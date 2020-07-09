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Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції. ВIДЕО

Керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус підтвердив, що Подільський суд Києва виніс рішення на користь сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського. Він розповів, що також знайшов цікавий сайт, де до букви збережена суть листування Гладковського про розкрадання в оборонці.

Про це Бігус повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Дійсно Подільський суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Гладковського. Це суд першої інстанції. Позов був абсолютно і титанічно нахабним, тому що Гладковський вимагав спростувати все - весь ефір, взагалі все, що в ньому сказано, включаючи те, що мене звуть Денис Бігус. А це незаперечний, на мій погляд факт. І, незважаючи на абсурдність, суд позов задовольнив", - сказав Бігус.

Журналіст додав, що він не може опублікувати повний текст листування, оскільки воно має "своєрідну форму і демаскує джерело". У той же час він розповів, що сьогодні вранці знайшов в інтернеті сайт, на якому опубліковано все листування Гладковського.

"Знайшов дуже цікавий сайт.  Я так розумію, що це листування було не тільки у нас. Хтось знайшов варіант, в якому до букви збережена суть цього листування. На цьому сайті є листування в WhatsApp ... Я дуже сподіваюся, що в Подільському суді дуже хороший інтернет і вони зможуть це листування скачати і перечитувати, і насолоджуватися", - сказав Денис Бігус.

"Знаєте, якщо ми говоримо, що у нас щось є, і ми можемо це довести, то воно у нас є. І ми можемо це довести ... Я вітаю, вас, Ігоре, з перемогою в першій інстанції. Ми всі знаємо, що Подільський суд - не найдорожчий. Зустрінемося в апеляції", - додав журналіст.

Як повідомлялося 9 липня, Подільський районний суд Києва зобов'язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Ігоря Гладковського - до схем щодо розкрадань в оборонному комплексі України.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О. Гладковський, який займав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпораціі "Богдан" в Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.

Автор: 

Гладковський Олег (304) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+29
Бигус об иске Гладковского: Есть вся до буквы переписка о хищениях на оборонке, встретимся в апелляции - Цензор.НЕТ 1863
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09.07.2020 13:21
+24
Это называется вбросить говно на вентилятор, а не вывести на чистую воду.
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09.07.2020 13:46
+22
Що, знову клістрони, з РЛС ППО України витягувать будуть?
Чи танки розукомплектовувати?
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09.07.2020 13:21
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так понеслось- уже Дыркач опять пресуху затеял Ну не чего в нём не выдавало ватника и кацапа не ленты колорадские везеде не диплом школы кгб не лыжи
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09.07.2020 14:27 Відповісти
Нашел очень интересный сайт... Ну и ладно. А пока остановимся на том, что ты брехло и фэйкомет. А после смены зе!лёной шоблы на проукраинские власти, думаю следствие установит в чьих интересах и за чьи деньги, ты осуществлял свою спецоперацию. Опровержением не отделаешься, фэйкомёт.
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09.07.2020 14:26 Відповісти
Я песиместічно дивлюся на таку перспективу. Буде не до Бігуса. Хіба що Гладковські самі будуть добивати
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09.07.2020 14:37 Відповісти
Не удивлюсь, если это стало для них, так сказать, личным делом. Таракан должен получить по заслугам.
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09.07.2020 14:47 Відповісти
бигус - человекоподобное существо с оплодотворенным, врагами Украины, червями недоразвитым мозгом
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09.07.2020 14:26 Відповісти
Сайт он нашел... Домен сегодня зареган.
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09.07.2020 14:27 Відповісти


Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції - Цензор.НЕТ 6389
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09.07.2020 14:28 Відповісти
Ок. Зе!лёное ворьё и кидалы не должны получить больше ни цента.
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції - Цензор.НЕТ 7219
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09.07.2020 14:29 Відповісти
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09.07.2020 14:30 Відповісти
Усе починалося у Бігуса із https://vkursi.pro/fop/bihus-denys-stanislavovych-edffe0ff-f299-4be5-b74b-16fdcdb88452 ФОПа в селі Бохоники Вінницької області ...
Далі, доля розпорядилася винести його піною перед виборами. Але приходить час відповати.
Хоча своє завдання він виконав, і рішення судів, то уже дрібниця.
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09.07.2020 14:34 Відповісти
Порохоботы г..ном исходят, значит Денис абсолютно прав. Держись "Бигус инфо" - адекватные Украинцы тебя поддерживают!
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09.07.2020 14:34 Відповісти
порохоботы ржут с вас убогих которые думают жопой. мы вам сразу говорили - это фейк и вброс. вы не верили. и до сих пор не верите. почему? потому что вы стадо баранов
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09.07.2020 14:49 Відповісти
А еще он тебя называл земляным червяком. Я не согласен, можно сказать, г..ном исхожу. Наверное, это значит, что он прав?
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09.07.2020 14:49 Відповісти
... и желтой рыбой
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09.07.2020 14:53 Відповісти
ой вей..
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09.07.2020 14:51 Відповісти
Вот-вот. И сумасшедший в комнате с белым потолком об стены бьётся - значит он абсолютно прав. Ну ничего, пусть эта информационная корабельная сосна крепится: силы ему ещё понадобятся.
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09.07.2020 14:52 Відповісти
Ага) в черной, черной комнате, были чёрные, черные стены))
Откуда вы беретесь ? ))х
Кушайте дерьмо)х
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09.07.2020 20:34 Відповісти
Є у Бігуса цікаві відео, але це ніяк невиправдовує фігуранта за історію з Гладковським.
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09.07.2020 14:39 Відповісти
Бигус оказался такой же марионеткой Коломойского как и Зе шмаркля.
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09.07.2020 14:48 Відповісти
Забавно, - на ФБ в друзьях у Бигуса Антон Геращенко
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09.07.2020 14:50 Відповісти
Антоша это тот парень...что в друзья запишется к любому кто даст тарелку облизать...
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09.07.2020 14:59 Відповісти
Задача про коррупцию
Вы - директор танкового завода. Вам дали задание отремонтировать 100 танков- естественно советского производства. Например Т62. Необходима установка сложной детали.
На складах Украины их нет! Где взять?
1 вариант - изготовить, но нет оборудования, Порох срочно закупает станки - но, производство начнется через год.
2 вариант - купить. Страны бывшего соц. лагеря - не продают - самим надо.
3 вариант - Купить у страны производителя.
а) Официально - Порох обращается к Путину - "Тут бегают твои "их там неты", а у нас танки поломаны. Продай запчасти" ХА-ХА-ХА
б) Завести контрабандой
Вопрос какой вариант Вы выберите?
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09.07.2020 15:01 Відповісти
Бігус сnрацював на ворога......
Цього жu2@-ка використали туnо у сліnу. у лішому виnадку, бо якщо він зробив це свідомо буде відnовідати nо nовній.
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09.07.2020 15:20 Відповісти
Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції - Цензор.НЕТ 812
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Бігус сnрацював на ворога......
Цього жu2@-ка використали туnо у сліnу. у лішому виnадку, бо якщо він зробив це свідомо буде відnовідати nо nовній.
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09.07.2020 15:24 Відповісти
Бигус в своем приснопамятном видосике сделал две гадости - во-первых, заявил, что "деталь купили в 5 раз дороже", но абсолютно не объяснил в каком месте можно было ее купить в пять раз дешевле? Но дебилы, которые вскоре стали зебилами в это поверили. А во-вторых, Бигус БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО заявил, что к коррупции в УкрОборонПроме виноват, не просто Глакдковский-младший, или пусть даже Гладковский-старший, а и лично Порошенко!!! Просто взял и ляпнул! При этом, когда брат Ермака должностями торговал, не заявил, что даже старший Ермак причастен, и что реально, как мы видим, его крышует лично Зе!
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09.07.2020 15:29 Відповісти
Маладєц Бігус. Зелене гівно тобі подякує, а може і нагородить медалькою.
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09.07.2020 15:47 Відповісти
Цей підорок до цієї пори не розуміє, що у випадку з купівлею і транспортуванням запчастин з території ворога мовА про РИНКОВУ ВАРТІСТЬ запчастин - АБСУРД В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ. Але тупа і куплене, бо піхус.
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09.07.2020 16:33 Відповісти
здорово какао-ботва отбеливает ворюг. "свабоду свинарям! политычни рэпрэсии!"
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09.07.2020 17:04 Відповісти
Свинарь, нах тебе свобода? З бутылкой в анусе тебе и жить легче😄
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09.07.2020 18:21 Відповісти
здорово ты какао-бото-свинарь само себе о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе: "Свинарь, нах тебе свобода? З бутылкой в анусе тебе и жить легче😄"
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10.07.2020 02:50 Відповісти
какао ботва... Такого их наименования я еще не слышал)
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12.07.2020 01:54 Відповісти
Продажная крыса.
Ну какая мля "ПЕРЕПИСКА" (текстовый файлик в котором можно ЧТО УГОДНО поменять) может быть доказательством?!!
Только зе-тыбилоидов такие "доказательства" и могут убедить!
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09.07.2020 19:34 Відповісти
так уже мокнули бигуса головой в говно по поводу найденного сайтика. Тот сайт им же и создан в тот же день когда и видос
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10.07.2020 11:04 Відповісти
Переписка на Цензоре тоже доказательство? Ок
" Я - Бикус, вы *****?
Бигус - да"
Доклад окончен, Бигус ты *****, т.к. на это указывает наша переписка на Цензоре Мухаха!
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09.07.2020 21:23 Відповісти
Кто-нибудь расследовал, какой ущерб нанес Бигус обороноспособности Украины?
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10.07.2020 08:50 Відповісти
Бігус, Шмігус, Беня та інші ті, що засцяли оченята зебільчикам і на брехні прийшли до влади.
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10.07.2020 11:15 Відповісти
Обосраный бигус будет до конца жизни доказывать бред про который оно писало.
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12.07.2020 01:57 Відповісти
Бєня грошенят на суд вже підкинув? Яке ж воно понтово-гидотне та щє матню свою виставляє та тиче у камеру, журнашлюх. Але цей журнашлюх перед виборами відібрав мільйони голосів у Пороха.
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12.07.2020 02:22 Відповісти
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