Уже несколько дней десятки грузовиков скапливаются перед пунктом пропуска "Гоптовка" на выезд в РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Харьковской области на пропускном пункте "Гоптовка" на границе с Российской Федерацией застряло около полусотни машин на выезд. Очередь грузовиков растянулась почти на километр.

Водители стоят в очереди с самого утра, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. За 9 часов границу в направлении России пересекли лишь три десятка фур.

Как пишет Суспільне, очередь из грузовиков образовалась около 10 дней назад из-за "медленной работы" российского пункта пропуска "Нехотеевка".

"Это связано с тем, что медленно работает таможня России... За сутки где-то около 30 грузовиков пересекают границу (с украинской стороны - ред.)", - рассказал пресс-офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Максим Бояр.

По состоянию на 14:00 7 июля разрешения на выезд из Украины у пункта пропуска ожидают 65 грузовиков.





"Гоптовка" - один из пяти пунктов пропуска на границе с Россией, которые сейчас работают. Другие шестнадцать, из-за пандемии коронавируса, закрыты.