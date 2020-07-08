Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про пожежі на Луганщині: "Масштаби колосальні. Горіли десятки гектарів лісу". ВІДЕО безпілотника

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" опублікували відеозапис, на якому зафіксовані лісові пожежі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено за допомогою безпілотника та опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.

"Це вчорашнє відео лісової пожежі на Луганщині, зняте з безпілотника. Ви самі можете оцінити його масштаби. Вони колосальні. Горіли десятки гектарів лісу! Зараз пожежу локалізовано. Техніка і особовий склад ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС день і ніч боролися з вогнем, щоб не дати йому поширитися", - йдеться в коментарі до відео.

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Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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