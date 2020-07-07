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Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області відкрили офіційний офіс партії "Слуга народу". Він працюватиме в Слов'янську.

Фото і відео з урочистого відкриття офісу опублікувала пресслужба організації партії в Донецькій області, а також голова обласного партійного осередку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли, щоб це був саме Слов'янськ, який першим був звільнений (від російської окупації. - Ред.), щоб саме тут почати партійне будівництво в Донецькій області. І дати сигнал жителям Донецької області, ми хочемо розвивати не традиційний підхід, не тільки столиця важлива. Ось місто Слов'янськ у нас буде центром партійного будівництва", - цитує freeradio.com.ua главу обласного представництва партії Владлена Неклюдова.

Розмістився офіс неподалік від центру міста - в новій будівлі на бульварі Пушкіна.

Пісня Вышел в степь донецкую парень молодой, булава з серіалу Слуга народу, цитата Зеленського на вході: у Словянську відкрили офіс СН 01

Пісня Вышел в степь донецкую парень молодой, булава з серіалу Слуга народу, цитата Зеленського на вході: у Словянську відкрили офіс СН 02

На відкриття приїхали представники партії з декількох областей, а також голова партії Олександр Корнієнко.

На фото і відео з відкриття видно, що офіс зустрічає відвідувачів цитатою президента Володимира Зеленського "Кожен з нас несе відповідальність за Україну!"

Пісня Вышел в степь донецкую парень молодой, булава з серіалу Слуга народу, цитата Зеленського на вході: у Словянську відкрили офіс СН 03

На відкритті офісу представники партії заявили, що готуються до місцевих виборів і починають відбір кандидатів, які представлятимуть "Слугу народу" в регіонах.

"І на місцевих виборах партія в піар кампанії знову відсилає до серіалу "Слуга народу", який формував образ президента Зеленського. У фіналі презентації партійці передають булаву, яку використовували в серіалі, керівникові партійної організації, яка відкриватиме регіональний офіс наступною", - зазначає видання.

Судячи з повідомлень глави партійного осередку в Донецькій області, святкувати відкриття офісу народні депутати і представники "Слуги народу" поїхали на одну з літніх терас міста, в заклад з басейном. Владлен Неклюдов був у прямому ефірі і ходив показував заклад, в якому діджей для фону поставив "Спят курганы темные".

Спеціально для святкування спекли 40кг торт у формі Святогірської Лаври Московського патріархату.

Пісня Вышел в степь донецкую парень молодой, булава з серіалу Слуга народу, цитата Зеленського на вході: у Словянську відкрили офіс СН 04

Автор: 

місцеві вибори (1366) Донецька область (8586) Слуга народу (2814) Корнієнко Олександр (666) Неклюдов Владлен (13) Слов’янськ (605)


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Топ коментарі
+59
выгнали гиркина, выгонем и сн
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07.07.2020 16:35
+47
более того, Славянск освободили в те дни, когда шмаркля шастал по Москве))
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07.07.2020 16:39
+31
Совковщина, як вона є.
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07.07.2020 16:35
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выгнали гиркина, выгонем и сн
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07.07.2020 16:35 Відповісти
более того, Славянск освободили в те дни, когда шмаркля шастал по Москве))
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07.07.2020 16:39 Відповісти
....у Зеленского видят, что начинают безнадежно проигрывать ОПЗЖ Восток и Юг.
Например, в Мариуполе «Слуга народа» на выборах в горсовет уже сейчас имеет менее 10% конкурирует за третье место с партией Шария. В Офисе решили, что глубже любить Россию и Путина, чем это делает ОПЗЖ и Шарий, они уже не смогут.
А вот в Центре и на Западе шагами по легализации ЛДНР сами себя добивают. Потому что магия Зе уже не работает. И выглядят они как бездари и воры, которые ухайдокали экономику, войну не закончили, так еще Путину страну сдают.
А Порошенко, который после слития Голоса собирает весь проукраинский электорат, эти поиски середины с Путиным - только усиливают. И преследование Порошенко начинает выглядеть не просто как политическое, но начинает переходить в формат "пророссийское против проукраинского".
И в Офисе принимают решение: чтобы преследовать патриотов, надо самим стать патриотами. Кто принял решение, до конца неизвестно. Но опять же, на выходных был слив из Офиса, в котором Миша Подоляк рассказывал о том, как правильно выстраивать имидж Ермака. Согласно этому документу, Зеленский выполняет сугубо представительские функции, а стратегией занимается Ермак. Глава Офиса - туловище, а президент - голова, делается не совсем логичный вывод. Судя по всему, решение по переходу в патриотизм как последнее прибежище власти Зеленского приняло именно туловище. И поэтому мы слышим грозные речи головы, интервью командующего ВМС и блог Вовы Петрова «Три дня до войны».

Ну и, в-третьих. Похоже, в Офисе испытали иррациональный страх перед приходом Турчинова на пост главы штаба «ЕС». При этом чувства, который вызвал «кровавый пастор» в Офисе, оказались настолько сакральными, что Зеленский сам принялся актуализировать забытого Турчинова в информационном пространстве - своими безумными речами о том, что он не забудет и не простит «сдачу Крыма», и ща раздаст только квартиры морякам, а потом посадит этого изменника.

Этот страх офиса активно подпитывают медиа ОПЗЖ и другие пророссийские силы, которые рассказывают о темных планах Порошенко-Турчинова организовать осенью Майдан и вынудить Зеленского бежать, как Януковича. При этом, похоже, сами пророссийские идеологи верят в этот сценарий и боятся его. Настолько, что прямо пугают российским вторжением.

Например, Гужва пишет о том, что ОПЗЖ может выиграть выборы и создать со «Слугой народа» коалицию на внеочередных парламентских выборах, а вот в случае Майдана Путину придется вводить войска. И чтобы этого не произошло, надо бы посадить Порошенко с Турчиновым. В Офисе эту мысль разделяют, но только с дополнением: посадить, предварительно став патриотами. И ни те, ни другие никак не могут понять, что, как показывает история, Майдан в Украине не возникает по воле Порошенко или Турчинова. Он возникает не «за», а «против», а точнее даже - вопреки. И уже дважды это «вопреки» прямо касалось работодателей Гужвы, отсюда и беспокойство.

То, что этого сценария боятся в Офисе, следует и из интервью Сивохо, который рассказывает о том, что сам Владимир Александрович до сих пор хочет установить мир (читай, лечь под Путина). Но вот его окружение (которое поняло, что могут снести) уже не хочет. «Когда заходили все вместе, у всех был драйв, задор, у всех начало все получаться, но потом что-то стало пробуксовывать, люди начали сдаваться некоторые», - говорит Сивохо. И в конце концов «улица» начала пугать Банковую, и в каждом ее волнении обитателям Офиса мерещился Майдан. «Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира. Как-то это все загладить», - сокрушается друг президента. В общем, Офис Зеленского пришел к закономерному для их политики состоянию - страху улицы, страху перед политическими оппонентами, самым грозным из которых им представляется Порошенко с примкнувшим Турчиновым.
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07.07.2020 16:42 Відповісти
Зеля ещё несколько лет после начала войны шастал в Москву,да он и когда улетал с Омана залетал в Москву на доклад начальству
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07.07.2020 16:43 Відповісти
Дауны Данецкие
морды очень зверские
с флагами расейскими
по улице гребут

ленты колорадские
рожи наркоманские
за россию матушку
на куски порвут

Исполняется под мелодию:вышел в степь донецкую парень молодой
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07.07.2020 16:51 Відповісти
Пишуть що Мексиці був.
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07.07.2020 18:25 Відповісти
Совковщина, як вона є.
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07.07.2020 16:35 Відповісти
+100500.
Да. Зашел, чтобы написать это же.
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07.07.2020 17:22 Відповісти
На последнем фото бутылки из ящика торчат?
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07.07.2020 16:36 Відповісти
та хорошо хоть из ящика, а то ж могли - для привлечения "Ылектората" местного - в дупу себе ее засунуть.. типа "свои, из нарИда"))
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07.07.2020 16:49 Відповісти
згадалося:
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 56
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07.07.2020 16:50 Відповісти
В цех бы вас,свиней зебильных,к станку или печи...
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07.07.2020 16:52 Відповісти
ЗЕклоуны открыли очередную комнату смеха???
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07.07.2020 16:36 Відповісти
Главное камер побольше,что-бы не спалили к ибени фени...
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07.07.2020 16:58 Відповісти
Партия рыгов 2.0
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Не хватает хведоровича. А так все на местах.
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 8671
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 8577
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07.07.2020 16:37 Відповісти
на поклонскую похожа.. и не только мордой))
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07.07.2020 16:40 Відповісти
Рабочая корабельная сосна для пьяных моряков,т.к.трезвые на такую могут не не повестись...
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07.07.2020 16:54 Відповісти
сестры?

Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 7929
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07.07.2020 16:44 Відповісти
практично одне обличчя
пропите і ще без тяжкого відбитку алкоголізму.
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07.07.2020 16:47 Відповісти
точно.. и на захарову...))
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07.07.2020 16:59 Відповісти
близняшки
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07.07.2020 17:01 Відповісти
Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН - Цензор.НЕТ 7517
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07.07.2020 18:18 Відповісти
А не с одного ли кубла?
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07.07.2020 21:45 Відповісти
их, тварей, по ипальнику подбирают?
Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН - Цензор.НЕТ 275
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08.07.2020 09:04 Відповісти
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 5630
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Когда освобождали Славянск , смешные бряцали органами по роялю .
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07.07.2020 16:38 Відповісти
Айси, де айси???
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07.07.2020 16:38 Відповісти
Совковая песенка, местный партийный босс по имени "владимир ленин".....верной дорогой идете, тААварисчи.
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07.07.2020 16:39 Відповісти
..ай маладца...потешили любимой песней )))))
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 9735

...
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07.07.2020 16:39 Відповісти
Закрываться будет под песню "Гори гори ясно,чтобы не погасло"
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07.07.2020 16:40 Відповісти
Або - "Як поїхав я на Донбас, вугілля довбати, а воно ж таке тверде в рот його.......(довбати)."
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07.07.2020 21:50 Відповісти
Цирк дуполизов - на входе цитата "величайшего деятеля современности". Северная Корея...
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07.07.2020 16:41 Відповісти
І воно пройшло цей шлях лише за рік...
20.05.2019 (інавгурація Зе у Верховній Раді): "Не треба вішати мої портрети у себе в кабінетах. Краще повісьте фотографії ваших дітей."
7.07.2020 (відкриття ЗЕленого офісу у Слов'янську): на стіні офісу вісить цитата "найвеличнішого".

Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН - Цензор.НЕТ 5876
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07.07.2020 22:46 Відповісти
Насправді культ Зе починався ще минулого року. Екзальтовані Зе-виборці вже бачили його місцевим Кім Чен Ином .
Знайдіть десять відмінностей...

Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН - Цензор.НЕТ 230
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07.07.2020 22:55 Відповісти
Никогда не страдал вождизмом и не понимаю этого.
Вовка расситывал, что его будут обожать как Гитлера, дороги теперь начал "строить" - прямо Германия 30-х.
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07.07.2020 23:13 Відповісти
Дороги почали будувати ще при Пороху.
З рештою згоден.
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07.07.2020 23:17 Відповісти
Лохторат так далеко не помнит, да и сомневаюсь, что сейчас строится больше дорог чем обычно - главное видосик снять.
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07.07.2020 23:37 Відповісти
Я так і не зрозумів-яка політична платформа в СН?
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07.07.2020 16:42 Відповісти
Головне мета - захопити владу на місцях...
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07.07.2020 16:46 Відповісти
"Ти не один"- "1+1"
Как Беня скажет.
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07.07.2020 18:50 Відповісти
Вангую, шо випускники Трускавецького університету слово "платформа" навіть не чули.
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07.07.2020 22:58 Відповісти
оставьте в покое відповідальність за Україну. то не ваша ноша.
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07.07.2020 16:43 Відповісти
А після другої світової війни у Слов'янську говорили українською, усі вивіски теж були українською. А тепер представниця "корінного" населення Владлена Неклюдова - регіональна будівниця панівної наразі партії...

"Мы хотели, чтобы это был именно Славянск, который первым был освобожден (от российской оккупации. - Ред.), чтобы именно здесь начать партийное строительство в Донецкой области. И дать сигнал жителям Донецкой области, мы хотим развивать не традиционный подход, не только столица важна. Вот город Славянск у нас будет центром партийного строительства", - цитирует https://freeradio.com.ua/z-tsytatoiu-zelenskoho-na-vkhodi-ta-tortom-u-formi-lavry-u-slov-iansku-vidkryly-oblasnyi-ofis-sluhy-narodu/?fbclid=IwAR3Fcg91d_YZPLbEG6oWL9-bHm46orZCFSA9pu1h1HsaGkJbzFwu7nD4n94 freeradio.com.ua главу областного представительства партии Владлена Неклюдова. Источник: https://censor.net/v3206637
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07.07.2020 16:44 Відповісти
"И в заПой отправился парень молодой..."
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 3103
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07.07.2020 16:44 Відповісти
Там ще місцями є трохи соснового лісу і "Словкурорт"...
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07.07.2020 16:47 Відповісти
Один "парєньок" вже виходив "в стєпь донецкую"... Так вийшов, що в Ростові ледве зупинився. Готуються?
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07.07.2020 16:50 Відповісти
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 749
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07.07.2020 16:50 Відповісти
Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН - Цензор.НЕТ 2530
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07.07.2020 16:58 Відповісти
В Краматорске с офисом ОПЗЖ поступили сурово, ...
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07.07.2020 16:53 Відповісти
и ни одной сосны...) друг-друга пердолят...
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07.07.2020 16:54 Відповісти
Скоро из Ростова начнут поступать членские взносы....
За что пацаны гибли? Тотальное Зе-предательство !
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07.07.2020 16:56 Відповісти
Колись він того степу донецького боявся як вогню,від кожної повістки шарахався як чорт від ладана...А тепер має булаву,обклався охороною і вже не боїться...А даремно...
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07.07.2020 16:57 Відповісти
4 человека Открыли и сами себе Аплодируют.А где массовка и зал полностью Пустой , - Открыли Голые Стены с Цитатой как на Заборе.
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07.07.2020 16:58 Відповісти
Не с цитатой на заборе, а с надписью в кабинке туалета. Это ближе к ментальности ЗЕконтингента.
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08.07.2020 01:18 Відповісти
Вообще то,первым был освобожден Красный Лиман.
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07.07.2020 16:59 Відповісти
Сорок фотографов на четырёх чуваков...
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07.07.2020 17:00 Відповісти
Значимость-то события какова!
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07.07.2020 17:25 Відповісти
Може б спочатку офіс в Дебальцево відкрили б ?!!
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07.07.2020 17:21 Відповісти
Вони мають підпільний офіс в Горлівці.
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07.07.2020 21:53 Відповісти
торты, бассейны, терраски...- т.е. чуваки просто побухать поперлись в Славянск? Несколько странный выбор..
и "партийное строительство" - это что?
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07.07.2020 17:22 Відповісти
Это строительство без закладки фундамента - карточный домик.
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07.07.2020 21:57 Відповісти
Янукович эту песню ********
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07.07.2020 17:25 Відповісти
Обов"язково ВіктарФьодаричу треба подивитись відосік. Бальзам на рану йому та пісенька.
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07.07.2020 17:28 Відповісти
Так там и до "изгнанника" недалеко-то! Может, и заглянет на огонёк когда-нибудь?
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07.07.2020 17:30 Відповісти
Т нєєє... Ранувато йому ще, стрьомно. Ось десь під кінець каденції нинішнього не виключено. Та й кум хутіна не сидить склавши руки. Сто чортів їм в чечінку!
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07.07.2020 17:34 Відповісти
Интересно: на чьи средства банкет?
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07.07.2020 17:29 Відповісти
Могла и Ленка подсобить.
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07.07.2020 22:00 Відповісти
Дніще, під слоганом від бубАчкиного PR-менеджера
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07.07.2020 17:44 Відповісти
Девушки пригожие, на чертей похожие....
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07.07.2020 17:50 Відповісти
Яке їхало, таке і здибало!!!
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07.07.2020 17:54 Відповісти
Фу гидота...
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07.07.2020 18:29 Відповісти
Чому депутати розмовляють не державною мовою?
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07.07.2020 18:43 Відповісти
То в них щелепи такі.
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07.07.2020 18:54 Відповісти
Брати Клички поправили б, замість тренерувань на "груші".
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07.07.2020 22:03 Відповісти
Дуже дрібна. Після першого за межі Київа викотиться.
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08.07.2020 18:01 Відповісти
Скоро охвисов СН станет больше, чем в свое время магазинов рошен,с которых хоть какой то толк был
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07.07.2020 19:04 Відповісти
Торт в виде Святогорской Лавры ? А это не святотатство лопать Храм Божий ?
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07.07.2020 20:10 Відповісти
Слов'янську ще цього сміття не вистачало
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07.07.2020 21:19 Відповісти
Кожен з нас несе відповідальність за Україну! © Зе (цитата на стіні офісу)
За ту саму Україну, шо "напамінаєт актрісу із нємєцкіх фільмав для взрослих"?
Краще б ти не ганьбив Україну, а йшов би геть з посади, блаЗЕнь.

Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН - Цензор.НЕТ 4189
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07.07.2020 23:11 Відповісти
Ригі, і ті не такі огидні були.
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03.09.2020 21:30 Відповісти
 
 