Відкриття кордонів з ЄС - процес поступовий, дива не станеться, - віцепрем'єр Стефанишина. ВIДЕО

Україна і Європейський союз досягли домовленості оперативно обмінюватися інформацією і статистичними даними про поширення нового коронавірусу.

Про це після зустрічі з представниками Європейської комісії заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Водночас, найближчим часом кордон ЄС залишатимуться закритими для жителів більшості третіх країн.

"Я тут не буду оптимістичною. Дива не станеться, і ми не прокинемося одного прекрасного ранку з кордонами, відкритими по всій території ЄС. Це процес поступовий. Це процес не тільки діалогу тут, у Брюсселі, а також діалогу на двосторонньому рівні", - розповіла Стефанишина.

Вона додала, що в Україні найнижчий в Європі рівень смертності від коронавірусу, також Україна "суттєво поліпшила" свої потужності з тестування, що може сприяти поступовому відкриттю кордонів. Додатково Україна хоче вступити в глобальні ініціативи, спрямовані на лікування та вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначається, що віцепрем'єр перебуває з дводенним візитом у Брюсселі. 7 липня вона провела зустрічі в Європейській комісії, зокрема обговорила підготовку до саміту Україна-ЄС та фінансову допомогу, яку Європейський союз надає Києву для боротьби з коронакризою і реагування на надзвичайні ситуації.

8 липня заплановано переговори в штаб-квартирі НАТО і зустріч із генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом.