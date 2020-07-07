Пісня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава з серіалу "Слуга народу", цитата Зеленського на вході: у Слов'янську відкрили офіс СН. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області відкрили офіційний офіс партії "Слуга народу". Він працюватиме в Слов'янську.

Фото і відео з урочистого відкриття офісу опублікувала пресслужба організації партії в Донецькій області, а також голова обласного партійного осередку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли, щоб це був саме Слов'янськ, який першим був звільнений (від російської окупації. - Ред.), щоб саме тут почати партійне будівництво в Донецькій області. І дати сигнал жителям Донецької області, ми хочемо розвивати не традиційний підхід, не тільки столиця важлива. Ось місто Слов'янськ у нас буде центром партійного будівництва", - цитує freeradio.com.ua главу обласного представництва партії Владлена Неклюдова.

Розмістився офіс неподалік від центру міста - в новій будівлі на бульварі Пушкіна.

На відкриття приїхали представники партії з декількох областей, а також голова партії Олександр Корнієнко.

На фото і відео з відкриття видно, що офіс зустрічає відвідувачів цитатою президента Володимира Зеленського "Кожен з нас несе відповідальність за Україну!"

На відкритті офісу представники партії заявили, що готуються до місцевих виборів і починають відбір кандидатів, які представлятимуть "Слугу народу" в регіонах.

"І на місцевих виборах партія в піар кампанії знову відсилає до серіалу "Слуга народу", який формував образ президента Зеленського. У фіналі презентації партійці передають булаву, яку використовували в серіалі, керівникові партійної організації, яка відкриватиме регіональний офіс наступною", - зазначає видання.

Судячи з повідомлень глави партійного осередку в Донецькій області, святкувати відкриття офісу народні депутати і представники "Слуги народу" поїхали на одну з літніх терас міста, в заклад з басейном. Владлен Неклюдов був у прямому ефірі і ходив показував заклад, в якому діджей для фону поставив "Спят курганы темные".

Спеціально для святкування спекли 40кг торт у формі Святогірської Лаври Московського патріархату.