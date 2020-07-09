Вербувальник підозрюваного в зраді генерал-майора СБУ Шайтанова Єгоров керував терористами на Донбасі, - контррозвідка. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали, які свідчать, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має стосунок до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним з організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

З літа 2014 року Єгоров під позивним Ельбрус напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області, доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.

Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами.

Він особисто був присутній на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків із Криму на Донбас.

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів Збройних сил України.

Також полковник ФСБ РФ Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

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