"Ви нам не цікаві. Ідіть у дупу", - ведучий Назаров - ексзаступнику міністра з питань окупованих територій Гримчаку. ВIДЕО

У прямому ефірі телеканалу НАШ, який належить ексрегіоналу Євгену Мураєву, ведучий Максим Назаров послав "у дупу" одного з гостей студії - ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це після того, як Гримчак після зауваження Назарова про те, що світовий порядок порушили США вторгненням в Ірак, назвав ведучого російським пропагандистом.

"Значить так, Гримчак. Ви нам не цікаві. Ідіть геть. На своїх улюблених телеканалах називайте пропагандистом кого хочете. Ідіть у дупу", - сказав ведучий.

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