Усі люди, які мають ознаки COVID-19, тестуються на коронавірус безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство затвердило відповідні алгоритми.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що були в контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто перебуває в контакті, теж тестуються безкоштовно", - наголосив урядовець.

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Крім того, безкоштовно тестують: