"Незрозумілі харківські люди" на чолі з Венедіктовою тиснули на слідчих у справах Порошенка, - керівник слідчої групи ДБР Корецький. ВIДЕО

Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Відповідну відеозаяву на своїй сторінці в мережі Facebook оприлюднив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

Адвокат Порошенка також повідомив, що так звану "справу "Ленінської кузні" закрито.

"Кримінальну справу щодо "Ленінської кузні"(одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом ЗМІ", - пише Новиков.

Читайте: Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Корецький у відео заявив: "Я готовий, тому що я тільки за публічність. Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, за законом, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, "харківські", починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: "немає складу злочину. Ні! Давайте будемо ухвалювати законні рішення". А вони кажуть, що ти "йди", тому що для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш ... То звичайно, я готовий вийти до преси. Я прийняв це рішення", - говорить Корецький.