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Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про пожежі на Луганщині: "Масштаби колосальні. Горіли десятки гектарів лісу". ВІДЕО безпілотника

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" опублікували відеозапис, на якому зафіксовані лісові пожежі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено за допомогою безпілотника та опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.

"Це вчорашнє відео лісової пожежі на Луганщині, зняте з безпілотника. Ви самі можете оцінити його масштаби. Вони колосальні. Горіли десятки гектарів лісу! Зараз пожежу локалізовано. Техніка і особовий склад ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС день і ніч боролися з вогнем, щоб не дати йому поширитися", - йдеться в коментарі до відео.

Також читайте: Глава ДСНС Чечоткін про пожежі на Луганщині: Загрози для населених пунктів немає, працює авіація

Пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 6 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

пожежа (4342) ЗСУ (7592) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+7
те що це саме піджоги - немає сумніву
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08.07.2020 15:15
+7
горить ліс з середини, більш того - між місцями пожежи - ліс без вогню...
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08.07.2020 15:17
+6
Аваков знову проспав пожежі, коли вже його звільнять разом з безглуздим Чечоткіним?
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08.07.2020 15:14
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Аваков знову проспав пожежі, коли вже його звільнять разом з безглуздим Чечоткіним?
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08.07.2020 15:14 Відповісти
Дай команду!
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08.07.2020 15:26 Відповісти
Тре казати: Топаз дай каманду!
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08.07.2020 22:42 Відповісти
У Януковича был топаз, а у зели бует изумруд, когда он будет бежать на тамбов
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09.07.2020 09:19 Відповісти
те що це саме піджоги - немає сумніву
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08.07.2020 15:15 Відповісти
горить ліс з середини, більш того - між місцями пожежи - ліс без вогню...
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08.07.2020 15:17 Відповісти
Підозріло рівні квадрати без дерев, чи не рубали там до пожежі.
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08.07.2020 15:19 Відповісти
там раніше згоріло. пожежі в хвойних лісах - це як правило.
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08.07.2020 15:22 Відповісти
"Воїни ЗСУ допомогають у ліквідації пожежі на Луганщині"

Фото:
https://bez-tabu.com.ua/novini/******-zsu-dopomogayut-u-likvidatsiyi-pozhezhi-na-luganshhyni-anatolij-shtefan/?fbclid=*************************************************************
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08.07.2020 15:20 Відповісти
Видно же, что очагов возгорания МНОГО.
Да и погода не благоприятная для пожаров, там не было длительной засухи.
Это однозначно указывает на УМЫШЛЕННЫЙ ПОДЖЕГ!
(возможно с помощью беспилотников и/или зажигательных боеприпасов)
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08.07.2020 15:25 Відповісти
поджОг
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08.07.2020 16:36 Відповісти
Да, в Карпатах так леса бы не горели...
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08.07.2020 16:04 Відповісти
Не дай Бог. Там якщо спалахне жереп, то його нічим крім авіації і дощу не погасиш. А не дай Бог у жерепі опинитися при пожежі, то капєц сто відсотків.
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08.07.2020 16:55 Відповісти
А є ще чому горіти?
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08.07.2020 19:07 Відповісти
что не вырубили, то спалили...хозяйственники
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08.07.2020 16:17 Відповісти
Вы видели видео ? Что-бы так горело надо очень постараться .!!!!
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08.07.2020 16:33 Відповісти
И кто ето сделал? Лось или корова? Или вголос низзя гаварить что ето дело рук мышебратьев и тамженашихлюдей чтобы перемирие не нарушить?
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08.07.2020 18:08 Відповісти
жуткое зрелище...
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08.07.2020 21:55 Відповісти
 
 