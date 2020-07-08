Сім'ї, які втратили житло через пожежі в Луганській області, отримають по 300 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення виділити 300 тис. грн кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж у Луганській області.

Про це він сказав у Новоайдарському районі, куди прибув у вівторок вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній сім'ї, яка втратила дім. Щоб просто можна було купити нове житло. Наша обласна державна адміністрація також допоможе. Ми обговоримо з урядом і виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки в цій ситуації. Окрему суму буде виділено на загиблих", - сказав Зеленський.

Президент України також зазначив на брифінгу, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.

Питання переселення людей курирує голова Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 5 тисяч гектарів землі згоріли на Луганщині, - голова ОДА Гайдай. ВIДЕО