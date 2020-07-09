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Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький. ВIДЕО

Керівництво Державного бюро розслідувань чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Про це в інтерв'ю "Прямому" повідомив керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Говоримо про той самий телеканал "Прямий". Кримінальне провадження у слідчих у березні забрали в інший відділ розслідувати. Тому що ми не погоджувалися… Я не можу розкривати таємницю слідства до кінця. Але ми вважали свою лінію проводити, а не те, що вони там десь хотіли. І просто більш така конкретика минулотижнева. Коли я був у відпустці, мені слідчі кажуть: "Слухайте, тут така ситуація відбувається. Кличуть на нараду і кажуть, що треба "Прямий" уже швиденько визнавати речовим доказом і щоб його арештовувати". Я кажу: для чого?" - розповів він.

Відповідаючи на запитання, хто саме віддавав накази, Корецький відповів: "Я не буду казати прізвища слідчих. Але вони казали, що керівництво ДБР, а це безпосередньо може давати і заслуховує всі ці провадження - це Бабіков".

Водночас Корецький заявив, що Венедіктова не давала наказ про арешт "Прямого".

"Вони (слідчі. - Ред.) кажуть, що кликали на нараду, і відповідно чітко поставлено завдання - давай визнавай ("Прямий". - Ред.) речовим доказом, і далі прокурори будуть звертатися за арештом телеканалу. Це дурниці, це абсолютні дурниці. І двоє слідчих відмовилися. І вони вже потім знайшли якогось слідчого, не знаю, кого, який, мабуть, це рішення ухвалив. Бо я не бачу матеріалів кримінального провадження. Я не знаю, чи це рішення ухвалено", - зазначив керівник слідчої групи.

"Коли ми приходили на наради зі слідчими, які проводив той же Бабіков, однозначно, що вони давали вказівки зробити так чи інакше. Але ми найчастіше чинили так, як ми вважали за потрібне. А його слухали і чули тоді, коли це вписувалося в канву закону", - підкреслив Корецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли я почав наполягати на необхідності закривати справи проти Порошенка, їх стали забирати, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Автор: 

ДБР (3511) Прямий канал (65) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+39
Опуск зеленой банды мародеров и коррупционеров, каких еще Украина не знала.
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09.07.2020 09:47
+24
Янык на их фоне смотрится аристократом и интеллигентом в 10-ом поколении...
мудрый и простой нарид - жги на следующих внеочередных выборах презика дальше...
- выбери себе главным настоящего вампира какого нибудь.... - все остальное уже попробовали..
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09.07.2020 09:51
+14
От і привіт Зелі від Богдана.., неочікувано?!
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09.07.2020 09:47
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Пиар Корецкого, день второй.
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09.07.2020 09:45 Відповісти
Опуск зеленой банды мародеров и коррупционеров, каких еще Украина не знала.
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09.07.2020 09:47 Відповісти
Янык на их фоне смотрится аристократом и интеллигентом в 10-ом поколении...
мудрый и простой нарид - жги на следующих внеочередных выборах презика дальше...
- выбери себе главным настоящего вампира какого нибудь.... - все остальное уже попробовали..
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09.07.2020 09:51 Відповісти
Чувак, прєзік («царьок, обнульониш»), то ваше пожизнєнноє *****.
В Україні - Президент.
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09.07.2020 10:02 Відповісти
это Зе-сопля президент, да?
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09.07.2020 10:07 Відповісти
1.Для 73,22% так, Президент.
Для 24,45 % не Президент.
2. Ти говорив не про Зеленського, а про подальші вибори.
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09.07.2020 10:12 Відповісти
вот когда мудрый нарид выберет наконец то (помоги Боже) достойного Чела, любящего свою страну больше себя, вот тогда для меня он и будет Президент - а до этого и сейчас презики...

и еще - не суй сюда Московию - там у них ***-тый Хан на троне, но он хотя бы похож на Хана, а не это вот непонятно что у нас... - блазень или шут..
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09.07.2020 10:17 Відповісти
Интересно, а по каким признакам вы поймёте, что чел любит страну, больше чем себя?
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09.07.2020 19:17 Відповісти
Когда начнет отрывать от себя и давать народу! Простой принцип.
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10.07.2020 01:24 Відповісти
Надеюсь вам известно, что был такой президент который отрывал от себя и восстанавливал ПВО Украины и Киева - порядка миллиарда семьсот гривен. А в принципе - отрывать от себя и давать народу - это бред сивой кобылы - нигде в развитых странах такого нет - народ, что бы не стать быдлом сидящим на соске должен сам себя обеспечивать. Работать народ, не воруя, не пробовал.
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10.07.2020 16:02 Відповісти
Горит пердак у Хмары. День второй
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09.07.2020 09:57 Відповісти
Пиар - це кататися по областях та, під відео, обіцяти грошові компенсації, хоча цей піарщик ніякого відношення до бюджету не має, а кататися повинен Прем'єр. От це - дешевий піар за кошти платників податків.
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09.07.2020 10:03 Відповісти
А ездить открывать 100 метров дороги это был не пиар или это входит в обязанности президента?
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09.07.2020 10:05 Відповісти
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 3411
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09.07.2020 10:21 Відповісти
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 3273
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09.07.2020 10:22 Відповісти
Как и в Новой Каховке, где были потрачены только 13.8 млн. местного бюджета. Зеля там абсолютно не при чем.

Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 409
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09.07.2020 10:25 Відповісти
Ну, якщо відкриття стадіону, побудованого коштом місцевого буджету - не піар, то і відкриття 100м дороги теж.
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09.07.2020 10:27 Відповісти
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 30
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09.07.2020 10:32 Відповісти
400 или сколько там дней, точно не считал, зашкваров зеленского
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09.07.2020 10:08 Відповісти
Это не пиар а спланированная акция, Корецкикого крутят на всех петиных каналах и сайтах.
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09.07.2020 10:08 Відповісти
А тепер скажіть, чому на інших каналах цього немає? Чи це таке розуміння "об'єктивної" подачі інформації з "урахуванням думок усіх сторін"?
Не здивуюсь, якщо на Бєнє-Мєртвечуківських каналах (та й на каналах Гудка) є вказівка цього не висвітлювати.
Ну як СБУ "попросило" Гонтарєву не розказувати про МВФ...
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09.07.2020 10:32 Відповісти
У подобных особей логика такая, если "на петиных каналах - значит, брехня". Это те, что тупо смотрят в ящик и не думают головой.
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09.07.2020 10:45 Відповісти
Корецкому видно неплохо заплатили. Отрабатывает.
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09.07.2020 11:41 Відповісти
От і привіт Зелі від Богдана.., неочікувано?!
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09.07.2020 09:47 Відповісти
Там все гораздо проще.Нет никаких приветов.
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09.07.2020 10:08 Відповісти
Ага, почти. Учитывая, что Корецкий это протеже Богдана и руководил всеми расследованиями против Пороха еще со времен Трубы. Пленки "Трубу прорвало" еще помним?
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09.07.2020 10:18 Відповісти
Система почала жерти своїх, от вони і "прозрівають". А так за 500 - 600 тис. на рік вони тут ДБР в ГеЗестапо перетворили.
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09.07.2020 09:52 Відповісти
Дивлюсь тільки ПРЯМИЙ і Мега. Все інше - фуфло.
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09.07.2020 09:52 Відповісти
Мега це канал Львовчкіна.
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09.07.2020 10:00 Відповісти
а 24?
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09.07.2020 10:13 Відповісти
Садового, мера Львова. Садовий - також олігарх, тільки місцевого пошибу
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09.07.2020 11:28 Відповісти
та пофіг. головне, як вони тролять лаптестан та *****))
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09.07.2020 11:38 Відповісти
Петины портреты,в хате,все поцеловал? Ниче не пропустил,не?
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09.07.2020 10:16 Відповісти
ЗЕЛЮ ГЕТЬ !
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09.07.2020 09:54 Відповісти
Или Украине хана, или Вавия Сцыкливого вместе с его пейсатой бабушкой повесят на Крещатике
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09.07.2020 09:55 Відповісти
ГБР на некоторое время вывело из строя систему ПВО. И что же? Принял ли Зеленский меры к этим..... - нет, в ответ только тишина. Зеленский, как главнокомандующий покрывает этих изменников. Он ни слова об этом не прокоментировал, он парашу не называет государством агрессором. Ему только хотелось в глаза путлеру посмотреть. Пусть лучше посмотрит в глаза родственников погибших ребят, защищавших нас. А лучше, после всего этого, глянет в "глаза" пулеметной очереди парашенских наемников!
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09.07.2020 09:58 Відповісти
Цей ексідент, просто і дійово змусив запитати українських чоловіків самих себе, у тому числі, і Корецького: - хлопці, так нас що, намагаються ставити на коліна перед Россієй, бо так хоче Козлєнський?
То фігвам.
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09.07.2020 10:07 Відповісти
ДБР досі не назвало прізвища того, хто ініціював кримінальну справу по клістронах. А головне, не називають посаду і прізвище того, хто дав команду вилучити клістрони у частинах ППО на бойовому чергуванні. Цю диверсію розслідують чи замнуть?
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09.07.2020 10:31 Відповісти
ГБР - филиал ФСБ, это уже понятно.
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09.07.2020 11:20 Відповісти
Посаду хоче? Від кого, від списаного в утіль Пєті? У якому навозі таких знаходять?....
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09.07.2020 10:02 Відповісти
Ми вже зрозуміли що Корецький це людина Порошенка і буде белькотіти на користь Порошенка все що йому скажуть.
Тут зайвий раз варто нагадати що телеканал "Прямий" по документам формально належить регіоналу Володимиру Макєєнко. Так, тому самому з команди Януковича.
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09.07.2020 10:03 Відповісти
Уж больно вовремя этот Корецкий вылез и тут же попал на все подконтрольные Пете СМИ.
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09.07.2020 10:07 Відповісти
Теперь будет пиарить свыню со всех "утюгов и холодильников с пылесосами"
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09.07.2020 10:13 Відповісти
Пречисли СМИ
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09.07.2020 10:34 Відповісти
А много ли высокопоставленных чинуш "не чьих"?
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09.07.2020 10:07 Відповісти
А як ви прєлєстно обісрались з Гладковським ?
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09.07.2020 10:08 Відповісти
Макєєнко довго був соціалістом до ПР, а в січні 2014 вийшов із ПР
.
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09.07.2020 10:08 Відповісти
Ні! Корецький - то проплачений порохобот, завербований Юрою Луценком, і отримує зарплатню напряму від Гонтарєвої (у фунтах-стерлінгах)! А ще в нього домовленості з Соросом, від якого він отримував хабарі через Смолія. От прям зуб даю!
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09.07.2020 10:08 Відповісти
у вашей братвы тупой хоть что то происходит без Порошенко в Украине?
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09.07.2020 10:10 Відповісти
Еще один зашквар Зе.Понабирал петькиных прихвостней рябошляпу,корецкого.
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09.07.2020 10:08 Відповісти
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 7925
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09.07.2020 10:26 Відповісти
Корецкий это человек Порошенко, и теперь получил команду кричать на всех углах о давлении на ГБР.
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09.07.2020 10:11 Відповісти
Покричи про Гладковського.
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09.07.2020 10:14 Відповісти
Корецький то слідчий ДБР і розказує, що в тому ДБР діється. А от по чиїй команді, то не твоя псяча справа. Чи то так має бути? В нормальній державі при нормальній владі та вся дебеерівська зграя разом з ****** Венедіктовою вже не просто у відставку, а в кайданках в буцегарні сиділа.
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09.07.2020 10:16 Відповісти
Теперь из первых уст мы узнали, как тормозились криминальные дела против преступника Порошенко.
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09.07.2020 10:17 Відповісти
Есть 100% инфа от Бенедиктовой

Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 9757
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09.07.2020 10:27 Відповісти
Не переживай, таки посадят.
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09.07.2020 10:30 Відповісти
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 7262
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09.07.2020 10:35 Відповісти
С какого бока он человек Порошенко? А нука подробнее?
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09.07.2020 10:37 Відповісти
Корецкий был доверенным лицом главы ГБР Романа Трубы, который назначил его в 2019-м на одну из ключевых должностей в ГБР - и.о. начальника Первого управления организации досудебных расследований.
На аудиозаписях разговоров в кабинете Трубы зафиксирован диалог именно с Корецким, который контролировал дела против Порошенко.
На записях слышно, как Корецкий докладывает о своих планах по обыскам у других близких к Порошенко лиц.
То есть Корецкий действительно был и остается ключевой фигурой всех расследований по прошлой власти в ГБР.
После прихода к власти Труба и Корецкий действовали под контролем экс-главы ОП Андрея Богдана и его партнера Андрея Портнова.
Корецкий открыл целую серию уголовных дел против Порошенко именно по заявлениям Портнова.Источник: https://censor.net/r3206993
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09.07.2020 10:38 Відповісти
Ну и?
Кто ему мешает продаться новому хозяину?
После того, как его раскусили на полиграфе (сливал инфу) и уведомили о увольнении он просто взял шоколадное бабло и теперь топит за нового спонсора.
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09.07.2020 14:21 Відповісти
Фантазиям ничего не мешает продаваться за рошенку-шоколадку.
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09.07.2020 19:22 Відповісти
Ага, почти. Учитывая, что Корецкий это протеже Богдана и руководил всеми расследованиями против Пороха еще со времен Трубы. Пленки "Трубу прорвало" еще помним?
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09.07.2020 10:37 Відповісти
Як прямий закриють, як дізнаємось скікі і кому побудував будок Петро?
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09.07.2020 10:12 Відповісти
Почему каждый раз когда показывают фейс представителя наших "правоохранительных" органов то такое впечатление что он с плаката "их разыскивает милиция" ?
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09.07.2020 10:14 Відповісти
А що, керівництво не має права давати вказівки своїм підлеглим?
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09.07.2020 10:15 Відповісти
Смотря какие вказивки. Знекоторые "вказивки" можно и под суд
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09.07.2020 10:39 Відповісти
эх как у зебелья подгорает. это просто замечательно. столько зашкваров за 4 дня... лузеры квартальные
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09.07.2020 10:20 Відповісти
эпичненько так
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09.07.2020 10:23 Відповісти
Я переконаний, що мафіозі порошенко має зайняти свої законні нари у тюрмі. Але за реальні доведені злочини, а не надумані по замовленню. Зеленський набрав на ключові пости генпрокурора, керівників ДБР, СБУ людей практично з вулиці із сумнівною репутацією, які жодним чином не проявили свою проукраїнську позицію. Мабуть Зеленському не дають спокою лаври сталінських сатрапів , які чинили терор у тридцяті роки. Тільки йому варто не забувати і про їх подальшу долю, як і їх кукловода.
А стосовно тиску, то він був і буде завжди. Тільки тиснуть на те, що можна зігнути. Щоб не зігнули, потрібно чинити опір.
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09.07.2020 10:23 Відповісти
А я переконаный, что Беня +Зеля=мафия
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09.07.2020 10:41 Відповісти
зебилы у меня простой вопрос - когда введут санкции, против нынешней власти Украины - как думаете - все к этому идет - плохо если санкции будут против страны Украина - хотя и так может быть
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09.07.2020 10:27 Відповісти
Видимо плихи дела у мародера, раз такую консерву вскрыл.
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09.07.2020 10:29 Відповісти
Видимо плохи дела у Зелебени, раз с ними уже перестают считаться.

А шо ж будет после суда над Беней? Там такое вскроется, мама не горюй
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09.07.2020 10:43 Відповісти
На прямом идет "Вата шоу" где показывают какие на самом деле "братушки" это ломает всю пропаганду кремля. Хм интересно кому же "прямий" мог помешать??
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09.07.2020 11:20 Відповісти
В ДБР паника, жопы у многих горят)))
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09.07.2020 11:39 Відповісти
Патаму ша понабыралы дебилов по-знакомству (как обычно), а теперь жопы горят.
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10.07.2020 01:27 Відповісти
А что, надо было давить, чтобы гонопольскому орден дали?
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09.07.2020 11:44 Відповісти
Корецкий ответил: "Я не буду говорить фамилии следователей... Ну и зачем он вообще затеял эту канитель . Хочу говорю, хочу - пошли вы ... Ждет кто больше денех отсыпет? Получается что так, по его поведению.
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09.07.2020 12:12 Відповісти
Ох, что-то не верится, что в одно прекрасное утро данный гражданин просто проснулся и решил закрыть дело по Порошенко, еще и привлечь журналистов, еще и с каналов, которые, как всем известно, принадлежат Порошенко. 100% отрабатывает деньги!
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09.07.2020 15:59 Відповісти
Какие каналы принадлежат Порошенко?
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09.07.2020 19:23 Відповісти
5 канал.
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10.07.2020 01:28 Відповісти
Ми вже зрозуміли що Корецький це людина Порошенка і буде белькотіти на користь Порошенка все що йому скажуть.
Тут зайвий раз варто нагадати що телеканал "Прямий" по документам формально належить регіоналу Володимиру Макєєнко. Так, тому самому з команди Януковича.
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10.07.2020 09:08 Відповісти
 
 