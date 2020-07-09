Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо. ВIДЕО
У справі п'ятого президента України Петра Порошенка зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, але його захист затягує справу.
Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства
"За останні місяці всі підозрювані в резонансних злочинах заявили про політичні переслідування. Навіть адвокати голови Херсонської обласної ради (Владислав Мангер. - Ред.), який обґрунтовано підозрюється в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк, після зміни йому запобіжного заходу на тримання під вартою, назвали це політичним тиском", - зазначила вона, а потім запропонувала розібрати "приклад п'ятого Президента, який став хрестоматійним за цей час".
"Сьогоднішня справа – це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканим і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу", - заявила генпрокурор.
Венедіктова прокоментувала інформацію, що суд зібрався вночі й виніс рішення про продовження термінів попереднього розслідування у справі Порошенка.
"Ні, судове засідання було призначене ще на позавчора, однак сторона захисту не з'явилася. Вчора о 14:00 засідання таки почалося, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд ухвалив рішення майже о першій ночі", - сказала Венедіктова.
Як зазначила генпрокурор, "сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалася затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все".
"Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі – суд. Прокурорська тяганина зі справами має закінчуватися", - додала Венедіктова.
На її думку, під час обрання запобіжного заходу "суд і прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність у процесуальній площині – запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування". Слідство завершено.
"Чи боюся я? Ні. В мене немає "договорняків" із будь-якими політичними силами. В мене є зобов’язання перед державою та її громадянами – чесно, професійно і незаангажовано виконувати свою роботу", - сказала Венедіктова.
Також вона визнала, що за чотирма провадженнями, де фігурує Порошенко, розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину. Водночас, за інформацією Венедіктової, цього тижня з Маріуполя та Рівного "від звичайних громадян" надійшли заяви про злочини п'ятого президента.
Нагадаємо, 8 липня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня термін попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР), в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.
Також він залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.
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Ну а ми, років так через 2-3, виплатимо тисячам незаконно звільнених по пару лямів... а що нам, ми ж багата країна!?
А эти НЛП-шные жесты - это просто капец. Расейские политтехнологи кадр ставили?
Генпрокурор, читає із суфлера лекцію, розповідаючи, який недолугий КПК прийняв її друг Портнов та які поганці адвокати, у конкретній справі, щодо конкретного підозрюваного, з надією, що увесь світ повірить, що це не політичне переслідування?
Зелені, ви реально тупі? В країні проблем не має? Чим ви п.ляді зайняті?
Обіцяє реабілітуватись коли будуть розглядати у суді........
Труба у дії.
Мы куда стремимся" Правильно...в Европу !
Культурно надо выражаться : " Путана уценённая!" например.... 💛💙
Эту в общую ,можно с тем,кто её назначил....
Петя допрыгался! Прослушка разговора Путина и Порошенко.
https://youtu.be/__oDFcqifLQ
""Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества."
Какой Петя небыл бы он один сделал для страны в десять раз больше чем они все вместе взятые.