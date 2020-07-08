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"Ви нам не цікаві. Ідіть у дупу", - ведучий Назаров - ексзаступнику міністра з питань окупованих територій Гримчаку. ВIДЕО

У прямому ефірі телеканалу НАШ, який належить ексрегіоналу Євгену Мураєву, ведучий Максим Назаров послав "у дупу" одного з гостей студії - ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це після того, як Гримчак після зауваження Назарова про те, що світовий порядок порушили США вторгненням в Ірак, назвав ведучого російським пропагандистом.

"Значить так, Гримчак. Ви нам не цікаві. Ідіть геть. На своїх улюблених телеканалах називайте пропагандистом кого хочете. Ідіть у дупу", - сказав ведучий.

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Автор: 

Гримчак Юрій (120) пропаганда (2812) росія (65415) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+118
у них хорошие учителя, это стиль соловьева-*********, посылать в жопу оппонентов
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08.07.2020 09:27
+88
Значит так, Назаров. Я вижу, шо русня и рашисты у нас так и не уймутся.Пока им хорошенько по сусало-********* не съездят. Ты, Назаров, конкретно нарвался.
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08.07.2020 09:28
+83
Я все розумію, Гримчак під питанням, але нахріна кликати гостей в студію і казати що вони нецікаві? Ведучий дебіл?
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08.07.2020 09:28
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Так ведучий запросив Гримчака до себе в гостi,сказавши " ...пiшли в дупу,ДО ПОБАЧЕННЯ!"???
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09.07.2020 08:58 Відповісти
если бы в стране был Гарант, а не ваЗЕлиновское нарко Чмо, сцыкливое, тупое, гнилое, брехливое, малоПИД,,,роское и т.д сидящее на поводке у бени с ермаком, то давно уже закрыл бы эти ПИД,,,рашенские гавноговорилки интер, 112, наш, зик и т.д
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09.07.2020 08:59 Відповісти
Наше телебачення та поведінка багатьох "сільних міра сєго" в інформпросторі мені все більше і більше нагадує кацапські інформаційні помийки. Здобули, пля...
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09.07.2020 09:02 Відповісти
Кремлівський Максик дограється. От пишуть, що у ветеранів АТО рефлекс - будь-якого «кремлівця» знищувати
"Ви нам не цікаві. Ідіть у дупу", - ведучий Назаров - ексзаступнику міністра з питань окупованих територій Гримчаку - Цензор.НЕТ 9750
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09.07.2020 09:26 Відповісти
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