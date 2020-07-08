Сім'ї, які втратили житло через пожежі в Луганській області, отримають по 300 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення виділити 300 тис. грн кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж у Луганській області.
Про це він сказав у Новоайдарському районі, куди прибув у вівторок вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній сім'ї, яка втратила дім. Щоб просто можна було купити нове житло. Наша обласна державна адміністрація також допоможе. Ми обговоримо з урядом і виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки в цій ситуації. Окрему суму буде виділено на загиблих", - сказав Зеленський.
Президент України також зазначив на брифінгу, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.
Питання переселення людей курирує голова Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.
Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.
Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.
На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.
Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.
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Решающему делать жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь:
Делай её с товарища Зеленского!
Специально ж новость хорошая, в стиле зебиловидения, - зеленский раздает деньги даром.
А они недовольны, суки, Че б им еще пообещать...
Это ты классно себя охарактеризовал,не вопрос)) Вы все такие,обожатели ЗЕлупенского!))
а так, одни понастроили возле самых рек, шобы принимать отдыхающих, которые любят шобы за окном журчало. теперь их смыло нафиг. другие бурьяны годами не убирают из-за особенностей своего менталитета. как заросли у леса начались, так у порога закончились. теперь по ним огонь пришел...
третьи верховные дебилы костры запрещают вместо того, что вздрючить лесников, которые тырят деловую древесину, а не занимаются убиранием сухостоя - своей прямой задачей.
с лесом тоже в основном понятно. дятлов много. да и диверсия не исключена.
как огонь с лесу на дома перекинулся?!!!
Прото непаханное поле для распила денег.
Даже новый вид бизнеса как на франковщине появится - строишь хижину из ховна и палок, сжигаешь ее и получвешь бабосики.
Почему же за границей государство не раздает деньги? Может пора прекратить эту халяву и "кто не застраховался - пеняйте на себя"?
а теперь давайте пофантазируем. Сгорела (!) Конча -Заспа. Вопрос - сколько "компенсируют" погорельцам от имени бюджета ?
Поправьте, если ошибаюсь.
Ты хоть знаешь какие умные слова как "бюджет", "дефицит" "баланс"?
Судя по всему ты решил начать печатать гривны!!!! Тогда таки да...... можно обещать уже и по миллиону!!!!!
Когда хлеб будет 500 0000 стоить!
(с) В.А.Зеленский
Зеленые, в Ростов!
Брехло ти Оманське, Вова - ось ти хто!