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12 застряглих у Греції українців повернуться сьогодні додому рейсами Ryanair, - Кулеба. ВIДЕО

12 громадян України, яких не впустили до Греції в суботу, повернуться в Україну у вівторок двома рейсами авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні. Перший виліт запланований на 17:10 і другий на 21:55 7 липня. Цими двома рейсами мають повернутися до України 12 наших громадян, які застрягли і перебували в зоні утримання в аеропорту", - сказав він.

Кулеба зазначив, що ще стосовно чотирьох українців, які перебувають у Греції, питання вирішується, а 12 громадян повернуться на батьківщину за рахунок авіакомпанії.

"Одній людині вдалося нашим консулам попрацювати з прикордонниками, щоб їй дозволили перетнути кордон, тому що вона прямує транзитом в іншу країну ЄС. Щодо інших - вирішується... Вдалося домовитися, що ці 12 громадян будуть повернені в Україну за рахунок авіакомпанії", - наголосив міністр.

Також читайте: 16 затриманих українців провели третю ніч в ізоляторі аеропорту Афін: сьогодні очікуються рейси для повернення в Україну. ФОТО

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.

Автор: 

Греція (602) Кулеба Дмитро (3604) Ryanair (468)


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молоко еще им за вредность!)
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07.07.2020 11:05 Відповісти
Вот это "отдохнули"..пипец.
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07.07.2020 11:12 Відповісти
Я дуже радий.
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07.07.2020 11:14 Відповісти
С каждой новостью количество уменьшается
Вчера было 17.
С утра писали, что 16 скоро вернутся.

Сейчас вот "2 застрявших в Греции украинцев вернутся сегодня домой рейсами Ryanair"
Завтра напишут, поприветствуем на родной земле единственного застрявшего путешественника!
Послезавтра "А был ли мальчик?"
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07.07.2020 11:15 Відповісти
* "12 застрявших в Греции "...
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07.07.2020 11:15 Відповісти
"Покатались".. захотелось приключений.. Нате.. "все включено", даже острые ощущения.
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07.07.2020 11:17 Відповісти
Знаєте хто винен? Авіаперевізники. Добре що не баба Маня з базару.
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07.07.2020 11:34 Відповісти
 
 