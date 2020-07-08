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Усі люди, які мають ознаки COVID-19, тестуються на коронавірус безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство затвердило відповідні алгоритми.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що були в контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто перебуває в контакті, теж тестуються безкоштовно", - наголосив урядовець.
Крім того, безкоштовно тестують:
- тих, хто потребує планової госпіталізації для проведення операцій, або з інших причин, які визначені правилами МОЗ
- медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів,
- працівників Нацполіції і Нацгвардії за визначеним переліком, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів.
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Валерий Тимофеев
показати весь коментар08.07.2020 13:59 Відповісти Мені подобається 0
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.07.2020 14:14 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Юрьевич #439278
показати весь коментар08.07.2020 14:02 Відповісти Мені подобається 0
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