранчі,яка грабує Украіну,в турбо-режимі.Відповідати будуту падли ,і це вже не фейково,а насправді,так як від кримінальних проваджень проти зелених бездарів,рве краіну.Саджати ,саджати,і ще раз саджати цю зелену погань,матеріалу достатньо више криші.Це самий цинічний,брехливий,підлий і Трусливий гном-наркоман за усіх президентів Украіни.Фу,смердить від зеленого лайна!
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11.07.2020 13:23 Відповісти
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