За місяць роботи системи відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму на дорогах зменшилася у 4,5 раза, - МВС. ВIДЕО
За місяць роботи системи відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму на дорогах зменшилася у 4,5 раза і становить 13 325 фактів перевищення швидкості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про позитивний ефект роботи відеофіксації йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".
У МВС кажуть, що зараз камери в тестовому режимі вже фіксують проїзд смугою для громадського транспорту, проїзд пішохідними доріжками і виїзд на смугу зустрічного руху. До кінця року в поліції мають намір встановити ще близько 300 камер фіксації порушень.
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Просто местные уже хорошо заучили где находятся эти камеры, и при подъезде к ним давят на тормоз а после их проезда опять давят на газ.... вот и ловятся только иногородние...
В Чехии все делают по другому: на отрезке дороги (улицы) ставят две связанные программой камеры одну в начале вторую в конце улицы. Эти камеры умеют распознавать номер автомобиля и выездная камера кроме того что фиксирует текущую скорость вычисляет скорость в которой автомобиль ехал вне зоны действия камер...