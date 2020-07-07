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"Окопна війна": Якщо нам дадуть команду, будемо гнати росіян у хвіст і гриву, - воїн 57-ї бригади Петро Єлісєєв. ВIДЕО

У нашій рубриці "Окопна війна" - боєць 42 батальйону 57 бригади з позивним Батя Петро Єлісєєв. І його розповідь про те, як нам боротися з російськими окупантами.

Пан Єлісєєв попри свій поважний вік, йому скоро буде 60 років, досі перебуває в строю, зазначає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він ганяє молодих бійців, якщо вони лінуються працювати, уміє приготувати смачнючий борщ, коли ж кремлівські найманці відкривають вогонь по наших позиціях, Батя знає, як їх заспокоїти.

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- Я уже 4 роки перебуваю на фронті і всі вони в героїчному 42 батальйоні, який не дає спокою сепаратюгам. Доводилося мені воювати під селищем Широкине, де ми втратили командира, молодого хлопця з позивним Людоєд, який загинув у віці 19 років. Це була така перша важка втрата. Пізніше довелося перебувати під Мар’їнкою і воювати з ворогом, який розташовувався на відстані 300 метрів від нас.

На цей момент, я перебуваю в районі Донецького аеропорту, найближчі позиції російських терористів за 750 метрів.

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- Як вам взагалі воювалося поряд з юними хлопчаками, які ще життя навіть не бачили?

- Це хлопці-патріоти, тому мені душа боліла, якщо ми когось втрачали. Уявіть собі, що в нього має бути весілля, а він загинув, у мене сльози текли рікою.

Тому ненависть до окупантів змушує досі воювати. За кожного свого бійця ми мстимося, знищуємо мінімум трьох їхніх. Тим більше тут воює багато недосвідчених молодих солдатів, їх потрібно навчати.

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- Я знаю, що ви теж зазнали поранення.

- Так, зачепило мене, виїхав з боку ДАП російський танк і почав гатити, осколок від снаряда влучив у потилицю, добре, що живий залишився. Але нічого страшного не має, хай тільки нам дадуть команду, будемо гнати російських бандитів у хвіст і гриву.

Автор: 

Донбас (22356) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+33
"Окопная война": Если нам дадут команду, будем гнать россиян в хвост и гриву, - воин 57-й бригады Петр Елисеев - Цензор.НЕТ 7216
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07.07.2020 15:22
+32
"Путин не считает Донбасс российской территорией. Путин считает Украину российской территорией.
Мы потеряли еще целый год, когда Верховный Главнокомандующий вместо усиления армии пытался посмотреть в глаза - и ничего по этим глазам не понял.

Однако из полученного опыта надо извлечь правильные уроки.
Надо принимать стратегию сопротивления - никакой другой стратегии завершить войну нет и быть не может. Прекратить стрелять - значит сдать Донбасс и Крым. Для победы надо стрелять так, чтобы выбивать в рамках установленных ограничений то, в чем у Путина самая острая нехватка - людской ресурс.
Нужна доктрина такой современной асимметричной войны, необходимы реформы в армии для такой войны XXI века, и надо вести народ по долгому и тяжелому пути борьбы за свою свободу. История доверила нашему поколению такую честь… " (с)
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07.07.2020 15:21
+26
кацапа,шо тебя дебальцево муляет?грехов много?потери лаптеносцев?не желаешь озвучить засекреченные цифры?или ***** заругает?
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07.07.2020 15:23
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Всеукраїнські навчання почалися просто.
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07.07.2020 19:31 Відповісти
респект дядьку, справжній кошовий отаман Запорізької Січи
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07.07.2020 19:39 Відповісти
Обязательно погоним рашистов с настоящей славянской земли обратно в Уйлостан!
Только надо чтобы до ордынцев дошло через их рваную жопу, раз ума не хватает, почему Крым это Украина! Уже каждый рашист сегодня платит своей половиной зарплаты за Крымнаш. Один многомиллиардный фонд уже все. Второй на подходе. Нефть, как показали недавние события может иметь и отрицательную цену! Вся вертикаль власти построена на одного фюрера, а он не вечен. Так что держим порох сухим и поливаем маслом грядки.
Все буде Україна!
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07.07.2020 20:02 Відповісти
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