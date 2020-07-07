УКР
6 475 17

Уже несколько дней десятки грузовиков скапливаются перед пунктом пропуска "Гоптовка" на выезд в РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Харьковской области на пропускном пункте "Гоптовка" на границе с Российской Федерацией застряло около полусотни машин на выезд. Очередь грузовиков растянулась почти на километр.

Водители стоят в очереди с самого утра, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. За 9 часов границу в направлении России пересекли лишь три десятка фур.

Как пишет Суспільне, очередь из грузовиков образовалась около 10 дней назад из-за "медленной работы" российского пункта пропуска "Нехотеевка".

"Это связано с тем, что медленно работает таможня России... За сутки где-то около 30 грузовиков пересекают границу (с украинской стороны - ред.)", - рассказал пресс-офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Максим Бояр.

По состоянию на 14:00 7 июля разрешения на выезд из Украины у пункта пропуска ожидают 65 грузовиков.

Уже несколько дней десятки грузовиков скапливаются перед пунктом пропуска Гоптовка на выезд в РФ 01
Уже несколько дней десятки грузовиков скапливаются перед пунктом пропуска Гоптовка на выезд в РФ 02

"Гоптовка" - один из пяти пунктов пропуска на границе с Россией, которые сейчас работают. Другие шестнадцать, из-за пандемии коронавируса, закрыты.

Топ коментарі
+7
Ну нехотєют вони. Чого ви туди претесь! Не тільки наші, а і інші!
показати весь коментар
07.07.2020 19:03 Відповісти
+6
Это какой то сюр...
показати весь коментар
07.07.2020 19:10 Відповісти
+4
ЗЕлёная "торговля на крови"?
показати весь коментар
07.07.2020 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну нехотєют вони. Чого ви туди претесь! Не тільки наші, а і інші!
показати весь коментар
07.07.2020 19:03 Відповісти
Ну не нуждаются Они в Сосисках , у Их есть Свои .
показати весь коментар
07.07.2020 19:04 Відповісти
Это какой то сюр...
показати весь коментар
07.07.2020 19:10 Відповісти
Это какой-то позоръ
показати весь коментар
07.07.2020 19:24 Відповісти
ЗЕлёная "торговля на крови"?
показати весь коментар
07.07.2020 19:28 Відповісти
Да похрен, хоть до следующего года пусть стоят, нашли куда ехать. Ток стену и бетоном
показати весь коментар
07.07.2020 19:50 Відповісти
Зе барыжит на крови...
показати весь коментар
07.07.2020 20:30 Відповісти
до чого тут Зе?
показати весь коментар
14.10.2020 23:14 Відповісти
И как теперь поверить о том,что нас примут в ЕС?Вы только представьте,куда же смогут деться все таможенники и пограничники?Все наше правительство,депутаты и прочая,прочая будут делать все,чтобы нас не приняли в ЕС.Здесь только один пункт пропуска за день создал километр фур на границе с агрессором,а возьмите все пункты с Европой и с зоной свободной торговли...
показати весь коментар
08.07.2020 07:19 Відповісти
та написали ж - "Нєхотєєвка", і дє там дєпутати?Мля, нема слів
показати весь коментар
14.10.2020 23:17 Відповісти
а у Харкові - "Гоптовка", тобто гоп-стоп роблять з затримками
показати весь коментар
14.10.2020 23:18 Відповісти
 
 