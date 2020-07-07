Степанов про присутність фанатів на футбольних матчах: Постійно думаємо і шукаємо варіанти, але поки ситуація не дає можливості це зробити. ВIДЕО
Футбольним уболівальникам поки доведеться почекати з поверненням на трибуни під час матчів їхніх команд, у тому числі не буде їх і на завтрашньому фіналі Кубка України в Харкові.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Так глава МОЗ відповів на запитання про те, коли буде дозволено відвідування футбольних матчів, і зауваження, що днями президент київського "Динамо" Ігор Суркіс закликав відомство пустити вболівальників на стадіон "Металіст" на 29-й фінал національного Кубка.
Степанов заявив, що "дуже поважає" фанатів, бо "сам уболівальник".
"Я розумію їхнє бажання. Але це здоров'я і життя наших громадян. Епідситуація зараз не дає можливості це зробити (допустити фанатів на стадіон. - Ред.), особливо в Харкові, де сьогодні, наприклад, 45 випадків захворювання", - сказав він, аргументувавши заборону на масові зібрання.
Степанов заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я думають і шукають варіанти повернення до звичайного життя, зокрема і над можливістю присутності фанатів на футбольних матчах.
Будь ласка, зачекайте...
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О "секретном" протоколе.
Во-первых, никакой он не секретный, гриф на протоколе "для служебного пользования".
Во-вторых, этот протокол сплошная профанация.
Начну с того, что 24 февраля 2020 года собралась странная комиссия, причём непонятно при каком органе и кем созвана.
Комиссию возглавлял директор центра громадського здоровья МОЗ, а в составе комиссии были мелкие чиновники, директора фармакологических фирм, два СБУшника и два советника РНБО. В общем, сборная солянка ничего не решающих никому не известных пешек.
Среди этого огорода в двадцать людей, лишь двое были "в теме" - это зав.кафедры инфекционных болезней одного ВУЗа и директор института епидемиологии. К слову, подписей этих двоих под протоколом я не заметил.
Что обсуждала комиссия? А НИЧЕГО. Никаких обсуждений НЕ БЫЛО. Заседание комиссии открыли и сразу перешли к "комиссия решила". Ни слова обоснования решений, ни чьи предложения, ни кто выступал - ничего этого не происходило. Голосования, к слову, также не было. И ссылок на какие-либо материалы или документы тоже нет.
Просто собрались чуваки и нарешали чего захотели. А что же решила эта странная комиссия из непоймикого?
Ещё в конце февраля, когда в стране и близко не было даже одного подозреваемого в ковиде, не говоря уж о больном, комиссия решила что в стране уже "чрезвычайная ситуация" и поэтому постановила:
- ввести температурный скрининг в общественных местах,
- рекомендовать Кабмину закрыть границы,
- рекомендовать Минздраву всех, кто болеет пневмонией, считать больными коронавирусом (справедливости ради - решили их всё же тестировать, но тестов-то, мы помним - не было),
- взять "до уваги" информацию директора фармкомпании "Диагон", что они производят отечественные тесты на коронавирус и готовы их продавать государству,
- рекомендовать РНБО инициировать изменения в законодательство, необходимые для введения мер борьбы против коронавируса,
и... "поддержать инициативу о внесении COVID-19 в перечень особо-опасных инфекционных заболеваний".
Чья это была инициатива, в чём она состояла, какие причины и обоснования, какие критерии и оценки - этого комиссия не обсуждала. Просто тупо приняла огульное решение.
Читал этот шедевр юридического творчества и недоумевал... то ли я дурак... то ли что происходит...
В общем. На сегодняшний день в материалах судебного дела нет ни одного вменяемого обоснования того, что ковид действительно подлежал включению в перечень особо-опасных. Не представляю никакой возможности суду отклонить иск. Но... поживём-увидим
https://censor.net/user/137888
https://censor.net/user/359826
https://censor.net/user/447490
злились в екстазі
дурантинофілів хору
типочки з лахті
й упопотий порохосмок
Эпидемия бубонной чумы, которая вспыхнула на севере Китая, вызвала беспокойство по всему миру
Хотя беспокоится стоит только китайцам и русским..
китайцам потому что жрут разную ..уйню(в данном случае сирое мясо сурков)
ну а русским -потому сто етой же х...ней закусивают...