За місяць роботи системи відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму на дорогах зменшилася у 4,5 раза, - МВС. ВIДЕО

За місяць роботи системи відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму на дорогах зменшилася у 4,5 раза і становить 13 325 фактів перевищення швидкості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про позитивний ефект роботи відеофіксації йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість порушень ПДР зменшилася з 58 тисяч до 34, або майже на 40%, за другий день роботи камер відеофіксації, - Аваков

У МВС кажуть, що зараз камери в тестовому режимі вже фіксують проїзд смугою для громадського транспорту, проїзд пішохідними доріжками і виїзд на смугу зустрічного руху. До кінця року в поліції мають намір встановити ще близько 300 камер фіксації порушень.