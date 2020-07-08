УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11903 відвідувача онлайн
Новини Відео
12 321 40

Через знищення окупантами шахтних водовідливів в ОРДЛО зникають цілі водойми: висихає Ісаківське водосховище, зникла річка Лозова, - Казанський. ВIДЕО

В ОРДЛО настала екологічна катастрофа - через бездумне знищення шахт і шахтних водовідливів міліють водосховища і ставки, пересихають річки.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Казанський зазначає, що на Донбасі за сотні років видобутку вугілля було побудовано складну систему водовідливів, на утримання якої йшло багато грошей.

"Регіон зритий штольнями і виробками, з яких необхідно було відкачувати величезні обсяги води. Але тепер шахти затоплюються, насоси відключають і здають на метал. А вода, яка раніше відкачувалась на поверхню, тепер йде в численні порожнечі і вироблення, як в зливову каналізацію. Результат - зникнення цілих водойм. Наприклад, в Алчевську зникає Ісаківське водосховище, яке будувалося для потреб Алчевського меткомбінату", - розповідає блогер.

"Не втомлююся дивуватися, наскільки по-хижацькому "захисники Донбасу" продовжують трощити і знищувати все, до чого можуть дотягнутися. Убили підприємства, зробили жебраками людей. Тепер добралися і до природи", - резюмує Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екологія і децентралізація: експерти попереджають про ризики нових маніпуляцій на місцевих виборах

Автор: 

окупація (6719) шахта (703) екологія (1355) Донбас (22356) Казанський Денис (308)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли! "
Сергей Терсимонов 1953-2012. Донецкий поэт
показати весь коментар
08.07.2020 11:05
+28
Де побував русскій мір - песцю робити нема чого.
показати весь коментар
08.07.2020 11:05
+23
в некотором смысле, это даже хорошо.. предприятия ОРДЛО остановятся, люди выедут на заработки, природа постепенно восстановится и очистится от Донбасского электората, от Донбасского мировоззрения, и от бациллы "рускавагамира"..
показати весь коментар
08.07.2020 11:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де побував русскій мір - песцю робити нема чого.
показати весь коментар
08.07.2020 11:05 Відповісти
не буде води, попиз....ть на рассею жити
показати весь коментар
08.07.2020 12:35 Відповісти
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли! "
Сергей Терсимонов 1953-2012. Донецкий поэт
показати весь коментар
08.07.2020 11:05 Відповісти
Очень рад. Позвали ***** - получите искомое.
показати весь коментар
08.07.2020 11:09 Відповісти
в некотором смысле, это даже хорошо.. предприятия ОРДЛО остановятся, люди выедут на заработки, природа постепенно восстановится и очистится от Донбасского электората, от Донбасского мировоззрения, и от бациллы "рускавагамира"..
показати весь коментар
08.07.2020 11:11 Відповісти
Русская идея

.
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу…
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
1995, Юрий Нестеренко..
показати весь коментар
08.07.2020 11:13 Відповісти
Там живут такие тыпилы, что для них все равно будет "во всем виновата Украина".
показати весь коментар
08.07.2020 11:16 Відповісти
"Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы"

А где-то когда-то у кацапов иначе было. Они даже свою столицу в бетон закатывают. А тут вообще для них беззаконные территории.
показати весь коментар
08.07.2020 11:20 Відповісти
вот и хорошо, аксакалы говорят что хуже чем сам себя человека никто не накажет, да и чём
более ********** будет весь регион тем меньше шансов что его захотят включить в состав
орды - пусть так и болтаются нару десятков лет как гавно в ополонке........
показати весь коментар
08.07.2020 11:28 Відповісти
Стакан на половину пуст или на половину полон?
Зато, появляются подземные моря и океаны.
показати весь коментар
08.07.2020 11:32 Відповісти
Если сткан был изначально заполнен, а потом опустел - то он "наполовину пуст", если же был пуст, то, соответственно - "наполовину полон".
Ваш Кеп Очевидность.
показати весь коментар
08.07.2020 12:59 Відповісти
це граничні умови цього рівняння.
показати весь коментар
08.07.2020 13:50 Відповісти
орда - це кочевники: все зжерли, все засрали - пішли в інше місце
тому кордони роісі ніде не закінчуються
показати весь коментар
08.07.2020 11:34 Відповісти
Зачем нам лететь на Марс,если Марс летит к нам
показати весь коментар
08.07.2020 12:00 Відповісти
це точно
показати весь коментар
08.07.2020 13:16 Відповісти
Новий чорнобиль, там доречі також є осередки з радіоактимним забрудненням
показати весь коментар
08.07.2020 12:33 Відповісти
все так к чему и стремились, аминь.
показати весь коментар
08.07.2020 12:48 Відповісти
ничего страшного крымский нарот поделится водой с братьями по разуму.
показати весь коментар
08.07.2020 13:01 Відповісти
Судя по последним видео с луганды - ее жители с промытыми мозгами все еще не хотят видеть реальность!!!! Писают кипятком за рашкой, ненавидят украинцев и Украину!!!! Поэтому пьем вискарик, закусываем шашлычком и ждем, когда в луганде наступит ТАКАЯ жопа в экономике и экологии, что у ватных дибилов не останется другого выхода, как ткнуться мордой в говно реальности!!!!
Хотя судя по коленно умоляющим царя жителям рашки - лугандонцы могут и не очухаться!!!
Но могила все и всех исправит!!!!
показати весь коментар
08.07.2020 13:04 Відповісти
А чем рашка от Украины отличается? А тем, что рашку грабит рашковская власть, а Украину и украинцев - "украинская".
показати весь коментар
08.07.2020 16:41 Відповісти
Тем что территория луганды это украинская территория!!!
Это факт, который не зависит от мнения временно проживающего на этой территории населения!!!
показати весь коментар
08.07.2020 16:46 Відповісти
Тим що рашковани - раби і терпіли. Для них навіть думка про повалення альфа-казла гірша за суїцид. А у нас є відпрацьована технологія - Майдан. Порожні пляшки з-під коктейлю можемо продати рашкованам щоби вони на них посиділи.
показати весь коментар
08.07.2020 23:32 Відповісти
Це ж добре! Якщо ОРДЛО розх*ярять в пустелю, то між нами та Моксєлєм виникне пустеля яка буде нагадувати всім прийдешнім поколінням про те що трапляється з тими зрадниками які викликають москалів.
показати весь коментар
08.07.2020 13:13 Відповісти
Э, э!
насколько я помню шахтные воды кране токсичны!
показати весь коментар
08.07.2020 13:14 Відповісти
Тихо. Дай псевдопатриотам поистерить, им дебилам хоть палец покажи и тут зраду найдут.
показати весь коментар
08.07.2020 13:27 Відповісти
Пофик, не нам же их пить. Пусть Ростов озаботится.
показати весь коментар
08.07.2020 13:49 Відповісти
Це вже дивлячись яка шахта. Якщо рудна, то токсична. А якщо вугільна, то навпаки добре відфільтрована (Звісно якщо до того в неї ядерних відходів не накидали). Просто не тра пити воду з шахти, і норм буде.
показати весь коментар
08.07.2020 15:48 Відповісти
І за все це повинні відповідати кацапи. Ось тільки "українська" влада, про репарації, ні чичирк
показати весь коментар
08.07.2020 14:08 Відповісти
сарана..
показати весь коментар
08.07.2020 14:12 Відповісти
Здесь удивляться нечему-что хотели,то и получили! Отказались от Родины-отказались от будущего. Теперь пускай живут, как хотят!.
показати весь коментар
08.07.2020 14:54 Відповісти
после руцкого мира останется хорошая инфраструктура для испытаний ядреного оружия и вообще для всевозможных вредных испытаний, что бы и ватники с лихвой насладились экологической катастрофой. Все равно уже эта территория будет не пригодна для нормальной жизни
показати весь коментар
08.07.2020 15:22 Відповісти
Москалі зараз туди ядерні відходи ховають
показати весь коментар
08.07.2020 15:49 Відповісти
Якщо це правда, то її потрібно донести до заручників - терпіл "ордло". Нехай світяться в темряві комендантської години від щастя "руськага миру".
показати весь коментар
08.07.2020 21:33 Відповісти
Денис куда воду разворачивать? На Крым или Донбасс? А вода наверное через шахты в Америку уходит?
показати весь коментар
08.07.2020 20:33 Відповісти
В опу тебе
показати весь коментар
08.07.2020 20:53 Відповісти
а также москали вырубили и продали лес в карпатах, уничтожили тысячи гектар земли нелегальной добычей янтаря.... вы никого об этом не предупреждали? предупредители херовы!!!
показати весь коментар
08.07.2020 21:58 Відповісти
Нехай чукчі пояснять ордловцям про те яку воду можна пити, а яку не можна. Білу, жовту...
показати весь коментар
08.07.2020 23:38 Відповісти
Там русский мир, там Русью пахнет.
показати весь коментар
09.07.2020 07:37 Відповісти
 
 