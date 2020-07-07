Поліція показала кадри з місця нападу на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області. ВIДЕО

Зловмисники, що напали на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області, могли застосовувати гранатомет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експерти ще точно не встановили, яку зброю застосовували, але з огляду на характер пошкодження автомобіля може йтися про РПГ.

Нагадаємо, що близько 10 години 7 липня в поліцію Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень.

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