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Поліція показала кадри з місця нападу на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області. ВIДЕО

Зловмисники, що напали на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області, могли застосовувати гранатомет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, експерти ще точно не встановили, яку зброю застосовували, але з огляду на характер пошкодження автомобіля може йтися про РПГ.

Нагадаємо, що близько 10 години 7 липня в поліцію Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень.

Дивіться: Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" на Полтавщині і викрали 2,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

пограбування (576) Полтавська область (1124)


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Топ коментарі
+35
Вот почему у Укрпочты не хватает денег на нормальные бронеавтомобили))
"Похоже, что выстрелили чем-то вроде РПГ", - полиция о нападении на автомобиль "Укрпошти" в Полтавской области - Цензор.НЕТ 8068
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07.07.2020 14:59
+5
"Похоже", "чем то би", "похожий на"- слова які показують весь професійний рівень правоохоронної системи.
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07.07.2020 14:59
+5
В этом дерьме везли два с половиной миллиона??
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07.07.2020 14:59
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Боні і Клайд в степах України.
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07.07.2020 14:54 Відповісти
Я згадую, що років п'ять тому, був аналогічний напад на інкасаторів в тих краях.
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07.07.2020 16:36 Відповісти
Тоді було все на багато страшнішеі і справжня інкасаторська машина і справжні інкасатори.
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07.07.2020 16:39 Відповісти
дешево, сердито и быстро..
зря полиция сообщила - теперь все с РПГ по сейфам и машинам стрелять начнут..
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07.07.2020 14:55 Відповісти
тепер є причина, щоби друкувати нові гроші, - крадуть, от населенню і не вистачає готівки
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07.07.2020 15:16 Відповісти
ви бачите вхідний отвір ? ...
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07.07.2020 15:39 Відповісти
через лобовое стекло - сверху..
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07.07.2020 15:41 Відповісти
та ні, ніби з середини, з салона, така моя думка.
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07.07.2020 16:55 Відповісти
вы правы..
да..

https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
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07.07.2020 20:29 Відповісти
точніш не салона, а вантажного відсіку
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07.07.2020 17:03 Відповісти
"посилка" спрацювала" вже є новина ...а від рпг залишається "павутинка" на склі ...якщо пощастить ... хоча що фугас що кумулятивний у кабіні буде весело ...
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07.07.2020 20:21 Відповісти
вы правы..
да..
https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
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07.07.2020 20:28 Відповісти
я думаю там з середини підірвали, була посилка з вибухівкою і дистанційним підривом по радіо чи телефону. Вони їхали позаду, підірвали, машина стала, підбігли, роззброїли контуженого охоронника, і забрали бабло. кіно.
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07.07.2020 16:54 Відповісти
тогда бы стекла выгнуло бы наружу...
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07.07.2020 18:31 Відповісти
криша зовні, скло в середину, може й так, але в салоні щ крісел повивертало в салон. хз, нехай слідчі розбираються
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07.07.2020 18:51 Відповісти
Вот почему у Укрпочты не хватает денег на нормальные бронеавтомобили))
"Похоже, что выстрелили чем-то вроде РПГ", - полиция о нападении на автомобиль "Укрпошти" в Полтавской области - Цензор.НЕТ 8068
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07.07.2020 14:59 Відповісти
Скажи, а до Смелянского и его зп хватало же? Да? Где же те все бонеавтомобили?
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07.07.2020 21:10 Відповісти
"Похоже", "чем то би", "похожий на"- слова які показують весь професійний рівень правоохоронної системи.
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07.07.2020 14:59 Відповісти
не впевнені...а ше кажуть - "з жовтого металу" там, де ти б сказав - "із золота")
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07.07.2020 15:06 Відповісти
В этом дерьме везли два с половиной миллиона??
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07.07.2020 14:59 Відповісти
И кто-то про это знал
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07.07.2020 15:18 Відповісти
Просто не знали в каком месте развалиться эта жертва российского автопрома, по этому и стреляли, что бы не "тянуть резину"
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07.07.2020 15:23 Відповісти
та всі знали, пенсію везли
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07.07.2020 17:24 Відповісти
прям по радио объявили "сегодня в такое и такое время автомобиль "газель" с такими номерами будет перевозить пенсию по такому и такому маршруту"?
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07.07.2020 17:28 Відповісти
в райцентрах невеликих воно десь так і є, а особливо коли в села везуть в поштові відділення.
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07.07.2020 17:31 Відповісти
часто в райцентрах мінують авто Укр Пошти?
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07.07.2020 20:20 Відповісти
кожен раз, коли хочуть пограбувати із вибухівкою
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07.07.2020 23:01 Відповісти
дикие нравы у вас в райцентрах
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07.07.2020 23:11 Відповісти
Аваковцы ,не🤔
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07.07.2020 15:00 Відповісти
навряд, там кормушка налагоджена, тут команда реформатора знову понаїхала
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07.07.2020 17:26 Відповісти
Мабуть пенам пенсію розвозили.
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07.07.2020 15:00 Відповісти
Аваков! Зв' яжи зі справою Шеремета!
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07.07.2020 15:02 Відповісти
при нормальних розкладах, то на Гарбузюка і Гадю, але шмарклявим вистачить розуму повісити і на підозрюваних по справі Шеремета.
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07.07.2020 17:27 Відповісти
Какой-то хер трепанулся, без всяких оснований и экспертиз, и автоматически дан повод для срача про атошников и добробаты.

Окажется, что там был кулёк с селитрой, но осадок все равно останется.
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07.07.2020 15:08 Відповісти
селітра - це хіміки фірташа...
їх ображають і не сприяють збільшенню виготовлення аміачних добрив..а сім,ї треба годувати
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07.07.2020 15:20 Відповісти
начали грабить почтовьіе дилижансьі....
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07.07.2020 15:19 Відповісти
Простые шахтёры так не стреляют.
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07.07.2020 15:19 Відповісти
На этой дрысле везли 2,5 миллиона?Ще б на велике
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07.07.2020 15:48 Відповісти
На велосипед просто не помістились.
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07.07.2020 15:55 Відповісти
с другой стороны в велосипед сложнее с РПГ попасть!
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07.07.2020 16:56 Відповісти
Їх двоє,на двух велосипедах,одит точно втік би.Економія очевидна.
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07.07.2020 18:43 Відповісти
с открывачками напали
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07.07.2020 16:27 Відповісти
Водій або охоронець "у темі" або обидва.
Чи той хто знав маршрут, час, вантаж.
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07.07.2020 16:40 Відповісти
та раз в місяць пенсію возять, далі діло техніки і підготовки. хоча, по характеру вибуху, я думаю підривали з середини, тоді готувалися серйозніше.
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07.07.2020 17:30 Відповісти
Охранники имели табельное оружие и прощёлкали.
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07.07.2020 17:34 Відповісти
тяжело идти с пукалкой против РПГ (якщо воно було)...
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09.07.2020 13:33 Відповісти
Як можна користуватися таким лайном як газель ? Краще навіть фірою.
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07.07.2020 18:47 Відповісти
Ми вже 6 років воюємо з кацапами, а наші державні підприємства і навіть правоохоронні купляють Газелі, Вази, Камази, ПАЗи.. аби не Богдани.
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07.07.2020 19:04 Відповісти
Авакяшку на гиляку!
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07.07.2020 18:54 Відповісти
А хто знав, що везуть таку суму? Хто охороняв ці мільйони? Багато розуму не потрібно, відпрацьовуйте тих хто знав і тих, що охороняли і їх зв*язки. Але в нас міністр і його радники, можуть тільки казки розповідати.
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07.07.2020 19:03 Відповісти
Гоша Смелянский денег давеча просил бо пенсии возить ему накладно. По документам наверное числится бронеавтомобиль.
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07.07.2020 21:15 Відповісти
 
 