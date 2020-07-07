12 застряглих у Греції українців повернуться сьогодні додому рейсами Ryanair, - Кулеба. ВIДЕО
12 громадян України, яких не впустили до Греції в суботу, повернуться в Україну у вівторок двома рейсами авіакомпанії Ryanair.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні. Перший виліт запланований на 17:10 і другий на 21:55 7 липня. Цими двома рейсами мають повернутися до України 12 наших громадян, які застрягли і перебували в зоні утримання в аеропорту", - сказав він.
Кулеба зазначив, що ще стосовно чотирьох українців, які перебувають у Греції, питання вирішується, а 12 громадян повернуться на батьківщину за рахунок авіакомпанії.
"Одній людині вдалося нашим консулам попрацювати з прикордонниками, щоб їй дозволили перетнути кордон, тому що вона прямує транзитом в іншу країну ЄС. Щодо інших - вирішується... Вдалося домовитися, що ці 12 громадян будуть повернені в Україну за рахунок авіакомпанії", - наголосив міністр.
Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, серед яких двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на цей момент не дозволено.
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Вчера было 17.
С утра писали, что 16 скоро вернутся.
Сейчас вот "2 застрявших в Греции украинцев вернутся сегодня домой рейсами Ryanair"
Завтра напишут, поприветствуем на родной земле единственного застрявшего путешественника!
Послезавтра "А был ли мальчик?"