Поліція показала кадри з місця нападу на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області. ВIДЕО
Зловмисники, що напали на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області, могли застосовувати гранатомет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, експерти ще точно не встановили, яку зброю застосовували, але з огляду на характер пошкодження автомобіля може йтися про РПГ.
Нагадаємо, що близько 10 години 7 липня в поліцію Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень.
Топ коментарі
+35 Рома Маестро
показати весь коментар07.07.2020 14:59
+5 Эдуард Силенко
показати весь коментар07.07.2020 14:59
+5 Янковенко Владислав
показати весь коментар07.07.2020 14:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зря полиция сообщила - теперь все с РПГ по сейфам и машинам стрелять начнут..
да..
https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
да..
https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
Окажется, что там был кулёк с селитрой, но осадок все равно останется.
їх ображають і не сприяють збільшенню виготовлення аміачних добрив..а сім,ї треба годувати
Чи той хто знав маршрут, час, вантаж.