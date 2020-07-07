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Рано-вранці найманці РФ випустили понад 250 черг з озброєння БМП по позиціях ЗСУ біля Новотошківського, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Збройні формування РФ продовжують активно застосовувати важке озброєння на лінії бойового зіткнення на Донбасі. За наявною станом на 12:00 інформацією, противник порушив режим тиші 4 рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Близько 4:40 ранку російсько-окупаційні війська розпочали бойові дії в районі Новотошківського, застосовуючи артилерію, міномети. Протягом понад півтори години з напрямку від окупованого села Березівське ворог випустив по наших позиціях 30 мін, переважно 120-мм калібру, здійснив 6 пострілів зі 122-мм артилерії та випустив понад 250 черг з озброєння БМП.

Крім того, вночі з гранатометів різних систем окупанти порушували режим тиші в районах н.п. Старогнатівка та Водяне.

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Після 6:15 з напрямку від села Стила російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) в районі Богданівки.

"Наші воїни, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, застосовували у відповідь на ворожі обстріли чергові вогневі засоби. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших героїв немає", - йдеться вповідомленні.

Як повідомлялося раніше, вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил українські воїни ліквідували вісьмох окупантів, ще одного найманця РФ поранено.

Автор: 

Міноборони (7413) обстріл (28700)


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Рано утром наемники РФ выпустили более 250 очередей из вооружения БМП по позициям ВСУ возле Новотошковского, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 299
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07.07.2020 13:41 Відповісти
так поди, посиди в окопчике! Ничего ж страшного, а зарплата капает!
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07.07.2020 14:00 Відповісти
Пусть Зеленский посмотрит не в глаза путлеру, а навстречу пулеметной очереди!!! Может тогда скажет, что параша - государство агрессор!
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07.07.2020 14:08 Відповісти
 
 