Понад 3 тонни прекурсорів та вогнепальну зброю вилучили під час обшуків в учасників злочинної групи, яка торгувала амфетаміном, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Держприкордонслужби припинили діяльність злочинної групи, яка масштабно займалася реалізацією амфетаміну в Україні і за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, 7 липня під час проведення обшуків в Києві та області за адресами проживання одного з організаторів вилучено понад 3 тонни прекурсорів, близько 1 кг, попередньо, амфетаміну та вогнепальну зброю.









Фото: dpsu.gov.ua

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Цьому викриттю передувало затримання двох злочинців, які організували виготовлення та відправлення поштою амфетаміну по всьому світу, зазначають у пресслужбі.

Під час операції встановлено, що замовлення на наркотичні засоби отримували електронною поштою в мережі інтернет від клієнтів з України, з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також багатьох країн світу - США, Німеччини, Швейцарії, Японії, Австралії, Польщі, Великої Британії, Греції та інших.

Тоді також ліквідовано дві нарколабораторії та перехоплено 36 міжнародних поштових відправлень із наркотиками, вилучено 1,5 кг амфетаміну, 0,6 кг марихуани та 62 кілограми прекурсорів.

Всі члени угруповання - переселенці з тимчасово окупованої території Донецької області. Вони перебувають під слідством. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Заходи проводилися спільно з СУ ГУНП України в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

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