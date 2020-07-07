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Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні. ВIДЕО
Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного тренувального пострілу було опубліковано на сторінці Оперативного командування "Схід" у соцмережах. Поряд із американським ПТРК українські воїни працювали і з вітчизняним ПТРК "Стугна-П". Використовуючи цю зброю бійці теж уразили ціль.
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22:01 | 06.07.2020
Жестокое нападение на координатора «партии Шария» Никиту Роженко, как оказалось, организовал сам https://sprotyv.info/news/kak-kum-putina-i-oligarhi-razygryvajut-partiju-s-dutoj-politsiloj-shariya Анатолий Шарий . В Telegram-канале «ОпустиВату» опубликовано видео, в котором, по утверждению авторов, показана переписка с телефона одного из сторонников беглого прокремлевского пропагандиста с аккаунтом "Кактус-Диего" - этим ником пользуется Шарий при переговорах с журналистами и своими партийцами. Помимо текста Шарий отправляет и голосовые сообщения, так как ему недосуг пальцами на клавиатуре набирать текст, https://inforpost.com/news/2020-07-06-28559 сообщает ресурс Інфорпост.
По утверждениям авторов канала, правоохранители уже установили: Анатолий Шарий оплатил посреднику организацию избиения своего партийца 5 тысяч долларов. Парня избили до полусмерти "в тёмную" для пиар-картинки в пользу партии Шария.
Сам Шарий и его спонсоры из ФСБ РФ используют своих сторонников в Украине как необходимые жертвоприношения для нужной картинки в российских СМИ.
Обвинить в нападении должны были "националистов" и "украинских радикалов". Но что-то пошло не по сценарию.
Кстати, «отмазывать» нападавших бросилась Наталья Ивановна, она же Кацуба, являющаяся женой экс-регионала и неформальным куратором партии Шария в Харькове.
МВД якобы уже установило, что националисты не имеют к нападению на Никиту Роженко никакого отношения, а за кровавой акцией стоит Анатолий Шарий и его жена Ольга Бондаренко.
Посредник: "У наших спортсменов по этой х*йне обыски. Там "корд" вломился к Саше. Пи*да его жена звонит плачем."
Шарий: "Дай расклад без паники. Что инкриминируют? Бл*ть что инкриминируют нах??"
Посредник: "Обыски по Никите бл*ть. Ты говорил всё зае*ись. Ни*уя. Они бл*ть синхронно отработали адреса наших. На минина двери вообще вынесли."
Шарий (голосовое сообщение): "Ты, пожалуйста, угомонись, хорошо?"
Шарий (текст): "От твоих "бл*ть" чуда не случится. По ватсапу (не здесь) набери Наталью Иванову. Она по месту поможет".
Посредник: "Бл*ть она трубку не берёт. Ты там сидишь у тебя всё ок без паники. На мой адрес повестка пришла. Они у Саши изъяли биту которой наши по Никите работали.
Шарий (голосовое сообщение): "Я сказал…"
Шарий (текст): "Ты вменяемый вообще? Зачем ты по открытой это пишешь? И почему вы "инструменты" не утопили?"
Посредник: "Потому что Ольга и Наталья Ивановна не отвечают!! И ты письма не читаешь бл*ть нигде. Ни в сигнале ни в ватсапе. Я это говно жрать не буду. Ты обещал всё на мази будет, нацкорпус заберут. Бл*ть они не по ним, они по нам работают. У них вещдоки есть и по телефонам наших срисуют, что они были ночью по адресу."
Шарий: "Это блеф. У них ничего нет. Перестань истерить. Я не буду обсуждать это по открытой".
Посредник: "Всмысле, бл*ть. Ты заварил эту ху*ню, там статья 115, они группу лепят на убийство. Ты сам продавил это, у меня есть скрины и аудио твои."
Шарий: "Ты в адеквате вообще? Зачем ты это пишешь? Никто вас бросать не будет. По МВД вопрос закроют, это Киев сейчас имитируют деятельность. Вещдоки их хе*ня. По СМИ всё валят на Нацкорпус. Мы настроим общественное мнение и факты уже будут не важны."
Посредник: "Толя, тебе легко говорить. Я на лыжи и не буду тут сидеть ждать. У меня мать."
Шарий: "Тебя через 20 минут наберут по ватсапу"
Посредник: "Я е*ал эти разговоры, всё не так как ты говорил. Я на Белгород карту скину."
Шарий: "Ещё раз повторяю. Дождись звонка и не дергайся. По пряникам с тобой рассчитались под ключ. Перестань истерить и не смей меня шантажировать."
Посредник: "Бл*ть вонючие пять тонн. Там сесть за твою афёру на 15 лет, с*ка, можно, политик ты х*ев."
Шарий: "Ты не в адеквате. Тебе заплатили за посредничество. Ты согласился. Убийства там нет, там хулиганка. Я отключаюсь. Тебя наберут."
Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что https://sprotyv.info/video/*******-zhurnalisty-razoblachili-lozh-shariya-o-vojne-na-donbasse-video военные журналисты разоблачили ложь Шария о войне на Донбассе.
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кацапо-фашисты понимают только силу!
В тот момент вооружённый отпор оккупантам был невозможен.
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
В углу заплачет мать-старушка,
Смахнёт слезу старик-отец
И молодая не узнает,
Каков танкиста был конец.
хохочет третий день отец
и молодая точно знает
какой в ашотика конец
Но вот сама функция пуш энд го еще не отработана. Они ждали пока произойдет поражение. А в реале стреляют и сразу тикать чтобы не ответила контрбатарея. Ракета сама доходит до цели. Ею управлять совсем не обязательно.
После увиденного, будут как в реальном бою, уходить с позиции.
Им же интересно.