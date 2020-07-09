Про жодні поступки Угорщині не йдеться. Проблеми в наших відносинах можуть бути вирішені на рівні Орбана та Зеленського, - Кулеба. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в переговорах з його колегою Петером Сійярто ніхто не йшов на жодні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Після виникнення нинішньої кризи в наших відносинах з Угорщиною угорська сторона зробила одну річ, але вкрай важливу і болісну, - вона почала блокувати засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Стверджувати, що Угорщина блокує співробітництво України з НАТО - це було велике перебільшення, м'яко кажучи, свідченням чого є, наприклад, те, що це нещодавно Угорщина приєдналася до консенсусу про надання Україні статусу учасника програми розширення можливостей НАТО", - повідомив він.

Кулеба також зазначив, що співпраця є, однак такий топстратегічний рівень, як комісія на найвищому рівні, дійсно заблокований через позицію Угорщини.

"Ми поки не зробили один одному в переговорах з Петером Сійярто поступок, але на чому ми сфокусовані, так це на відновленні довіри один до одного і на виробленні позитивного порядку денного. Ми розуміємо, що комплексно всі проблеми в наших відносинах можуть бути усунені лише після проведення зустрічі президента України і прем'єр-міністра Угорщини. І ми працюємо для того, щоб така зустріч відбулася і була результативна. Але поки про жодні поступки не йдеться, ми лише шукаємо взаємоприйнятні рішення", - сказав він.

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Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може відбутися наприкінці липня.