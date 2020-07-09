Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції. ВIДЕО

Керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус підтвердив, що Подільський суд Києва виніс рішення на користь сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського. Він розповів, що також знайшов цікавий сайт, де до букви збережена суть листування Гладковського про розкрадання в оборонці.

Про це Бігус повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Дійсно Подільський суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Гладковського. Це суд першої інстанції. Позов був абсолютно і титанічно нахабним, тому що Гладковський вимагав спростувати все - весь ефір, взагалі все, що в ньому сказано, включаючи те, що мене звуть Денис Бігус. А це незаперечний, на мій погляд факт. І, незважаючи на абсурдність, суд позов задовольнив", - сказав Бігус.

Журналіст додав, що він не може опублікувати повний текст листування, оскільки воно має "своєрідну форму і демаскує джерело". У той же час він розповів, що сьогодні вранці знайшов в інтернеті сайт, на якому опубліковано все листування Гладковського.

"Знайшов дуже цікавий сайт. Я так розумію, що це листування було не тільки у нас. Хтось знайшов варіант, в якому до букви збережена суть цього листування. На цьому сайті є листування в WhatsApp ... Я дуже сподіваюся, що в Подільському суді дуже хороший інтернет і вони зможуть це листування скачати і перечитувати, і насолоджуватися", - сказав Денис Бігус.

"Знаєте, якщо ми говоримо, що у нас щось є, і ми можемо це довести, то воно у нас є. І ми можемо це довести ... Я вітаю, вас, Ігоре, з перемогою в першій інстанції. Ми всі знаємо, що Подільський суд - не найдорожчий. Зустрінемося в апеляції", - додав журналіст.

Як повідомлялося 9 липня, Подільський районний суд Києва зобов'язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського - до схем щодо розкрадань в оборонному комплексі України.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О. Гладковський, який займав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі "Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.