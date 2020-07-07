"Слуга народу" Верещук з використанням інформації пресслужби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році. ВIДЕО

У прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 6 липня, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук озвучила кремлівський фейк про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко в 2014 році нібито вітав президента РФ Володимира Путіна з днем ​​Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час ефіру, який був присвячений темі ймовірного загострення на Донбасі, про що попереджають іноземні та українські військові фахівці, Верещук озвучила фейкову новину, датовану червнем 2014 року, коли Порошенко тільки був обраний на посаду президента. При цьому нардепка не вказувала, що першоджерелом походження фейкової інформації був прессекретар Путіна Пєсков.

Зокрема, нардепка Верещук заявляла, що цю новину повідомляв "24 канал". Однак той цю інформацію передавав з посиланням на прессекретаря Путіна Пєскова.

П'ятий президент попросив сказати, яким є першоджерело такої інформації. Верещук зачитала: "Про це повідомив прессекретар російської держави Дмитро Пєсков".

Експрезидент зі свого боку знайшов повідомлення із сайту президента України, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки".

Він також зазначив, що такими темпами партія влади скоро скотиться до "розп'ятого хлопчика", який став яскравим символом агресивної та брехливої російської пропаганди.

Своєю чергою ведучий "Свободи слова" Вадим Карп'як зазначив: "Коли CNN повідомляє щось із посиланням на Усаму бен Ладена, то це не означає, що слова Усами бен Ладена - правда. Вони цитують слова і вказують джерело".

Верещук відповіла: "Правильно! І як діє в цьому випадку президент країни, яка бореться з Путіним...".

Читайте також: Переслідування Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Кваснєвський

"Ніяк! У тім-то й справа, що ніяк. Ось в Америці точно - він не реагує", - відповів ведучий.

"Ну тоді все. Тоді все правильно зробив Порошенко", - констатувала Верещук.

Прессекретар п'ятого президента Святослав Цеголко на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Російська гібридна війна - це коли депутат українського парламенту, якого у фракцію Зеленського привів Медведчук, 10 хвилин кричить на ток-шоу Свобода слова: "24 канал повідомив", при цьому приховуючи, що це заява прессекретаря Путіна".

Нагадаємо, 12 червня 2014 року інформацію про привітання Порошенком Путіна з посиланням на слова Пєскова поширювали низка проросійських ЗМІ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича