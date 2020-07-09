Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький. ВIДЕО

Керівництво Державного бюро розслідувань чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Про це в інтерв'ю "Прямому" повідомив керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Говоримо про той самий телеканал "Прямий". Кримінальне провадження у слідчих у березні забрали в інший відділ розслідувати. Тому що ми не погоджувалися… Я не можу розкривати таємницю слідства до кінця. Але ми вважали свою лінію проводити, а не те, що вони там десь хотіли. І просто більш така конкретика минулотижнева. Коли я був у відпустці, мені слідчі кажуть: "Слухайте, тут така ситуація відбувається. Кличуть на нараду і кажуть, що треба "Прямий" уже швиденько визнавати речовим доказом і щоб його арештовувати". Я кажу: для чого?" - розповів він.

Відповідаючи на запитання, хто саме віддавав накази, Корецький відповів: "Я не буду казати прізвища слідчих. Але вони казали, що керівництво ДБР, а це безпосередньо може давати і заслуховує всі ці провадження - це Бабіков".

Водночас Корецький заявив, що Венедіктова не давала наказ про арешт "Прямого".

"Вони (слідчі. - Ред.) кажуть, що кликали на нараду, і відповідно чітко поставлено завдання - давай визнавай ("Прямий". - Ред.) речовим доказом, і далі прокурори будуть звертатися за арештом телеканалу. Це дурниці, це абсолютні дурниці. І двоє слідчих відмовилися. І вони вже потім знайшли якогось слідчого, не знаю, кого, який, мабуть, це рішення ухвалив. Бо я не бачу матеріалів кримінального провадження. Я не знаю, чи це рішення ухвалено", - зазначив керівник слідчої групи.

"Коли ми приходили на наради зі слідчими, які проводив той же Бабіков, однозначно, що вони давали вказівки зробити так чи інакше. Але ми найчастіше чинили так, як ми вважали за потрібне. А його слухали і чули тоді, коли це вписувалося в канву закону", - підкреслив Корецький.

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