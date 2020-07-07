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За місяць роботи системи відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму на дорогах зменшилася у 4,5 раза, - МВС. ВIДЕО

За місяць роботи системи відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму на дорогах зменшилася у 4,5 раза і становить 13 325 фактів перевищення швидкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про позитивний ефект роботи відеофіксації йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков

У МВС кажуть, що зараз камери в тестовому режимі вже фіксують проїзд смугою для громадського транспорту, проїзд пішохідними доріжками і виїзд на смугу зустрічного руху. До кінця року в поліції мають намір встановити ще близько 300 камер фіксації порушень.

Автор: 

відеофіксація (113) ПДР (476) Нацполіція (15207)


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Топ коментарі
+5
а сколько мусоров, прокуроров и судей с мытарями попались на превышении скорости? или такую статистику вести не мыролюбно?
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07.07.2020 12:37
+3
ще треба буде дивитися іншу статистику, кількість дтп за рік.
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07.07.2020 12:25
+3
Коли сама країна цивілізованою стане. Але починати точно не з талончиків потрібно.
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07.07.2020 12:49
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ще треба буде дивитися іншу статистику, кількість дтп за рік.
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07.07.2020 12:25 Відповісти
Ерунда эта статистика...
Просто местные уже хорошо заучили где находятся эти камеры, и при подъезде к ним давят на тормоз а после их проезда опять давят на газ.... вот и ловятся только иногородние...
В Чехии все делают по другому: на отрезке дороги (улицы) ставят две связанные программой камеры одну в начале вторую в конце улицы. Эти камеры умеют распознавать номер автомобиля и выездная камера кроме того что фиксирует текущую скорость вычисляет скорость в которой автомобиль ехал вне зоны действия камер...
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07.07.2020 13:18 Відповісти
так я про те і кажу, що головне чи зменшується кількість дтп, це як "лакмусовий папірець" ефективності системи.
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07.07.2020 13:25 Відповісти
Коли за неправильну парковку будуть залишати талончік на склі? Як це робиться у цивілізованих країнах.
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07.07.2020 12:36 Відповісти
Коли сама країна цивілізованою стане. Але починати точно не з талончиків потрібно.
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07.07.2020 12:49 Відповісти
а сколько мусоров, прокуроров и судей с мытарями попались на превышении скорости? или такую статистику вести не мыролюбно?
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07.07.2020 12:37 Відповісти
Они в белом списке, поэтому ни разу не попадались.
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07.07.2020 12:48 Відповісти
Там автоматическая фильтрация по базе. Хочешь плевать на автоматические камеры? Имей волосатую лапу в мусарке. Или кума, у которого волосатая лапа в мусарке. Как обычно, в общем.
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07.07.2020 13:08 Відповісти
Сволочи. Не хотят латать "дірки в бюджеті".
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07.07.2020 12:46 Відповісти
кількість порушень впала, а кількість ДТП та смертельних випадків?
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07.07.2020 13:29 Відповісти
Исключили фиксацию номеров нарушителей, купивших "индульгенцию" ?
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07.07.2020 13:43 Відповісти
 
 