"Слуга народу" Верещук з використанням інформації пресслужби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем Росії в 2014 році. ВIДЕО
У прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 6 липня, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук озвучила кремлівський фейк про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко в 2014 році нібито вітав президента РФ Володимира Путіна з днем Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час ефіру, який був присвячений темі ймовірного загострення на Донбасі, про що попереджають іноземні та українські військові фахівці, Верещук озвучила фейкову новину, датовану червнем 2014 року, коли Порошенко тільки був обраний на посаду президента. При цьому нардепка не вказувала, що першоджерелом походження фейкової інформації був прессекретар Путіна Пєсков.
Зокрема, нардепка Верещук заявляла, що цю новину повідомляв "24 канал". Однак той цю інформацію передавав з посиланням на прессекретаря Путіна Пєскова.
П'ятий президент попросив сказати, яким є першоджерело такої інформації. Верещук зачитала: "Про це повідомив прессекретар російської держави Дмитро Пєсков".
Експрезидент зі свого боку знайшов повідомлення із сайту президента України, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки".
Він також зазначив, що такими темпами партія влади скоро скотиться до "розп'ятого хлопчика", який став яскравим символом агресивної та брехливої російської пропаганди.
Своєю чергою ведучий "Свободи слова" Вадим Карп'як зазначив: "Коли CNN повідомляє щось із посиланням на Усаму бен Ладена, то це не означає, що слова Усами бен Ладена - правда. Вони цитують слова і вказують джерело".
Верещук відповіла: "Правильно! І як діє в цьому випадку президент країни, яка бореться з Путіним...".
"Ніяк! У тім-то й справа, що ніяк. Ось в Америці точно - він не реагує", - відповів ведучий.
"Ну тоді все. Тоді все правильно зробив Порошенко", - констатувала Верещук.
Прессекретар п'ятого президента Святослав Цеголко на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Російська гібридна війна - це коли депутат українського парламенту, якого у фракцію Зеленського привів Медведчук, 10 хвилин кричить на ток-шоу Свобода слова: "24 канал повідомив", при цьому приховуючи, що це заява прессекретаря Путіна".
Нагадаємо, 12 червня 2014 року інформацію про привітання Порошенком Путіна з посиланням на слова Пєскова поширювали низка проросійських ЗМІ в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І так, це могла побачити - ТІЛЬКИ жінка: такого портрету токсичної кобіти до Марка Вовчка в літературі не було, всі попередні маніпуляторки-суки-лиходійки, маркіза де Мертей, Беккі Шарп і т.д. трактувались авторами як "девіантки", котрих суспільство, викривши, неодмінно "вирвєт із своїх рядов", ну просто як ізмєнщіцу із сєрдца)), дуже чоловіча візія (Міледі у Дюма сюди ж, і навіть Марґарет Мітчел, котра могла б бути прозірливішою, ще віддає данину тренду), бо ні в 19-му ст., ні в 20-му (я про це волаю казна-скільки років) жінка ще НЕ СПРИЙМАЄТЬСЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНО СЕРЙОЗНА ЗАГРОЗА!!! Це ще "чоловічий світ", де гарнюня-сирота (а інститутка якраз і гарнюня, й сирота!) - ще об'єкт ОПІКИ, покровительства, потенційна ЖЕРТВА, abused, not an abuser (згадайте весь наратив "покривдженої дівчинки" ЮВТ на посту прем'єр-міністра - оце класика жанру, і, курча, це ж іще в 2000-ні спрацьовувало, її реально ЖАЛІЛИ!((((( Проти цієї honeytrap чоловіча культура НЕ МАЛА І НЕ МАЄ "лома" (хто ДО і КРІМ Шекспіра, не всує тут пом'янутого, вкурив, що Гелена Троянська - не "ах какая женщина", а брехлива токсична ****?), так що Марко Вовчок тут по факту виступила "впєрєді планєти всєй" і з відкриттям, до якого й жіноча-то культура щойно через 120 рочків дочовгала (Крістева в 1970-ті писала про жінок у владі, що кель, мовляв, домаж, а ми-то думали, що як тільки дєвочок пустити, так зразу все й направиться, - м.ін., якісь дурепи навіть оце тепер щось подібне були писали після призначення Венедиктової, тіпа, "плюс - что женщина")), - і якби ми своїм добром тямили розпоряджатися по-хазяйськи, то досі можна було б переконати Захід відкривати "жіночу емансипацію в культурі 19-го ст" не Ібсеновою "Норою", а таки Марією нашою Олександрівною з її шикарними Настями й Устями («там такий гарний панич за неї просив» - чорт, ну блискуче ж, блискуче, досі боляче!)..." - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158575841778953?__tn__=K-R
Хотя она даже не поняла как села в лужу...
"Вона була зовсім тупа - любила Микалайчука...."
http://kremlin.ru/events/president/news/45902 Телефонный разговор с Петром Порошенко
_____________________
Але як на мене, то варто припинити використовувати у внутрішній політиці те, що там Раша каже.
базой НАТОфабрикой Рошен порохоботим за рошенки.
Членограя за дерибан, а прикидываетесь
Простачками, разве Порошенко и членограй
Не голосуют вместе за ограбление украинцев ?
Или то, что руки Порошенко в крови
Музычко и Мужчиля не роднит его с членограем,
Кинувшим за решётку Кузьменко и Антоненко ?
Без указания мнения Цензора об этой новости, что это правда.
Т.е. именно так, как, по мнению Карпяка, и должны такие новости озвучиваться.
У тебя, зелебобик-бот, еще вопросы есть?
Обрыганные слуги членограя
Беснуются, такткак люди видят,
Что их шобла наглее Петиной,
Хотя Порошенко можно было бы
И нормальные обвинения выдвинуть,
Но они просто пытаются людишек
Нахлобучить
Ну ладно, поясню, только один раз.
---
Цензор 6 лет назад подал новость честно - "Песков сказал...", без высказывания своего мнения о сказанном Песковым, без навешивания ярлыком. Это и есть журналистика (качественная или нет - это другой разговор, но это не чистая пропаганда как 99% инфы в Раше).
Ботом выше именно это и было поставлено в вину Цензору. Очевидно же, что боту ближе другая подача новостей... очевидно завоняло запоребриком.
---
Теперь про ваше понимание журналистики. Оно неверно. Журналист имеет полное право высказывать свою точку зрения. В определенных расках, конечно, перейдя которые он становится уже пропагандистом. То, что вы требуете - это аналитика, а не журналистика.
---
"...автор коммента предлагает помечать авторами свои статьи, как "правдивые"..."
Ну и кто же предлагает? Вы точно поняли то, что писалось выше мною и ботом?
Не предлагалось, а показывалась т.зр. мокшанского запоребрикового бота. Они мыслят именно так.
Поражен, что такая элементарщина не дошла до вас...
На этом разговор закончен. У меня нет времени на ликбез непонятно кому да еще и бесплатно.
Это ж надо - приводить такие доказательства идиотии Цензора...
Видать, денег у твоих хозяев все меньше, раз набирают школоту по цене рупь за кило.
Нет ни малейших сомнений, что в одном из первых, если не самом первом, телефонном разговоре с путиным вполне могло прозвучать подобное поздравление. И оно 100% прозвучало. Но это бесполезно разъяснять порохо-зомби. У Петра сказали что фейк, значит фейк.))
Это очередной зашквар зелебобиков - доверять пресс-службе страны-агрессора больше, чем пресс-службе своего президента...
---
Редакции Цензора респект за правильные акценты в этой новости.
Но зеленский ещё и гнида редкая,
Брехло ублюдочное, в отличии от брехла
Камуняцкого
Или это уже кацапо-боты под зе-билов косят, как уже было год тому?
но...
поправь знание украинского языка
Боже мой,и они ещё пишут нам законы,по которым мы должны жить,это же мрак и ужас!