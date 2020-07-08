Через знищення окупантами шахтних водовідливів в ОРДЛО зникають цілі водойми: висихає Ісаківське водосховище, зникла річка Лозова, - Казанський. ВIДЕО

В ОРДЛО настала екологічна катастрофа - через бездумне знищення шахт і шахтних водовідливів міліють водосховища і ставки, пересихають річки.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Казанський зазначає, що на Донбасі за сотні років видобутку вугілля було побудовано складну систему водовідливів, на утримання якої йшло багато грошей.

"Регіон зритий штольнями і виробками, з яких необхідно було відкачувати величезні обсяги води. Але тепер шахти затоплюються, насоси відключають і здають на метал. А вода, яка раніше відкачувалась на поверхню, тепер йде в численні порожнечі і вироблення, як в зливову каналізацію. Результат - зникнення цілих водойм. Наприклад, в Алчевську зникає Ісаківське водосховище, яке будувалося для потреб Алчевського меткомбінату", - розповідає блогер.

"Не втомлююся дивуватися, наскільки по-хижацькому "захисники Донбасу" продовжують трощити і знищувати все, до чого можуть дотягнутися. Убили підприємства, зробили жебраками людей. Тепер добралися і до природи", - резюмує Казанський.

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