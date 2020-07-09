Про жодні поступки Угорщині не йдеться. Проблеми в наших відносинах можуть бути вирішені на рівні Орбана та Зеленського, - Кулеба. ВIДЕО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в переговорах з його колегою Петером Сійярто ніхто не йшов на жодні поступки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Після виникнення нинішньої кризи в наших відносинах з Угорщиною угорська сторона зробила одну річ, але вкрай важливу і болісну, - вона почала блокувати засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Стверджувати, що Угорщина блокує співробітництво України з НАТО - це було велике перебільшення, м'яко кажучи, свідченням чого є, наприклад, те, що це нещодавно Угорщина приєдналася до консенсусу про надання Україні статусу учасника програми розширення можливостей НАТО", - повідомив він.
Кулеба також зазначив, що співпраця є, однак такий топстратегічний рівень, як комісія на найвищому рівні, дійсно заблокований через позицію Угорщини.
"Ми поки не зробили один одному в переговорах з Петером Сійярто поступок, але на чому ми сфокусовані, так це на відновленні довіри один до одного і на виробленні позитивного порядку денного. Ми розуміємо, що комплексно всі проблеми в наших відносинах можуть бути усунені лише після проведення зустрічі президента України і прем'єр-міністра Угорщини. І ми працюємо для того, щоб така зустріч відбулася і була результативна. Але поки про жодні поступки не йдеться, ми лише шукаємо взаємоприйнятні рішення", - сказав він.
Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може відбутися наприкінці липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ще більш насторожують спроби популістів використати цю кризу для підриву демократії. Яскравим прикладом є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан, який останніх 10 років провів у нападах на вільну пресу, громадські організації і політичних опонентів, використовує коронавірусну кризу як підставу, щоб проштовхнути закон, який https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/02/hungary-just-became-coronavirus-autocracy/ дозволить його необмежене пряме правління. Це перший такий диктаторський демарш в Європі з часів Закону 1933 року, який надав надзвичайні повноваження Гітлеру."
Другий етап, це політичне домінування. Не є таємницею, що не дивлячись на невеликому (в розмірах цілої області) відсотку етнічних угорців, там діють фактично угорські (нехай і у нас зареєстровані) політичні партії, які дуже непогано (явно не відповідно до %) представлені в обл. раді. Зараз відбувається взагалі катастрофа. Зелені закладають міну сповільненої дії створюючи окремий Угорський район. Замість того, щоби об'єднати Берегівський, Виноградівський з Мукачівським чи Ірашавським із забезпечити собі спокій, Влада об'єднує мадярів... Як то кажуть, чого "Київ" не зробить за завезений по вірній адресі чемодан із готівкою...
Але є й третій етап, він теж вже реалізується. Це намагання створити такі собі "казачі загони". Під різним приводом іде намагання створити різних типа волонтерів (воєнізованих звісно". Кому би вони тільки не допомогали. І лісникам, і прикордонникам і поліції, головне, щоби зібрати місцевих мадярів і озброїти. Паралельно іде шалена протидія створенню у Берегові військової частини. Мотиві на любий смак. Від усі вони алкаші, до це підвищить у маленькому місті рівень злочинності.
Отак фігня малята... отакі реалії. Кому не подобається, слухайте Зелених казкарів... вони вам збудують, замість України Малоросію, а замість Закарпаття - Нову Угорщину...