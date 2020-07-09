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Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо. ВIДЕО

У справі п'ятого президента України Петра Порошенка зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, але його захист затягує справу.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства

"За останні місяці всі підозрювані в резонансних злочинах заявили про політичні переслідування. Навіть адвокати голови Херсонської обласної ради (Владислав Мангер. - Ред.), який обґрунтовано підозрюється в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк, після зміни йому запобіжного заходу на тримання під вартою, назвали це політичним тиском", - зазначила вона, а потім запропонувала розібрати "приклад п'ятого Президента, який став хрестоматійним за цей час".

"Сьогоднішня справа – це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання ‪від 7 до 10 років позбавлення волі. На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканим і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу", - заявила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Венедіктова прокоментувала інформацію, що суд зібрався вночі й виніс рішення про продовження термінів попереднього розслідування у справі Порошенка.

"Ні, судове засідання було призначене ще на позавчора, однак сторона захисту не з'явилася. Вчора о 14:00 засідання таки почалося, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд ухвалив рішення майже ‪о першій ночі", - сказала Венедіктова.

Як зазначила генпрокурор, "сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалася затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все".

"Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі – суд. Прокурорська тяганина зі справами має закінчуватися", - додала Венедіктова.

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На її думку, під час обрання запобіжного заходу "суд і прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність у процесуальній площині – запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування". Слідство завершено.

"Чи боюся я? Ні. В мене немає "договорняків" із будь-якими політичними силами. В мене є зобов’язання перед державою та її громадянами – чесно, професійно і незаангажовано виконувати свою роботу", - сказала Венедіктова.

Також вона визнала, що за чотирма провадженнями, де фігурує Порошенко, розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину. Водночас, за інформацією Венедіктової, цього тижня з Маріуполя та Рівного "від звичайних громадян" надійшли заяви про злочини п'ятого президента.

Нагадаємо, 8 липня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР), в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.

Також він залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.

Автор: 

Порошенко Петро (15181) Мангер Владислав (185) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+107
Єдина помилка Пороха, що він людей сприймав за.... людей! А більшість - це худоба! Яку кожного ранку треба бити межи роги, і наливати помиї в рота , в мізкі, накшталт дешевого "гумору" аля 95 квартал.
Він хотів щоб молодь могла випити каву в Відні, а вони хочут ковбаси за 2.40.
Мерзото! Коли ви вже понажераєтесь?
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09.07.2020 03:57
+80
Была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена. Эксперт по вопросам реформы судебной системы ЗеКоманды.

Нещодавно вона підтвердила, що https://www.5.ua/polityka/vin-mediino-potuzhna-liudyna-venediktova-pidtverdyla-shcho-zustrichalasia-z-odioznym-portnovym-212131.html зустрічалась із колишнім заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим , бо він "медійно потужна людина".
Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно - Цензор.НЕТ 7330
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09.07.2020 02:22
+75
Действительно, ПРАЗДНИК!))) Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно - Цензор.НЕТ 8438
Что за день сегодня? Вовик же на этой песне президентом стал!
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09.07.2020 03:38
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Будешь висеть на каштане, сосна недоделанная. Не поможет тебе ни твой наигранный детский голосок, ни Бубочка с Бенечкой.
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09.07.2020 11:51 Відповісти
вона готується акторствувати на теренах Раші з 95-им - Єрмак продюсер , який ПРодюСЕР така й акторка
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09.07.2020 12:13 Відповісти
Прокуратура это дна из самых гнилых организаций в Украине!!!
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09.07.2020 11:53 Відповісти
та її вже майже не існує. Не хвилюйтесь так. Після реформи Офісу і обласних, там цілі відділи пусті. Восени доб'ють місцеві і на цьому цю інституцію можно ліквідовувати.
Ну а ми, років так через 2-3, виплатимо тисячам незаконно звільнених по пару лямів... а що нам, ми ж багата країна!?
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09.07.2020 16:34 Відповісти
Ужос, какое же противное у нее ... лицо
А эти НЛП-шные жесты - это просто капец. Расейские политтехнологи кадр ставили?
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09.07.2020 12:01 Відповісти
Харківська лярва думає, що їй хтось повірить -Вовці похрін, а ЄРАМКУ все це те що треба... Хаос -бардак -зневіра
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09.07.2020 12:10 Відповісти
еще одна дура видосики снимать научилась
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09.07.2020 13:13 Відповісти
Ну Бенидиктова еще та корабельная сосна, походу ..
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09.07.2020 13:15 Відповісти
Всі причасні до політичних переслідувань Петра повині сидіти в тюрьмі від Зе , Венекдиктовоі їх команди..., вони реальні тормоза України..
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09.07.2020 14:02 Відповісти
Статья ни о чём конкретном-а только наглый скулёж Венидиктовой о нехорошем УПК и заявлении о "каких то " виртуальных "доказательствах"!!! Какие мля доказательства?!Ведь согласно законов...утверждала и назначала Семочко на должность В.РАДА(!!!!)...через решение СНБО(!!!),в которую также входит комитеты по силовым органам и обороне от ВР!!! Кроме того Венедиктовой что то с головой(или от жары или что сьела),ведь на Пороха работают свыше 40 адвокатов(в том числе 17 из ЕС и американского континента)-а она пытается всех убедить "доказательствами" написанными в туалете,на коленке!!!
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09.07.2020 15:13 Відповісти
Проня Прокоповна "невченая"...
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09.07.2020 15:17 Відповісти
І знову масонськи знаки руками
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09.07.2020 15:41 Відповісти
*****
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09.07.2020 15:56 Відповісти
Яка ганьба...
Генпрокурор, читає із суфлера лекцію, розповідаючи, який недолугий КПК прийняв її друг Портнов та які поганці адвокати, у конкретній справі, щодо конкретного підозрюваного, з надією, що увесь світ повірить, що це не політичне переслідування?
Зелені, ви реально тупі? В країні проблем не має? Чим ви п.ляді зайняті?
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09.07.2020 16:32 Відповісти
А заявлять постоянно миллион ходатайств - это не затягивания дела?
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09.07.2020 18:18 Відповісти
От, ****, ещё и флаг Украины поставили.
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09.07.2020 18:24 Відповісти
Яке воно гидке це мерзотне шидівське створіння з мордою підараса,підарбаба паскудна
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09.07.2020 18:24 Відповісти
обнять и плакать))))
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09.07.2020 18:37 Відповісти
Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо - Цензор.НЕТ 3428Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо - Цензор.НЕТ 8814
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09.07.2020 19:55 Відповісти
Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо - Цензор.НЕТ 7412
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09.07.2020 21:02 Відповісти
Онуча огоняло "казбек" не задоволений............Венядіктова виnравдовується...
Обіцяє реабілітуватись коли будуть розглядати у суді........
Труба у дії.
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09.07.2020 21:43 Відповісти
Шлюха продажная.
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09.07.2020 21:51 Відповісти
Ну ,вот...!!! Сразу " шлюха продажная"...
Мы куда стремимся" Правильно...в Европу !
Культурно надо выражаться : " Путана уценённая!" например.... 💛💙
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10.07.2020 02:43 Відповісти
Стремимся в Европу,ну туда дураков не берут,вот почему мы всегда попадаем в жопу.
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10.07.2020 06:19 Відповісти
А это не та Бенядиктова которая сбежала из своего кабинет в ГПУ когда Порох с адвокатами туда пришел получить повестку лично из ее рук??? (Это же ясно, что зачем они это сделали, т.е Бенядиктова попала бы под уголовную ответственность за фальсификацию дела!!!
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09.07.2020 21:57 Відповісти
Предлагаю флешмоб, в какую тюрягу запереть Бенядиктову после смены власти! Предлагайте самые козырные варианты для дамы!
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09.07.2020 21:59 Відповісти
туда где баба Йюля сидела с камерами.
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09.07.2020 22:24 Відповісти
Ну, вот еще... У Юли была камера с удобствами...
Эту в общую ,можно с тем,кто её назначил....
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10.07.2020 02:46 Відповісти
Лови.

Петя допрыгался! Прослушка разговора Путина и Порошенко.
https://youtu.be/__oDFcqifLQ
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10.07.2020 09:36 Відповісти
Сгори в аду,кацапская тварь.
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10.07.2020 03:47 Відповісти
Гавно-баба не спит!

""Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества."
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10.07.2020 09:43 Відповісти
Верим.
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10.07.2020 09:46 Відповісти
До чего же мерзкая личность!
Какой Петя небыл бы он один сделал для страны в десять раз больше чем они все вместе взятые.
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10.07.2020 09:53 Відповісти
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