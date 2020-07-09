Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький. ВIДЕО
Керівництво Державного бюро розслідувань чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".
Про це в інтерв'ю "Прямому" повідомив керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Говоримо про той самий телеканал "Прямий". Кримінальне провадження у слідчих у березні забрали в інший відділ розслідувати. Тому що ми не погоджувалися… Я не можу розкривати таємницю слідства до кінця. Але ми вважали свою лінію проводити, а не те, що вони там десь хотіли. І просто більш така конкретика минулотижнева. Коли я був у відпустці, мені слідчі кажуть: "Слухайте, тут така ситуація відбувається. Кличуть на нараду і кажуть, що треба "Прямий" уже швиденько визнавати речовим доказом і щоб його арештовувати". Я кажу: для чого?" - розповів він.
Відповідаючи на запитання, хто саме віддавав накази, Корецький відповів: "Я не буду казати прізвища слідчих. Але вони казали, що керівництво ДБР, а це безпосередньо може давати і заслуховує всі ці провадження - це Бабіков".
Водночас Корецький заявив, що Венедіктова не давала наказ про арешт "Прямого".
"Вони (слідчі. - Ред.) кажуть, що кликали на нараду, і відповідно чітко поставлено завдання - давай визнавай ("Прямий". - Ред.) речовим доказом, і далі прокурори будуть звертатися за арештом телеканалу. Це дурниці, це абсолютні дурниці. І двоє слідчих відмовилися. І вони вже потім знайшли якогось слідчого, не знаю, кого, який, мабуть, це рішення ухвалив. Бо я не бачу матеріалів кримінального провадження. Я не знаю, чи це рішення ухвалено", - зазначив керівник слідчої групи.
"Коли ми приходили на наради зі слідчими, які проводив той же Бабіков, однозначно, що вони давали вказівки зробити так чи інакше. Але ми найчастіше чинили так, як ми вважали за потрібне. А його слухали і чули тоді, коли це вписувалося в канву закону", - підкреслив Корецький.
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мудрый и простой нарид - жги на следующих внеочередных выборах презика дальше...
- выбери себе главным настоящего вампира какого нибудь.... - все остальное уже попробовали..
В Україні - Президент.
Для 24,45 % не Президент.
2. Ти говорив не про Зеленського, а про подальші вибори.
и еще - не суй сюда Московию - там у них ***-тый Хан на троне, но он хотя бы похож на Хана, а не это вот непонятно что у нас... - блазень или шут..
Не здивуюсь, якщо на Бєнє-Мєртвечуківських каналах (та й на каналах Гудка) є вказівка цього не висвітлювати.
Ну як СБУ "попросило" Гонтарєву не розказувати про МВФ...
ГеЗестапо перетворили.
То фігвам.
Тут зайвий раз варто нагадати що телеканал "Прямий" по документам формально належить регіоналу Володимиру Макєєнко. Так, тому самому з команди Януковича.
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На аудиозаписях разговоров в кабинете Трубы зафиксирован диалог именно с Корецким, который контролировал дела против Порошенко.
На записях слышно, как Корецкий докладывает о своих планах по обыскам у других близких к Порошенко лиц.
То есть Корецкий действительно был и остается ключевой фигурой всех расследований по прошлой власти в ГБР.
После прихода к власти Труба и Корецкий действовали под контролем экс-главы ОП Андрея Богдана и его партнера Андрея Портнова.
Корецкий открыл целую серию уголовных дел против Порошенко именно по заявлениям Портнова.Источник: https://censor.net/r3206993
Кто ему мешает продаться новому хозяину?
После того, как его раскусили на полиграфе (сливал инфу) и уведомили о увольнении он просто взял шоколадное бабло и теперь топит за нового спонсора.
А стосовно тиску, то він був і буде завжди. Тільки тиснуть на те, що можна зігнути. Щоб не зігнули, потрібно чинити опір.
А шо ж будет после суда над Беней? Там такое вскроется, мама не горюй
Тут зайвий раз варто нагадати що телеканал "Прямий" по документам формально належить регіоналу Володимиру Макєєнко. Так, тому самому з команди Януковича.