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Сім'ї, які втратили житло через пожежі в Луганській області, отримають по 300 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення виділити 300 тис. грн кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж у Луганській області.

Про це він сказав у Новоайдарському районі, куди прибув у вівторок вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній сім'ї, яка втратила дім. Щоб просто можна було купити нове житло. Наша обласна державна адміністрація також допоможе. Ми обговоримо з урядом і виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки в цій ситуації. Окрему суму буде виділено на загиблих", - сказав Зеленський.

Президент України також зазначив на брифінгу, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.

Питання переселення людей курирує голова Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 5 тисяч гектарів землі згоріли на Луганщині, - голова ОДА Гайдай. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) компенсації (700) пожежа (4342) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+14
получат по 300 тыс.грн. честно и обязательно! но только после получения учителями по 4000$!
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08.07.2020 11:26
+14
Ему главное ссыкнуть зебирателям в глаза, они любят мочу с остатками ЛСД.
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08.07.2020 11:28
+14
Зеля тупой и еще тупее тупых. В стране война, диверсии врага и открытые границы с врагом до сих пор. Не введен даже визовый режим. Нет никакого противодействия врагу на неоккупированной Украине. А наши суды тупо судят тех, кто ведет партизанскую войну на оккупированных землях Украины. Ганьба! Где наша работа по уничтожению врага, инфраструктуры на оккупированных землях? А ,Зеленский? Ты чей президент? Ты вообще соображаешь, что идет война? Ты соображаешь, что враг готовится захватывать новые территории Украины? Или ты на рояле только игрок и врешь постоянно?
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08.07.2020 11:45
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получат по 300 тыс.грн. честно и обязательно! но только после получения учителями по 4000$!
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08.07.2020 11:26 Відповісти
Зеля тупой и еще тупее тупых. В стране война, диверсии врага и открытые границы с врагом до сих пор. Не введен даже визовый режим. Нет никакого противодействия врагу на неоккупированной Украине. А наши суды тупо судят тех, кто ведет партизанскую войну на оккупированных землях Украины. Ганьба! Где наша работа по уничтожению врага, инфраструктуры на оккупированных землях? А ,Зеленский? Ты чей президент? Ты вообще соображаешь, что идет война? Ты соображаешь, что враг готовится захватывать новые территории Украины? Или ты на рояле только игрок и врешь постоянно?
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08.07.2020 11:45 Відповісти
Цікаво, Зєлєнскій справді думає відбити лохторат у ОПи-Жопи? Не вийде, бо і гроші візьмуть, і зелену шоблу прокатають. А нагадайте, скільки дають на заході України тим, у кого житло знищила повінь? По 20 тысяч? Це тому, що там електорат чужий?
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08.07.2020 11:52 Відповісти
За 300 тыс.грн.---можно купить ХОРОШИЙ ГАНДОН для зеленого оманского ШМОНДЕРА,а не ЖИЛЬЕ !!!! дайте справку--ГДЕ МОЖНО купить дом или квартиру за 300 тыс.грн. ???
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08.07.2020 12:33 Відповісти
Да тут же и можно. В Северодонецке можно купить квартиру за 8-10 к у.е
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08.07.2020 15:23 Відповісти
А при чем Зеленский к выплатам ???
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08.07.2020 11:26 Відповісти
Ему главное ссыкнуть зебирателям в глаза, они любят мочу с остатками ЛСД.
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08.07.2020 11:28 Відповісти
а побыть Дед Морозом?)
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08.07.2020 11:29 Відповісти
Брехло зелёное.
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08.07.2020 11:27 Відповісти
Брехливая свинья это зеленский. Он не может не врать, он рожден для этого.
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08.07.2020 11:28 Відповісти
Юноше, теряющему жильё,
Решающему делать жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь:
Делай её с товарища Зеленского!
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08.07.2020 11:30 Відповісти
У сои и тут зрада, какая же мразота.
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08.07.2020 11:30 Відповісти
И не говори.
Специально ж новость хорошая, в стиле зебиловидения, - зеленский раздает деньги даром.
А они недовольны, суки, Че б им еще пообещать...
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08.07.2020 11:34 Відповісти
Какая же мразота.../))
Это ты классно себя охарактеризовал,не вопрос)) Вы все такие,обожатели ЗЕлупенского!))
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08.07.2020 13:02 Відповісти
Судя по информации там сгорело два с половиной десятка частных домов ( может уже и больше) им вероятно что то да компенсируют, хотя не факт, вспоминая взрывы складов в том же регионе) а вот дачникам ( там кажется сгорело не менее 80 дач.. вряд ли кто то что то компенсирует, даже скорее всего нет.)
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08.07.2020 11:39 Відповісти
ну если незаконно "дачи" там построені то = штраф еще. и это правильно, + еще посадки "контроллирующих нахлебников"
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08.07.2020 12:02 Відповісти
Перед виборами попіаритися))) Брехливе зелене говнецо..
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08.07.2020 11:43 Відповісти
И, естественно, деньги он выделить не со своих миллионов. То есть с налогов пойдут.
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08.07.2020 11:44 Відповісти
Уточняют вроде сгорело 130 домов и 80 дач... Домовладельцам в случае официальной прописки постоянного проживания, и единственного жилья у семьи что то компенсируют.. Дачникам видимо нет.
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08.07.2020 11:44 Відповісти
прочитайте мой пост чуть ниже.
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08.07.2020 11:54 Відповісти
Ты еще не рассчитался с жертвами крушения самолета МАУ над ираном
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08.07.2020 11:48 Відповісти
всю эту муйню с выплатами нужно прекращать. для этого есть страховка.

а так, одни понастроили возле самых рек, шобы принимать отдыхающих, которые любят шобы за окном журчало. теперь их смыло нафиг. другие бурьяны годами не убирают из-за особенностей своего менталитета. как заросли у леса начались, так у порога закончились. теперь по ним огонь пришел...
третьи верховные дебилы костры запрещают вместо того, что вздрючить лесников, которые тырят деловую древесину, а не занимаются убиранием сухостоя - своей прямой задачей.
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08.07.2020 11:50 Відповісти
У каждого своя правда.. Лесной пожар да и пожар вообще это страшная вещь. По количеству домов и строений там конечно путаница, я тоже поддался. Вроде все таки сгорело не так много - 30 домов ( а не 130) и 80 дачных участков. Дачи вряд ли кто страховал, да и за дачи компенсации не будет, частные дома конечно другое дело.. какую никакую помощь окажут и это наверное где то правильно ( если это единственное жилье, с пропиской и постоянным проживанием конечно). Что до страховки.. ну тут и говорить не о чем. Кто это в селах дома страхует.. Так что у них надежда только на государство. Но сомневаюсь что оно так раскошелится. Там вон в Сватово после взрывов складов наверняка до сих пор еще голову морочат.. а там то было четкое обязательство власти, склады то государственные.
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08.07.2020 12:03 Відповісти
взрывы складов боеприпасов - то форсмажор на совести государства. то понятно.
с лесом тоже в основном понятно. дятлов много. да и диверсия не исключена.
как огонь с лесу на дома перекинулся?!!!
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08.07.2020 12:11 Відповісти
При ветре 25 м в сек.. и то что пожар в сосновом лесу ( деревья не маленькие), есть понятие "верховой огонь" он может "перелетать" на сотню метров и более, скорость продвижение огня тоже до 25 км в час , температура 1100 градусов. Но конечно жилье в таких местах ( и это не только в этом регионе а вообще везде, ну по крайней мере в бывшем СССР) стоят поближе к лесу.. природа однако.. А может и лес разросся со временем. Ни кто ведь о плохом не думает. Ну а теперь "маемо що маемо".
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08.07.2020 12:19 Відповісти
я вам скажу одну вещь: в здоровом лесу гореть особо нечему. да, сухая трава, да иголки и шишки. но здоровые деревья от низовых пожаров не загараются и верховой пожар не начинается. знаю по себе, и палил и тушил... а вот если в лесу дофига сухостоя, вот там даже ерундовый низовой пожар способен превратиться в полный звиздец. собсна, шо и наблюдаем.
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08.07.2020 12:41 Відповісти
Ввели же в принудительном порядке "автоцивілку". Можно подобным образом заставить страховать и недвижимость, естественно с учётом местных особенностей (глупо страховать от наводнения там, где вообще нет водоемов). Ну или если уж у нас такое щедрое государство, которое всем все компенсирует, ввести дополнительный налог, или включить страховку в налог на недвижимость. В общем варианты есть.
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08.07.2020 12:41 Відповісти
А тем, члены семей которых погибли-сгорели заживо?
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08.07.2020 11:51 Відповісти
Сім'ї, які втратили житло через пожежі в Луганській області, отримають по 300 тис. грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4802
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08.07.2020 12:00 Відповісти
А вот и спасительный "инвестор".
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08.07.2020 14:05 Відповісти
Невже з Оману, півроку чекаємо?
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09.07.2020 09:39 Відповісти
напечатают еще
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08.07.2020 12:14 Відповісти
клоун в окружении разжиревших свиней...
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08.07.2020 12:26 Відповісти
Представляю, сколько "сгоревшего жилья" предъявят чтобы получить выплаты
Прото непаханное поле для распила денег.
Даже новый вид бизнеса как на франковщине появится - строишь хижину из ховна и палок, сжигаешь ее и получвешь бабосики.
Почему же за границей государство не раздает деньги? Может пора прекратить эту халяву и "кто не застраховался - пеняйте на себя"?
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08.07.2020 12:34 Відповісти
Это хитрый пиар. Как и с квартирами. По зомбоящику раззвонили, что Зе дал пострадавшим на Позняках квартиры, вах какой добрый президент! А на деле оказалось, что никаких квартир им не дали. Но большинство этого не знает, а проглотило звон по зомбоящику. Те кто ведёт Зе прекрасно понимают, что нужно говорить толпе.
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08.07.2020 12:43 Відповісти
Выражаю соболезнования и сопереживание людям пострадавшим от пожара.

а теперь давайте пофантазируем. Сгорела (!) Конча -Заспа. Вопрос - сколько "компенсируют" погорельцам от имени бюджета ?
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08.07.2020 12:44 Відповісти
Насколько я помню, жителям, которым разнесло дома снарядами ничего не компенсировали.
Поправьте, если ошибаюсь.
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08.07.2020 13:00 Відповісти
Бубочка!!!!!
Ты хоть знаешь какие умные слова как "бюджет", "дефицит" "баланс"?
Судя по всему ты решил начать печатать гривны!!!! Тогда таки да...... можно обещать уже и по миллиону!!!!!
Когда хлеб будет 500 0000 стоить!
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08.07.2020 13:13 Відповісти
Прикарпаттю вже роздав після потопу? Всім хто втратив домівки? Брехливе сцикло!
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08.07.2020 13:45 Відповісти
Кто ни-будь скажите ЗЕ, что он в этой не стираной пожмаканой куртке выглядит затрапезно, ну оно и понятно , когда жил с Еленой то был одет с иголочки , а Юлька Мендель так себе хозяйка.
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08.07.2020 13:47 Відповісти
Обрушлись на землю Украины "десять (зеленых) бедствий египетских"? Только Исхода никакого не заметно...
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08.07.2020 13:49 Відповісти
"Рейтинг превыше всего!"
(с) В.А.Зеленский
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08.07.2020 14:01 Відповісти
А чё это публика заволновалась -- "где он деньги возьмёт"? А НацБанк для чего взяли? Всё, печатный станок в их руках! Небось, бумагу и краску уже закупили.
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08.07.2020 14:04 Відповісти
Ща напечатают и раздадут
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08.07.2020 14:12 Відповісти
Значит в лугандоне по 300 000 грн, а на Закарпатье по 20 000 грн. Шморкли поделили на первый и третий сорт?
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08.07.2020 14:13 Відповісти
А почему Закарпатью меньше дали????

Зеленые, в Ростов!
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08.07.2020 14:20 Відповісти
В Закарпатті Зеленський-Дьопш ******** роздавати буде.
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09.07.2020 09:42 Відповісти
Ура Ещё один видосик где наш зепрезе с жалостливыми котячьми глазами трёкает про компенсации Наводнения в Западной Украине взорванные от утечки газа дома и обвалившиеся здания от головотяпства чиновников Теперь пожары на Луганщине И везде мы возместим мы компенсируем В место -мы предотвратим и найдём виновных
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08.07.2020 16:48 Відповісти
Что-то неудачи преследуют соплю на каждом шагу
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08.07.2020 18:17 Відповісти
300 тис.грн із кармана місцевих податків (людей) та 20 тис. із держави? А ти тут взагалі до чого Віслюк?! Ти ж гівнюк на своєму шоу "РОЗМІШИ КОМІКА" роздавав бабло на ліво та направо "всім підряд", навіть кацапам, які приїздили до України "на поржати"? А не хочеш ти Віслючок витягнути із свого "бездонного" сейфа грошики та роздати потерпаючим від повеней, постраджалим від пожеж, одиноким із дітьми вдовам-АТОшників? "Слабо" чи Зеншуй заважає?
Брехло ти Оманське, Вова - ось ти хто!
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08.07.2020 18:59 Відповісти
Пострадавшим от наводнения по 20к выдали,12 квартир не заселили
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08.07.2020 19:06 Відповісти
Зеля щедрый парень. Наверное знает , что деньги начнут печатать на рулонах туалетной бумаги.
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08.07.2020 20:06 Відповісти
Ну подаруйте ж йому хтось Конституцію. Підкресліть маркером обов'язки Президента. Примусьте вивчити як сценарій.
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08.07.2020 21:44 Відповісти
А представьте себе зебиллы шо таких Бубочек у нас 100 штук в руководстве страны. Вот поголовно все типиллы. Шо вы навыберали на свою голову?
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09.07.2020 09:07 Відповісти
Обіцянка-цяцянка. Обіцяв пан кожух, та слово його тепле. Невже йому хтось ще вірить?! Це ж яке IQ треба мати!
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09.07.2020 09:47 Відповісти
 
 