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Усі люди, які мають ознаки COVID-19, тестуються на коронавірус безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство затвердило відповідні алгоритми.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що були в контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто перебуває в контакті, теж тестуються безкоштовно", - наголосив урядовець.

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Крім того, безкоштовно тестують:

  • тих, хто потребує планової госпіталізації для проведення операцій, або з інших причин, які визначені правилами МОЗ
  • медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів,
  • працівників Нацполіції і Нацгвардії за визначеним переліком, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Скорее всего он сказал о том,как должно быть.Надеюсь ,что ошибаюсь
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08.07.2020 13:59 Відповісти
Не помиляєтесь. У моєму місті щабір матеріалів і тестування, коштує від 1500 до 1750 гривень. І є підтвердження у тих, хто платив. А ті, хто контактував з підтвердженими хворими, але не платили, хворіли з іншими діагнозами.
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08.07.2020 14:14 Відповісти
******
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08.07.2020 14:02 Відповісти
 
 