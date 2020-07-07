Степанов про присутність фанатів на футбольних матчах: Постійно думаємо і шукаємо варіанти, але поки ситуація не дає можливості це зробити. ВIДЕО

Футбольним уболівальникам поки доведеться почекати з поверненням на трибуни під час матчів їхніх команд, у тому числі не буде їх і на завтрашньому фіналі Кубка України в Харкові.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так глава МОЗ відповів на запитання про те, коли буде дозволено відвідування футбольних матчів, і зауваження, що днями президент київського "Динамо" Ігор Суркіс закликав відомство пустити вболівальників на стадіон "Металіст" на 29-й фінал національного Кубка.

Степанов заявив, що "дуже поважає" фанатів, бо "сам уболівальник".

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"Я розумію їхнє бажання. Але це здоров'я і життя наших громадян. Епідситуація зараз не дає можливості це зробити (допустити фанатів на стадіон. - Ред.), особливо в Харкові, де сьогодні, наприклад, 45 випадків захворювання", - сказав він, аргументувавши заборону на масові зібрання.

Степанов заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я думають і шукають варіанти повернення до звичайного життя, зокрема і над можливістю присутності фанатів на футбольних матчах.