УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12678 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 810 17

Про жодні поступки Угорщині не йдеться. Проблеми в наших відносинах можуть бути вирішені на рівні Орбана та Зеленського, - Кулеба. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в переговорах з його колегою Петером Сійярто ніхто не йшов на жодні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Після виникнення нинішньої кризи в наших відносинах з Угорщиною угорська сторона зробила одну річ, але вкрай важливу і болісну, - вона почала блокувати засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Стверджувати, що Угорщина блокує співробітництво України з НАТО - це було велике перебільшення, м'яко кажучи, свідченням чого є, наприклад, те, що це нещодавно Угорщина приєдналася до консенсусу про надання Україні статусу учасника програми розширення можливостей НАТО", - повідомив він.

Кулеба також зазначив, що співпраця є, однак такий топстратегічний рівень, як комісія на найвищому рівні, дійсно заблокований через позицію Угорщини.

"Ми поки не зробили один одному в переговорах з Петером Сійярто поступок, але на чому ми сфокусовані, так це на відновленні довіри один до одного і на виробленні позитивного порядку денного. Ми розуміємо, що комплексно всі проблеми в наших відносинах можуть бути усунені лише після проведення зустрічі президента України і прем'єр-міністра Угорщини. І ми працюємо для того, щоб така зустріч відбулася і була результативна. Але поки про жодні поступки не йдеться, ми лише шукаємо взаємоприйнятні рішення", - сказав він.

Читайте також: Сійярто про Берегівський район на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини"

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може відбутися наприкінці липня.

Автор: 

Угорщина (2297) Зеленський Володимир (23998) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (357) Віктор Орбан (563)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
На уровне Зеленского разве что поломать. Решала он только на словах, и то по шпаргалке.
показати весь коментар
09.07.2020 14:03
+4
- Короче говоря,мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование...(с)
показати весь коментар
09.07.2020 14:08
+2
Что зеля согласиться на преподовании Венграм на иврите?
показати весь коментар
09.07.2020 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На уровне Зеленского разве что поломать. Решала он только на словах, и то по шпаргалке.
показати весь коментар
09.07.2020 14:03 Відповісти
Все має бути за сценарієм !!!))
показати весь коментар
09.07.2020 14:05 Відповісти
Что зеля согласиться на преподовании Венграм на иврите?
показати весь коментар
09.07.2020 14:06 Відповісти
Цікаво, про що можливо домовитись з ********* ???)))
показати весь коментар
09.07.2020 14:08 Відповісти
- Короче говоря,мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование...(с)
показати весь коментар
09.07.2020 14:08 Відповісти
Таки да. Недавно, во время моего отпуска, привалили на пляж чел.15 мадьяров. Вели себя, мягко говоря, не очень, Бабы ржали как проститутки, а 50 летние мужики, вели себя как 15-летние пубертяки. Правда до поляков не дотягивают, то редкие швали и быдло.
показати весь коментар
09.07.2020 14:17 Відповісти
Вірити кулебі - все одно, що вірити єрмаку чи зе.
показати весь коментар
09.07.2020 14:08 Відповісти
Про жодні поступки Угорщині не йдеться. Проблеми в наших відносинах можуть бути вирішені на рівні Орбана та Зеленського, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3075
показати весь коментар
09.07.2020 14:10 Відповісти
Якщо це залежить від ЗЕ!, то можна навіть не починать, а дочекатись часу, коли в Україні знову з'явиться Президент.
показати весь коментар
09.07.2020 14:12 Відповісти
Ми дуже віримо - все, що не скажете, то тіпа "правда"!
показати весь коментар
09.07.2020 14:22 Відповісти
Уверен Орбан не захочет играть с зелей пипиркой на рояле ...
показати весь коментар
09.07.2020 14:28 Відповісти
зацiнiть, що пишуть провiднi змi ЕС про фашистську мадярщину:
"Ще більш насторожують спроби популістів використати цю кризу для підриву демократії. Яскравим прикладом є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан, який останніх 10 років провів у нападах на вільну пресу, громадські організації і політичних опонентів, використовує коронавірусну кризу як підставу, щоб проштовхнути закон, який https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/02/hungary-just-became-coronavirus-autocracy/ дозволить його необмежене пряме правління. Це перший такий диктаторський демарш в Європі з часів Закону 1933 року, який надав надзвичайні повноваження Гітлеру."
показати весь коментар
09.07.2020 14:41 Відповісти
Как Зеленский решает мы знаем.
показати весь коментар
09.07.2020 14:55 Відповісти
Цікаво, козєля знає взагалі, де та Угорщина?
показати весь коментар
09.07.2020 14:58 Відповісти
У мадяров є таємна програма по окупації частини Закарпаття. Перші її етапи передбачають тотальну присутність Угорщини в економічному, культурному та соціальному житті українських угорців. Вона вже виконана повністю. Можете запитати в любому мадярському селі про щось позитивне і вам скажуть - це Угорщина нам допомогла, це Угорщина зробила і навіть те, що насправді зроблено Україною, там асоціюється виключно із мадярами. Це і подвійне громадянство, це і кредити угорських банків, це і допомоги сільрадам, товариствам і т.п. Це при тому, що сама Угорщина, доволі жебрача за мірками Європи країна.
Другий етап, це політичне домінування. Не є таємницею, що не дивлячись на невеликому (в розмірах цілої області) відсотку етнічних угорців, там діють фактично угорські (нехай і у нас зареєстровані) політичні партії, які дуже непогано (явно не відповідно до %) представлені в обл. раді. Зараз відбувається взагалі катастрофа. Зелені закладають міну сповільненої дії створюючи окремий Угорський район. Замість того, щоби об'єднати Берегівський, Виноградівський з Мукачівським чи Ірашавським із забезпечити собі спокій, Влада об'єднує мадярів... Як то кажуть, чого "Київ" не зробить за завезений по вірній адресі чемодан із готівкою...
Але є й третій етап, він теж вже реалізується. Це намагання створити такі собі "казачі загони". Під різним приводом іде намагання створити різних типа волонтерів (воєнізованих звісно". Кому би вони тільки не допомогали. І лісникам, і прикордонникам і поліції, головне, щоби зібрати місцевих мадярів і озброїти. Паралельно іде шалена протидія створенню у Берегові військової частини. Мотиві на любий смак. Від усі вони алкаші, до це підвищить у маленькому місті рівень злочинності.
Отак фігня малята... отакі реалії. Кому не подобається, слухайте Зелених казкарів... вони вам збудують, замість України Малоросію, а замість Закарпаття - Нову Угорщину...
показати весь коментар
09.07.2020 14:59 Відповісти
Слать нах Венгрию надо! с ней не нужно вообще налаживать отношений! Нужно их признать союзниками России и врагами Украины! Они хотят захватить Украинские территории, как и РФ это делает с другой стороны! Украина какая то размазня! Ее захватывают, а она хочет у врага еще на коленях просить чего то там! Украине нужны яйца железные у руля страны, а не этих чепуховцев, которые ведут себя, как лохи! Они Украину сильной не хотят сделать, они думают, как грабить ее и схемы строить! в Украине должен быть президент националист, который не связан ни с русскими, ни с олигархами, ни с мафией, и который никогда не пойдет на предательство Украины и никогда не вступит в сговор с ними! Идейный националист надо! Желательно прошедший войну! Который наймет таких же жестких людей с собой возьмет во власть и уничтожит олигархическую систему и всех олигархов прикажет расстрелять при задержании, как делали в других странах с такими же мафиози!
показати весь коментар
09.07.2020 15:01 Відповісти
Обаглевших ******** отыметь в зад!
показати весь коментар
24.12.2020 11:43 Відповісти
 
 